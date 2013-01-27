MSI, bütçe dostu Enjoy 71 tablet modelini duyurdu





7 inçlik tablet segmentinde ucuz fiyatlı ürünlerin büyük ilgi görmesi, dev firmaların da iştahını kabartıyor. Acer ve Asus'tan sonra MSI da bütçe dostu bir Android tablet ile segmente giriş yaptı.





Enjoy 71 adlı tablet modeli 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip. İşlemci ise Amlogic firmasının Cortex-A9 tabanlı 1.5GHz saat hızında çalışan çif çekirdekli AML8726-MX. Grafik birimi bu tarz modellerde standart hale gelen Mali-400.





8GB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD desteği, 2MP arka, 0.3MP ön kamera, 1GB RAM, microUSB ve mini HDMI bağlantısı, Android 4.0 işletim sistemi, 300gr ağırlık, plastik alaşımlı kasa, 3200mAh gücünde batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





Model yaklaşık olarak 172$ fiyat etiketine sahip ve şu an için Tayvan pazarında satışa sunulacak. Uluslararası satış konusunda bir bilgi yok.

http://www.androidauthority.com/msi-introduces-low-price-enjoy-71-tablet-151096/