10nm Intel işlemciler Full HD oyun oynatabilecek

Yıllardır 10nm sürecinde verimliliği bir türlü yakalayamayan Intel nihayet bu yıl sonlarına doğru dizüstü bilgisayar tarafında bir veya iki işlemcisini ana akım kullanıma sunacak. Ice Lake mimarisine dahil olan iki işlemcinin Gen 11 grafik birimleri de oldukça iddialı.

Gen 11 grafik birimi neler sunuyor?

İlk nesil 10nm süreci 2 kat daha iyi grafik performansı, video işleme hızları ve yapay zekâ hızları vadediyor. Ice Lake mimarisinde iki mobil işlemci olacak. Ayrıca Sunny Cove adında yeni bir çekirdek mimarisine geçiş yapılıyor.

Standart işlemcilerin yanında 10nm mimarisinde bir yonga seti göreceğiz. LakeField mimarisi 1 adet Sunny Cove ve 4 adet Atom çekirdeğini big.LITTLE mantığında çalıştıracak. Bu yonga setlerinde 8GB LPDDR4X RAM ve 5W-7W TDP seçenekleri olacak.

Intel daha önce de 10nm grafik birimlerinde önemli performans artışına değinmişti ancak Computex 2019 fuarında daha net bilgiler ortaya koydu. İlk Ice Lake dizüstü işlemcilerin grafik birimleri önceki nesillere ve AMD Ryzen 3 APU modellerine göre çok daha iyi.

Testlerde CS: Go oyunu Full HD olarak 70FPS üzeri değerlere ulaşabiliyor. Önceki versiyonlara göre ise yüzde 72 civarında bir performans artışı var. Overwatch oyununda yüzde 42 artış, Three Kingdoms ve Rainbow Six Siege oyunlarında da 2 kat artış elde edilmiş. Bu testlerdeki işlemci 15W TDP değerine sahip.

Vega 10 birimi taşıyan Ryzen 7 3700U yongasına göre ise Overwatch oyununda yüzde 16, 3DMark Skydiver demosunda ise yüzde 15 daha iyi performans sergiliyor. Bu noktada teste giren işlemcinin 25W TDP değeri olduğunu göz ardı etmemek gerek. Elbette yıllardır oyun konusunda eleştirilen Intel dahili grafik birimleri için çok önemli bir adım olarak görülebilir.