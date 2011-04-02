MSI, AMD çipsetli anakartlarına BIOS güncellemesiyle Bulldozer desteği getiriyor

AMD'nin Bulldozer kod adını taşıyan Soket AM3+ formundaki yeni nesil işlemcileri için anakart üreticilerinin açıklamaları devam ediyor. ASRock, Asus ve Gigabyte gibi firmalardan sonra MSI da mevcut anakartları için Soket AM3+ uyumluluğuna açıklık getirdi. Ocak ayında yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, AMD'nin 990FX yonga setini kullanan Big Bang Conquerer isimli anakartı için ilk ipuçlarını veren MSI, mevcut ürün gamındaki anakartların, BIOS güncellemesiyle Soket AM3+ işlemci desteği kazanacağını belirtti.

Tayvan merkezli üreticinin açıkladığı bilgilere göre 890FX yonga setli iki ve 890GX yonga setli bir model en güncel sürücülerle Soket AM3+ desteği kazanırken, 880G yonga setli iki modeli içinse çalışmaların devam ettiği, Bulldozer işlemci desteği getiren yeni BIOS sürümlerinin yakında yayınlanacağı belirtildi.

MSI'ın BIOS güncellemesi ile AMD'nin 32nm Bulldozer işlemcilerine destek kazanacak anakartları şu şekilde;