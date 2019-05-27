MSI’dan şık ancak çok güçlü mini canavar

Mini PC konsepti geçmiş dönemin aksine artık çok güçlü konfigürasyonlar barındırıyor. Hal böyle olunca yüksek performans arayan profesyonellerin de ilgisini çekmeye başladı. MSI da Computex 2019 fuarına yeni mini bilgisayarını getirdi.

MSI P100 Creator özellikleri

MSI P100 Creator küçük ancak en güçlü donanımı ile profesyonellere hitap eden bir mini PC modeli. Oldukça şık ve sade bir tasarıma sahip olan MSI P100 Creator, 10 litre hacme sahip. Bölmeli yapı sayesinde bileşenler birbirinden ayrılıyor ve en iyi hava akımı sağlanıyor.

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En üst konfigürasyonda Intel Core i9-9900K işlemci ve Nvidia GeForce RTX ekran kartları yer alıyor. 650W 80PLUS Gold SFX güç kaynağı kullanan kasa 120W enerji harcıyor. MSI Creator yazılımı işlemci çekirdeklerini ve fanları kontrol ederek enerji verimliliği sağlıyor. MSI P100 Creator önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.