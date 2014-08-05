MSI Z97 Gaming 5 anakart video inceleme

Haber Editörü
|adamlar gaming 5 ustune 5 tane daha yeni anakart cikardi DH daha yeni adamlar daha gaming 5 inceliyorlar =)))
|beyler bu ürün 2400 mhz ram 'i direk olarak mı destekliyor yoksa o.c olarak mı
|Yazmadan edemeyeceğim,technopat ta adamlar 3 tane anakartı birden incelediler hani karsılastırma yapmıyorum ama ne eskisi gibi ankaratı ne de ekran kartı incelemeleri var.Sanırım eskisi gibi özenilmiyor hemen test tabloları verilip inlemeler gecistiriliyor.
| Günaydın Donanimhaber editörleri...
Neredeyse surinam da dahi incelemesi yapılmış ankart incelemesi..:)
bian filmlerde ki meşhur replik geldi aklıma
6 ay sonra.....)
Yada kesin ofis de biri kullanmak için almıştır, yada donanım inceleme sistemine anakart olarak alınmıştır, almışken bide inceleyelim demiş de olabilirler..
| Gönül isterdiki daha önce 5 Z97 anakart incelenmiş olsun ve bu 6.olarak eklensin , kullanıcılar da hangisi hangi konuda avantajlı birbiriyle kıyaslayabilsin F/P olarak ama buna rağmen son derece güzel bir inceleme olmuş. Kartın her detayına değinilmiş. Hatta bu Gaming 5 anakart için uzun bile olmuş video
Elinize sağlık.
|Donanımhaber bir teknopat ya da teknoseyir kalitesinde içerik uretemiyor... Ozelikle teknopatın incelemeleri çok keyifli.. Dh benim için sadece forumdan ibaret
|Telefonlar geldi mertlik bozuldu. DH'yi kötülemek için söylemiyorum amma Z97 Anakartlarda çok geride kaldı.
|Editörlere bir sorum var. Mağaradan çıkmak nasıl bir duygu?
|benim korkum ana sayfayı pixel pixel reklam alanı olarak satacaklar en sonunda :D
|Technopat PC donanım incelemesinde çok iyi yükseliş yakaladı. Detaylı ve daha uzun süren sohbet, soru-cevap ile entegre chip devrelerine kadar her kesimden kişinin anlamasına yardımcı oluyorlar...
DH 1 zahmet trend olan para getiren mobil sektörden burnunu çıkarmasın 10 dak.süren anakart incelemesi yapıyorlar. Şakacı DH
| DH bu televizyon programı v.s işine çok girdi misyondan kopuldu, inceleme sayısı az yapılsada yavan tat vermeyen incelemeler, uzun uzun ürünün teknik özellikleri anlatılıyor bunları anlatmaya gerek yok zaten girip üreticinin sitesinden ürün özelliklerini okuyabilecek kapasitedeyiz. Tabiki ürün hakkındaki özellikler anlatılacak ama zaten yazılı olan özellikleri ezbere anlatıp tüm incelemeyi buna ayırıp sonada 1-2 yavan test koyarak olmaz bu olay.
Allah aşkına dh nin şu ikisi bi arada mı 3+1 miydi neydi ismi bu programı oturup izleyen kaç kişi var, birkaç bölümüne baktım yine mobil cihazlardan girip mobil cihazlardan çıkılmış.
Televizyon v.s. işleri bırakılıp artık siteyle ilgilenilmeli.
DH titre ve kendine gel.