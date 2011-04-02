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MSI, AMD çipsetli anakartlarına BIOS güncellemesiyle Bulldozer desteği getiriyor

8 yıl
21,3b
1
65
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bulldozer kod adını taşıyan Soket AM3+ formundaki yeni nesil işlemcileri için anakart üreticilerinin açıklamaları devam ediyor. ASRock, Asus ve Gigabyte gibi firmalardan sonra MSI da mevcut anakartları için Soket AM3+ uyumluluğuna açıklık getirdi. Ocak ayında yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, AMD'nin 990FX yonga setini kullanan Big Bang Conquerer isimli anakartı için ilk ipuçlarını veren MSI, mevcut ürün gamındaki anakartların, BIOS güncellemesiyle Soket AM3+ işlemci desteği kazanacağını belirtti.

Tayvan merkezli üreticinin açıkladığı bilgilere göre 890FX yonga setli iki ve 890GX yonga setli bir model en güncel sürücülerle Soket AM3+ desteği kazanırken, 880G yonga setli iki modeli içinse çalışmaların devam ettiği, Bulldozer işlemci desteği getiren yeni BIOS sürümlerinin yakında yayınlanacağı belirtildi.

MSI'ın BIOS güncellemesi ile AMD'nin 32nm Bulldozer işlemcilerine destek kazanacak anakartları şu şekilde;

Model

Yongaseti

BIOS Sürümü

890FXA-GD70

890FX

A7640AMS.190

890FXA-GD65

890FX

A7640AMS.I20

890GXM-G65

890GX

A7642AMS.1A0

880GMA-E55

AMD 880G

Yakında

880GMA-E45

AMD 880G

Yakında

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DH Misafiri 6 yıl
neden Amd m5a87 ye çıkartmıyolar
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
neden Amd m5a87 ye çıkartmıyolar

M5A97 satsin diye
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Foxbat 8 yıl
Aslında tüm AM3 anakartlar Bios güncellemesiyle Bulldozer kullanabilirler Mantıklı olan bu) ama bu da pazarlama stratejisinin bir parçası. Adamlar yeni ve pahalı olan kartlara destek çıkarıyor ki millet onlardan alsın. Belki ilerde birkaç hacker grubu bu sorunu halleder ne desiniz?
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draconist 8 yıl
890GXM-G65 anbakartım ve benim için iyi bi haber.

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Dark Falcon 8 yıl
Ben de 870A-G54 kullanıyorum, anakartı sözde ileriye dönük aldık ama bu habere göre pek de ileriye dönük almamışız anlaşılan...
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x_tol 8 yıl
Çok iyi oldu bu 890 gx'e bios'u yapmışlar bile. Amd uyanıp son anda bir değişiklik yapmaz umarım.
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DH Misafiri 8 yıl
870A Fuzion için de bir güncelleme lütfen MSI baba :D
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WinteR 8 yıl
O fazladan pin ne olacak merak ediyorum, AMD o pini iptal edicek demekki.
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DH Misafiri 8 yıl
süper haber 890FXA-GD70 var :)))
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saintroyo 8 yıl
vay be amma da 870a-g54 kullanıcısı varmış yahu...
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Necessa®i 8 yıl
süper bir kart
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OverClocK1ng 8 yıl
Ben de 870A-G54 kullanıyorum. Umarım buna da çıkar. Beklemedeyiz.
Duy bizi MSI :'(
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JrMaster 8 yıl

OverClocKing

Ben de 870A-G54 kullanıyorum. Umarım buna da çıkar. Beklemedeyiz.
Duy bizi MSI :'(


toplanıp msi mail atalım
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Yossi Kohen 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Ben de 870A-G54 kullanıyorum. Umarım buna da çıkar. Beklemedeyiz.
Duy bizi MSI :'(

bu adam çok yüce ve ulvi bir adam.
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resler 8 yıl
Güzel gelişme acaba perfomansları nasıl olacak.
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