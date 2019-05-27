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MSI’dan şık ancak çok güçlü mini canavar

MSI P100 Creator adındaki kompakt PC modeli üst seviye performansı küçük bir alanda isteyenlere hitap ediyor. Üstelik bu küçük kutuda hız aşırtma imkânı da sunulmuş.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
6,1b
1
14
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI’dan şık ancak çok güçlü mini canavar

Mini PC konsepti geçmiş dönemin aksine artık çok güçlü konfigürasyonlar barındırıyor. Hal böyle olunca yüksek performans arayan profesyonellerin de ilgisini çekmeye başladı. MSI da Computex 2019 fuarına yeni mini bilgisayarını getirdi.

MSI P100 Creator özellikleri

MSI P100 Creator küçük ancak en güçlü donanımı ile profesyonellere hitap eden bir mini PC modeli. Oldukça şık ve sade bir tasarıma sahip olan MSI P100 Creator, 10 litre hacme sahip. Bölmeli yapı sayesinde bileşenler birbirinden ayrılıyor ve en iyi hava akımı sağlanıyor.

Ayrıca Bkz. "10nm Intel işlemciler Full HD oyun oynatabilecek"

En üst konfigürasyonda Intel Core i9-9900K işlemci ve Nvidia GeForce RTX ekran kartları yer alıyor. 650W 80PLUS Gold SFX güç kaynağı kullanan kasa 120W enerji harcıyor. MSI Creator yazılımı işlemci çekirdeklerini ve fanları kontrol ederek enerji verimliliği sağlıyor. MSI P100 Creator önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

 
MSI’dan şık ancak çok güçlü mini canavar

https://www.anandtech.com/show/14392/msi-p100-creator-a-sff-system-with-an-i99900k-at-120w Yorum Yaz
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Lana-Del-Rey 1 hf. en beğenilen
Türkçe derslerini aksattınız sanırım. Ne zamandan beri olumlu iki durum arasında "ancak" kullanılıyor?

"ve" olmasın o?
Yanıtla +27
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madmahmutd 1 hf.
MSI’dan şık ve çok güçlü bir mini canavar
Ya da
MSI'dan boyu mu işlevi mi sorusuna tokat gibi ürün
Yanıtla +5
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1 Avatar
Problem33 1 hf.
Bu haberden anlıyoruz ki herkes editör olabilir. İşsiz ve Türkçe bilmeyenlere umut olan bir haber.
Yanıtla +1
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V4LKyR 1 hf.
Ekri güldürdün yine...
Bu haber ilginç ancak güzel bir haber olmuş.
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Okan Akgönül 1 hf. yeni yorumcu
ekrem71 banlansın
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haktan24 1 hf.
Şık ancak içi sizi dısı beni yakar cok göçlü mini kasa canevor abi allah askına bu nasıl bir başlık okuyanın beyni 10 dakika kitleniyor resmen
Yanıtla +2
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madmahmutd 1 hf.
MSI’dan şık ve çok güçlü bir mini canavar
Ya da
MSI'dan boyu mu işlevi mi sorusuna tokat gibi ürün
Yanıtla +5
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kmlkszhacker 1 hf.
Hemde Işıklı Mışıklı.
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Darklord Sauron 1 hf.
120w enerji tüketimi nasıl mimkün olabilir ki? Ekran kartı yok heralde 120w olanda.
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yc#1 1 hf. Darklord Sauron
120W TDP'ye kadar işlemcileri destekliyormuş.
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matrix52 1 hf.
ancak
?
ekrem şaşırtmıyor
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esmerbuyucu 1 hf.
Xbox 360'a benzemiş, kırmızı ışığı bile var 😅
1 Yanıt Yanıtla +3
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AirSupport 1 hf. esmerbuyucu
X360 red light yakardı eskiden hep korkardık heyt bee
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walkererdem 1 hf.
Xbox 360ı andırdı bana nedense,
Rtx kartlarla nasıl 650w güç kaynağı yeterli oluyormuş şaşırtıcı
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