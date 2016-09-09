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Alcatel’in Windows 10 mobil amiral gemisi gün sayıyor

Amiral gemi tarafında hayalet kasabaya dönen Windows 10 mobil ekosistemi için üçüncü taraf ortaklardan nadir hamleler görüyoruz. HP’den sonra Alcatel de yeni bir amiral gemi modeli hazırlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 mobil ekosistemine Fierce XL modeli ile alt seviyeden giriş yapan Alcatel, yakın zamanda amiral gemi seviyesine terfi etmeye hazırlanıyor. Alcatel Idol 4S With Windows 10 modeli internete sızmaya devam ediyor.

Hali hazırda Windows 10 mobil için en güçlü akıllı telefon HP Elite x3 durumunda. Henüz Microsoft’un kendisi de bu yıla ait bir amiral gemisi çıkarmadığı için HP rakipsiz kaldı. Alcatel ise henüz boş durumda olan en üst seviye segmentte pay aramayı planlıyor.

Alcatel Idol 4S With Windows 10 modeli esas olarak Alcatel Idol 4 serisinin çizgilerini miras alıyor. Aslında modelin IFA 2016 fuarında tanıtılması bekleniyordu ancak bu olmadı. Telefonun çalışır haldeki görselleri yakın zamanda bir tanıtım olabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca Bkz. "HTC de düşüş sürüyor"

Daha önceki benchmark skorlarında göre modelin 6 inçlik Full HD ekran barındırması bekleniyor. Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alacak modele 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor. Modelin kamerası ise 21MP çözünürlüğünde.

Alcatel daha çok belirli bir seviyede tuttuğu fiyat etiketleri ile biliniyor. Alcatel Idol 4S With Windows için belirlenecek fiyat merak konusu zira HP Lite x3 modeli 700$ civarında piyasaya çıkmıştı. Alcatel daha düşük seviyelere inerse cihaz tüketiciden ilgi görebilir.

 

http://www.phonearena.com/news/Alcatel-Idol-4-Pro-flagship-with-Windows-10-Mobile-revealed-in-live-photos_id85227 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
caneycaney 3 yıl en beğenilen
ölü yatırım
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metebyr 3 yıl
kim bilir ne tıkladılar da açamıyor loading diye kalmış
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DH Misafiri 3 yıl
koskoca yazılım devi microsoftun geldiği hale bak... bilgisayarlarda zebil gibi windows kullanılırken mobil tarafta kimse yüzüne bakmıyor. demek ki ciddi alternatifi olsa PClerde bile yer alamazdı bunlar. geleceği göremeyen ve apple ve google gibi şirketler yola çıkmış son sürat ilerlerken bunlar mal mal bakmışlar onlara.. sonra hadi bizde yapalım demişler.. işte o sıra apple'ın uygulama mağazasında çoktan uygulama sayısı 1 milyarı geçmişti, işte işten geçmişti... çok geç kaldın mikro çooook...
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DH Misafiri 3 yıl
windows masa ustu yazilimina telefon ozelligi yukleseler yeterli olur ve android uygulamalari sorunsuz calistiracak bur alt yapi kursalar bir nebze daha iyi olur
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Technotronic 3 yıl
Windows'lu telefon çıkarmak öşü yatırımdır
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psicik96 3 yıl
SATMAYACAK .
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Lütfen Alcatel çıkma!
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TIMERIDER 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


alcatel deyince aklıma bu patlıcan tipli ucube geliyor
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DraGonS 3 yıl
AK47 felan dayadılarsa CEO'nun başına ancak o zaman WP10 lu telefon çıkarmak zorunda kalmışlardır.
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huseyincarnege 3 yıl
o parayı ona vermek için aklını yitirmek gerekiyor neyin kafasında bunlar yaw :S
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Mr. Jingles 3 yıl
Windows 10 mobilin durumu an itibariyle Yalova kaymakamından hallicedir. Kim takar Yalova kaymakamını?
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Part Of The Nature 3 yıl
Bir suredir 950xl kullanıyorum. Kesinlikle onermiyorum. Çok hata var işletim sisteminde. Market desen sıfır hiç bir ilerlene yok. Birde sırf dınanımı var diye 2500 lira fiyat çekmişler 950xl ye. Değil 2500, 100 lira vermem.
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