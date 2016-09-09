Alcatel’in Windows 10 mobil amiral gemisi gün sayıyor

Windows 10 mobil ekosistemine Fierce XL modeli ile alt seviyeden giriş yapan Alcatel, yakın zamanda amiral gemi seviyesine terfi etmeye hazırlanıyor. Alcatel Idol 4S With Windows 10 modeli internete sızmaya devam ediyor.

Hali hazırda Windows 10 mobil için en güçlü akıllı telefon HP Elite x3 durumunda. Henüz Microsoft’un kendisi de bu yıla ait bir amiral gemisi çıkarmadığı için HP rakipsiz kaldı. Alcatel ise henüz boş durumda olan en üst seviye segmentte pay aramayı planlıyor.

Alcatel Idol 4S With Windows 10 modeli esas olarak Alcatel Idol 4 serisinin çizgilerini miras alıyor. Aslında modelin IFA 2016 fuarında tanıtılması bekleniyordu ancak bu olmadı. Telefonun çalışır haldeki görselleri yakın zamanda bir tanıtım olabileceğine işaret ediyor.

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Daha önceki benchmark skorlarında göre modelin 6 inçlik Full HD ekran barındırması bekleniyor. Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alacak modele 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor. Modelin kamerası ise 21MP çözünürlüğünde.

Alcatel daha çok belirli bir seviyede tuttuğu fiyat etiketleri ile biliniyor. Alcatel Idol 4S With Windows için belirlenecek fiyat merak konusu zira HP Lite x3 modeli 700$ civarında piyasaya çıkmıştı. Alcatel daha düşük seviyelere inerse cihaz tüketiciden ilgi görebilir.