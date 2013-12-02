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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan AMD Kabini üzerine kurulan iki yeni dizüstü bilgisayar: S12 / S12T

5 yıl
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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MSI'dan AMD Kabini üzerine kurulan iki yeni dizüstü bilgisayar: S12 / S12T
AMD'nin düşük güç tüketimine sahip Kabini platformu üzerine kurduğu bilgisayar modellerini çeşitlendirmeye devam eden önemli firmalardan MSI, bu doğrultuda S12 / S12T model isimli yeni dizüstü bilgisayarlarını resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Genel kullanım amacıyla hazırlanan MSI S12 / S12T, işletim sistemi tarafında Windows 8 kullanıyorlar ve teknik olarak AMD Kabini A4-5000 / E1-200 işlemci seçenekleri, Radeon HD8330 / HD 8210 grafik birimleri, 4GB / 8GB RAM miktarı, 11.6-inç 1366 x 768 piksel ekran (S12T modeli 10 parmak dokunmatik destekli), 500GB HDD / 128GB mSATASSD depolama alanları ve 802.11 b/g/n Wi-Fi ile Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojileriyle geliyorlar. Aynı zamanda üzerinde HDMI, USB 3.0 / 2.0, RJ245, mikrofon ve kulaklık gibi giriş çıkış portlarını taşıyan bilgisayarlar, 720 piksel HD kamerayla da görüntülü konuşmaya imkan tanıyorlar. 279 x 190 x 22.5-30.1mm boyut ve 1.3 kg ağırlık değerleriyle gelen MSI S12 / S12T, 3 hücreli bataryalarıyla firmaya göre aktif olarak 5 saat ofis çalışması ve 4 saat HD video deneyimi sunabiliyorlar.
MSI'ın yeni dizüstü bilgisayar modelleri S12 ve S12T hakkında şimdilik açıklanmış resmi bir fiyat ve çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor.
 
MSI'dan AMD Kabini üzerine kurulan iki yeni dizüstü bilgisayar: S12 / S12T

http://www.guru3d.com/news_story/msi_s12s12t_is_a_kabini_powered_laptop.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
rastlantisal 5 yıl en beğenilen
Bir bitmedi gitti "AMD çok ısınıyor" kafası.
Değerli arkadaşlar, yaklaşık 140 client'in olduğu bir domaini yönetiyorum. Aklınıza gelecek envai çeşit ultrabook, notebook, pc vs vs bünyemizde mevcut. Isınıyor dediğiniz AMD A10 apulu notebook, yoğun işkence altında dahi öksürmüyor. Isınmaz dediğiniz intel i5, i7 işlemciler ise yoğun işlem altına soba ısısına erişip kendini kapatıyor. Buna metal kasadan oluşma i7 işlemcili asus zenbook ultrabookta dahil. i3 işlemcili bilgisayarlarda 80.000 - 100.000 satırlık excel tablosunda düşey ara vs gibi işlemler yaptığınızda bitmesi için dua eder oluyorsunuz. Ancak A10 apulu AMD notebookta autocad, sql sürekli arka planda açıkken envai çeşit işlem yapılıyor ve makinenin ne termal olarak ne de kasıntı olarak umrunda bile değil.
Rica ediyorum ezbere yorum sallayıp durmayın. Böyle ortamlarda yorum yazmak için en azından 5-6 platformu fiilen kullanmış zorlamış olun. Bilgi paylaşıldıkça güzel amenna ama "BİLGİ" paylaşıldıkça güzel.
Bir bitmedi gitti "AMD çok ısınıyor" kafası.Değerli arkadaşlar, yaklaşık 140 client'in olduğu bir domaini yönetiyorum. Aklınıza gelecek envai çeşit ultraboo...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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DALLAMAX 5 yıl ApsinteX
ApsinteX

Dizüstün de Amd' ye bir türlü ısınamadım. Masa üstü için ideal fakat, çevremde ve deneyimlerimde yaşadığım kadar taşınabilir platformlarda gelişmesi lazım.

Bence tam tersi dizüstünden amd en iyisi , çünkü amd a8 işlemcili + 7670 gpulu bir dizüstü bilgisayar kullanıyorum. Piyasada ki intel işlemcili modellere göre yarı fiyatına aldım. Performansı gerçekten çok iyi , Hem apu dada gpu olduğu için , çift gpu mantığıyla çalışıyor oyunlarda performans artıyor.

Örnek vermek gerekirse 800 liraya sıfır aldığım a8 işlemcili laptobumla pes 2014 ü 1080p 60 fps sabit oynuyorum.Bunu çoğu masastü bilgisayar bile yapamıyor : ))

Laptopda intel almak parayı çöpe atmaktır.

