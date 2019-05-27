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10nm Intel işlemciler Full HD oyun oynatabilecek

Intel’in ilk 10nm ana akım işlemcileri ile birlikte sunulacak olan Gen 11 dahili grafik birimleri performans anlamında oldukça başarılı. Belirli oyunlarda performans iki kat artıyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,8b
1
10
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır 10nm sürecinde verimliliği bir türlü yakalayamayan Intel nihayet bu yıl sonlarına doğru dizüstü bilgisayar tarafında bir veya iki işlemcisini ana akım kullanıma sunacak. Ice Lake mimarisine dahil olan iki işlemcinin Gen 11 grafik birimleri de oldukça iddialı.

Gen 11 grafik birimi neler sunuyor?

İlk nesil 10nm süreci 2 kat daha iyi grafik performansı, video işleme hızları ve yapay zekâ hızları vadediyor. Ice Lake mimarisinde iki mobil işlemci olacak. Ayrıca Sunny Cove adında yeni bir çekirdek mimarisine geçiş yapılıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon Navi RX 5700 serisi duyuruldu"

Standart işlemcilerin yanında 10nm mimarisinde bir yonga seti göreceğiz. LakeField mimarisi 1 adet Sunny Cove ve 4 adet Atom çekirdeğini big.LITTLE mantığında çalıştıracak. Bu yonga setlerinde 8GB LPDDR4X RAM ve 5W-7W TDP seçenekleri olacak.

Intel daha önce de 10nm grafik birimlerinde önemli performans artışına değinmişti ancak Computex 2019 fuarında daha net bilgiler ortaya koydu. İlk Ice Lake dizüstü işlemcilerin grafik birimleri önceki nesillere ve AMD Ryzen 3 APU modellerine göre çok daha iyi.

Testlerde CS: Go oyunu Full HD olarak 70FPS üzeri değerlere ulaşabiliyor. Önceki versiyonlara göre ise yüzde 72 civarında bir performans artışı var. Overwatch oyununda yüzde 42 artış, Three Kingdoms ve Rainbow Six Siege oyunlarında da 2 kat artış elde edilmiş. Bu testlerdeki işlemci 15W TDP değerine sahip.

Vega 10 birimi taşıyan Ryzen 7 3700U yongasına göre ise Overwatch oyununda yüzde 16, 3DMark Skydiver demosunda ise yüzde 15 daha iyi performans sergiliyor. Bu noktada teste giren işlemcinin 25W TDP değeri olduğunu göz ardı etmemek gerek. Elbette yıllardır oyun konusunda eleştirilen Intel dahili grafik birimleri için çok önemli bir adım olarak görülebilir.

 

https://www.engadget.com/2019/05/26/intel-10nm-ice-lake-cpu-gaming/ Yorum Yaz
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Buffon The Legend 2 hf. en beğenilen
Hemen bir hatırlatma yapalım: Intel bu işlemciyi rakip Amd işlemcisi ile karşılaştırırken 'nedense' kendi işlemcisinde 3700 Mhz RAM kullanırken Rakibinin test sistemine 2400 Mhz RAM koymuş......
Hemen bir hatırlatma yapalım: Intel bu işlemciyi rakip Amd işlemcisi ile karşılaştırırken 'nedense' kendi işlemcisinde 3700 Mhz RAM kullanırken Rakibinin test ...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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Tugrul_512bit 2 hf.
Amd olmasa, hala 4 çekirdek 3GHz devam edeceklerdi. Amd'ye teşekkürü bir borç biliriz.
1 Yanıt Yanıtla +34
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ezicioyuncu 2 hf.
Haberlere aninda intel 'reklamlari' eklenirken güzel detayli bir zen 2 mimarili ryzen islemci haberleri hala görmedik. Artik gerekte kalmadi baska sitelerden okuduk zira sagol dh
Haberlere aninda intel 'reklamlari' eklenirken güzel detayli bir zen 2 mimarili ryzen islemci haberleri hala görmedik. Artik gerekte kalmadi baska sitelerden ok...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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SEO-Uzmanı 2 hf.
tarafsız benchmark'lara bekleriz :)
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Whippoorwill 2 hf. Mutlak.Sıfır
Geçen Türknet ile ilgili kesinti haberi efsaneydi.
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kaptan666 2 hf.
Zen2 patlattılar ama DH de haber yok. Neler oluyor?
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Spider_hip 2 hf.
AMD Ryzen 3 APU modellerine göre çok daha iyi

0.6 0.8 mi çok daha iyi oluyor? Nasıl bir çok daha iyi anlayışınız vardır sizin? Artı her sene çıkan %10-%15 götüren intel işlemci açıklarını da hesaba katıyor musunuz? 5 senede zaten 3700'den 2700 e düşer o intel işlemci :D Önceki kendi nesline göre %70 güçlenmesi de zaten kendi ayıbı. Öncekinde güç yoktu ki zaten :D Baktılar amd gümbür gümbür, eşitlemeye çalışıyorlar.
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ezicioyuncu 2 hf.
Haberlere aninda intel 'reklamlari' eklenirken güzel detayli bir zen 2 mimarili ryzen islemci haberleri hala görmedik. Artik gerekte kalmadi baska sitelerden okuduk zira sagol dh
1 Yanıt Yanıtla +28
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Mutlak.Sıfır 2 hf. ezicioyuncu
Donanimhaber'in hiç bu kadar kötü bir dönemini görmemiştim. Bu şekilde devam ederse çoğu sıkı kulanıcısını kaybedecek bence.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Buffon The Legend 2 hf. en beğenilen
Hemen bir hatırlatma yapalım: Intel bu işlemciyi rakip Amd işlemcisi ile karşılaştırırken 'nedense' kendi işlemcisinde 3700 Mhz RAM kullanırken Rakibinin test sistemine 2400 Mhz RAM koymuş......
Yanıtla +53
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Tugrul_512bit 2 hf.
Amd olmasa, hala 4 çekirdek 3GHz devam edeceklerdi. Amd'ye teşekkürü bir borç biliriz.
1 Yanıt Yanıtla +34
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sniper23 2 hf. Tugrul_512bit
İnsan gözü 4 çekirdekten ötesini göremediği için sıkıntı yok, Intel fanlarına.

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intel, intel ice lake ve
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