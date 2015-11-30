MSI ve Thermaltake ortaklığından Pacific M3 özelleştirilmiş su bloğu

MSI, oyunculara yönelik olarak piyasaya sürdüğü yeni silahı Z170A GAMING M5 anakartı için bileşen üreticisi Thermaltake ile büyük bir işbirliği yaptı ve soğutma konusunda anakarta önemli bir katkı yapacak Pacific M3 özelleştirilmiş su bloğunu duyurdu.





Özelleştirilmiş bir tasarıma sahip olan Pacific M3 su bloğu, Intel LGA1511 soketine uygun işlemciler için tasarlandı ve en iyi soğutma performansı sağlamayı hedefliyor. Su bloğundaki 0.15mm iç yaprak yapısı daha büyük soğutma alanı ve dolayısıyla daha iyi ısı dağıtımına imkan tanıyor. Ayrıca çok yüksek sıvı akışı da sağlanıyor.





Su bloğu; işlemci ve MOSFET güç düzenleme modülünü tamamen kapsıyor. G1/4 girişi ile endüstri standartlarındaki tüm soğutma sistemlerine uyum sağlıyor. 128mm x 118 mm x 28 mm ölçülerindeki su bloğu 860 gram ağırlığa sahip. Blok önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.





MSI Z170A GAMING M5 anakartı aslında firmanın 100 serisi çipsetler için duyurduğu serinin giriş seviyesi modeli. M5, M7 ve M9 olarak sıralanan seri Master tanımına vurgu yaparak oyun konusunda en iyisini sunmaya çalıştığını belirtiyor. M5 anakart modelinde 10 fazlı voltaj regülatör modülü yer alırken, 3 adet PCIE 3.0 slotu, on adet SATA portu, 2 adet M.2 slotu, Killer E2205 Gb Ethernet, AudioBoost III ses kartı gibi özellikler yer alıyor. Ürünün fiyatı 730TL civarında.

http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002771