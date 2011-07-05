MSI oyun odaklı dizüstü bilgisayarı GT780'e GeForce GTX 570M takviyesi yaptı

Nvidia'nın yüksek performanslı mobil sistemler için hazırladığı yeni ekran kartları GeForce GTX 570 ve GeForce GTX 580'e en hızlı adapte olan firmalardan biri de MSI. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla, sene başında duyurduğu oyun odaklı dizüstü bilgisayar modeli GT780'de güncellemeye gittiğini ve ekran kartı olarak GeForce GTX 570'e yer vermeye başladığını açıkladı.





Kaslı görünümüyle dikkat çeken 3.9 Kg ağırlığındaki GT780, 17.3-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip. 1600 x 900 piksel ve 1920 x 1080 piksel olmak üzere iki farklı çözünürlük seçeneğine sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River platformunu temel alıyor ve standart olarak 2GHz'de çalışan ancak Turbo Boost ile 2.9GHz'e kadar çıkabilen dört çekirdekli Core i7-2630M işlemcisinden güç alıyor.





Depolama birimi olarak 5400 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli iki adet disk veya 120GB kapasiteli SSD sürücü + 750GB kapasiteli sabit disk (7200 devir/dakika hızında çalışıyor) seçenekleriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayarın baz donanımında DVD yazıcıya yer verilirken, dilendiği takdirde daha üst konfigürasyonlarda Blu-ray sürücü seçeneği de alınabiliyor.





MSI GT780 ile birlikte ekran kartı tarafında iki ayrı seçenek sunuluyor ki bunlar; GeForce GTX 560M ve GeForce GTX 570M. Dynaudio subwoofer ve çift hoparlör ile desteklenen özel ses sistemi ve SteelSeries ile işbirliğine gidilerek hazırlanan LED arka aydınlatmalı özel oyuncu klavyesi gibi detayları da bünyesinde bulunduran sistemde USB 3.0 ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine de yer veriliyor.





Ağustos veya Eylül ayında pazara sunulması beklenen güncellenmiş GT780 modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.