Ayrıca laptopda amd ısınıyor demek yüzyılın yalanıdır , her elektronik cihaz ısınır. Bende samsung v3 serisi laptop var , arkadaşımdada aynı kasa laptopun i5 işlemcili versiyonu var. ısınma ve ses fan sesi olarak bakarsak , ikisininde ısınma derecesi aynı , ayrıca benim laptobun fanı daha sessiz çalışıyor.
ApsinteXDizüstün de Amd' ye bir türlü ısınamadım. Masa üstü için ideal fakat, çevremde ve deneyimlerimde yaşadığım kadar taşınabilir pla...
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yc#1 5 yıl
Tek eksisi 3 hücreli batarya.
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Nokia Specialist 5 yıl
Özellikleri fena değil. Umarım düşük fiyattan girerek rakiplerine iyi bir alternatif olur


+ şu amd ısınıyo llaağn kafasını bırakın
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rastlantisal 5 yıl en beğenilen
Bir bitmedi gitti "AMD çok ısınıyor" kafası.
Değerli arkadaşlar, yaklaşık 140 client'in olduğu bir domaini yönetiyorum. Aklınıza gelecek envai çeşit ultrabook, notebook, pc vs vs bünyemizde mevcut. Isınıyor dediğiniz AMD A10 apulu notebook, yoğun işkence altında dahi öksürmüyor. Isınmaz dediğiniz intel i5, i7 işlemciler ise yoğun işlem altına soba ısısına erişip kendini kapatıyor. Buna metal kasadan oluşma i7 işlemcili asus zenbook ultrabookta dahil. i3 işlemcili bilgisayarlarda 80.000 - 100.000 satırlık excel tablosunda düşey ara vs gibi işlemler yaptığınızda bitmesi için dua eder oluyorsunuz. Ancak A10 apulu AMD notebookta autocad, sql sürekli arka planda açıkken envai çeşit işlem yapılıyor ve makinenin ne termal olarak ne de kasıntı olarak umrunda bile değil.
Rica ediyorum ezbere yorum sallayıp durmayın. Böyle ortamlarda yorum yazmak için en azından 5-6 platformu fiilen kullanmış zorlamış olun. Bilgi paylaşıldıkça güzel amenna ama "BİLGİ" paylaşıldıkça güzel.
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weezer009 5 yıl
insanımız alışmış kopyala yapıştır bilgiye o yüzden amd görünce atlıyorlar hemen.
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sepkov 5 yıl
Neden ekran küçüldükçe çözünürlük artiyor? Amd işlemcilerin dizüstü için gelişmesi lazim bence kışın 1 oyun aç soba niyetine kullan oluyo.
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DALLAMAX 5 yıl sepkov
sepkov
Neden ekran küçüldükçe çözünürlük artiyor? Amd işlemcilerin dizüstü için gelişmesi lazim bence kışın 1 oyun aç soba niyetine kullan oluyo.

Arkadaşım ne sobasından bahsediyorsun , şuan kullanmakta olduğum 28nm a8 işlemcili laptopta ısınma yok. Oyun açıyorum 1 saat oynuyorum , fanın devri %50 yi bile geçmiyor.Fan çıkışından sadece ılık hava geliyor.
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ApsinteX 5 yıl
Dizüstün de Amd' ye bir türlü ısınamadım. Masa üstü için ideal fakat, çevremde ve deneyimlerimde yaşadığım kadar taşınabilir platformlarda gelişmesi lazım.
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DALLAMAX 5 yıl ApsinteX
ApsinteX

Dizüstün de Amd' ye bir türlü ısınamadım. Masa üstü için ideal fakat, çevremde ve deneyimlerimde yaşadığım kadar taşınabilir platformlarda gelişmesi lazım.

Bence tam tersi dizüstünden amd en iyisi , çünkü amd a8 işlemcili + 7670 gpulu bir dizüstü bilgisayar kullanıyorum. Piyasada ki intel işlemcili modellere göre yarı fiyatına aldım. Performansı gerçekten çok iyi , Hem apu dada gpu olduğu için , çift gpu mantığıyla çalışıyor oyunlarda performans artıyor.

Örnek vermek gerekirse 800 liraya sıfır aldığım a8 işlemcili laptobumla pes 2014 ü 1080p 60 fps sabit oynuyorum.Bunu çoğu masastü bilgisayar bile yapamıyor : ))

Laptopda intel almak parayı çöpe atmaktır.

Ayrıca laptopda amd ısınıyor demek yüzyılın yalanıdır , her elektronik cihaz ısınır. Bende samsung v3 serisi laptop var , arkadaşımdada aynı kasa laptopun i5 işlemcili versiyonu var. ısınma ve ses fan sesi olarak bakarsak , ikisininde ısınma derecesi aynı , ayrıca benim laptobun fanı daha sessiz çalışıyor.
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