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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan 13.3" ekran boyutuna sahip yeni dizüstü bilgisayar, "S30"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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MSI'dan 13.3

Ürettiği başarılı bilgisayar sistemleri ile tanınan MSI, S30 ismine sahip yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı.
MSI tarafından tanıtılan S30, taşınabilirlik ön planda tutularak geliştirilmiş bir dizüstü bilgisayar. 324x227x22.8mm boyutlarında ve 1.4 kg ağırlığında olan bilgisayar, Intel Core i3 Ivy Bride işlemciye, Intel HD 4000 grafik birimine, 500GB ve istenirse 64GB SSD depolama birimine ve değeri belli olmayan DDR3 1066/1333MHz bellek oranına sahip olacak. 13.3" 1366x768 piksel LED arka aydınlatmalı HD ekrana sahip olan S30, Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı seçenekleri yanında, Ethernet, VGA, HDMI 1.4, USB 2.0, USB 3.0 ve kulaklık girişlerini üzerinde barındırıyor.
Windows 8 işletim sistemine sahip olan MSI S30 ayrıca, 8 hücreli batarya, 720P HD kamera, THX TruStudio Pro ses, bütün yapıda geliştirilmiş touchpad gibi ekstra özellikler ve SD/SDHC/SDXC/MMC kart oyucusu ile geliyor. Çıkış tarihi ve resmi satış fiyatı belli olmayan dizüstü bilgisayarın, 500$ fiyat etiketi ile satılması bekleniyor.
http://www.msi.com/product/nb/S30.html#/?div=Overview 
 
MSI'dan 13.3
 
MSI'dan 13.3

http://www.msi.com/product/nb/S30.html#/?div=Overview Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dockhanger 6 yıl
msn chat facebook twittır kız odasına uygun laptop olmuş
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acosan 6 yıl
Sırf pil kapasitesi için bile alınabilir.
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Lord Melkor 6 yıl
Msi tarzı bi ürün olmamış
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omerfrt 6 yıl
Cep telefonları bile artık Full HD iken neden notebooklar değil bilgisi olan var mı?
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Özellikleri güzelmiş
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