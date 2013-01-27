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MSI, bütçe dostu Enjoy 71 tablet modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI, bütçe dostu Enjoy 71 tablet modelini duyurdu

7 inçlik tablet segmentinde ucuz fiyatlı ürünlerin büyük ilgi görmesi, dev firmaların da iştahını kabartıyor. Acer ve Asus'tan sonra MSI da bütçe dostu bir Android tablet ile segmente giriş yaptı.

Enjoy 71 adlı tablet modeli 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip. İşlemci ise Amlogic firmasının Cortex-A9 tabanlı 1.5GHz saat hızında çalışan çif çekirdekli AML8726-MX. Grafik birimi bu tarz modellerde standart hale gelen Mali-400.

8GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 2MP arka, 0.3MP ön kamera, 1GB RAM, microUSB ve mini HDMI bağlantısı, Android 4.0 işletim sistemi, 300gr ağırlık, plastik alaşımlı kasa, 3200mAh gücünde batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

Model yaklaşık olarak 172$ fiyat etiketine sahip ve şu an için Tayvan pazarında satışa sunulacak. Uluslararası satış konusunda bir bilgi yok. 

http://www.androidauthority.com/msi-introduces-low-price-enjoy-71-tablet-151096/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssbrutality 6 yıl
Msi'dan Gaming Series Windows 8'li Tabletler Bekliyoruz.Şöyle Gtx 680MX Yada AMD 7970M GPU'lu Modeller.İştahım Kabardı La :))
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turxell 6 yıl
500 gr mi 300 gr mi?

millet 500 den bahsediyor.. ozeliklerinde 300 yaziyor...?
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LightningRaven 6 yıl
yazık..
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abdulmusavvir 6 yıl
99 liralık tablet işte. Sim kart girişi varsa 199 lira.
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oKsyqeN 6 yıl
raseoner
Nexus 7 almak çok daha mantıklı. cpu gpu ekran batarva ve asus kalitesiyle yanından bile geçemez

dostum kıyasladığın tabletin türkiye fiyatı 500 600 lira, Bu 400'ü geçmeyecektir. Ama bencede 200 daha verip nexus 7 almak çok daha mantıklı bir karar olacaktır
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allking 6 yıl oKsyqeN
forza5454
raseoner
Nexus 7 almak çok daha mantıklı. cpu gpu ekran batarva ve asus kalitesiyle yanından bile geçemez

dostum kıyasladığın tabletin türkiye fiyatı 500 600 lira, Bu 400'ü geçmeyecektir. Ama bencede 200 daha verip nexus 7 almak çok daha mantıklı bir karar olacaktır

Nexus 7 200 dolar bu 172 dolar sizce aradaki fark 200 lira olur mu? Kusura bakmasinlar bu tablet teknik ozellikleri itibariyle cin mali tabletlere rakip olabilir ancak.
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raSe34 6 yıl
Nexus 7 almak çok daha mantıklı. cpu gpu ekran batarva ve asus kalitesiyle yanından bile geçemez
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OverClocK1ng 6 yıl
MSI da enteresan. Amlogic kullanacağına 1.6Ghz Rockchip RK3066 kullansa ya. Hem de çok daha hızlı olurdu yani...
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hacı.basat 6 yıl
Çözünürlüğü saymazsak aynısı MediaMarkt'da 2 ay önce kdv dahil 99 liraya satıldı.
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yokbeolumbe 6 yıl
500 gr 7 inçlik bir tablet ıçın çok agır
Pil seviyesi biraz az
Ips panel yok
4.1 varken ice cream saçma
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demo23 6 yıl
172$ Dolaaarrrr tamam 172 dolar iyi ama türkiye gelirse fiyat sanmıyorum düşük olsun yani 300 tl yi geçmemesi lazım bu özellikler ile ama bu hiç de mümkün değil.
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enaz3posta 6 yıl
bütçe dostu bu mu? bildiğin şark kurnazliği bu
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YılbaşıÖzel 6 yıl enaz3posta
enaz3posta

bütçe dostu bu mu? bildiğin şark kurnazliği bu

buraya 300 liraya gelse iyidir.. Çin malı tabletleri düşünmek lazım bu kat kat daha iyi
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