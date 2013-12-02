MSI'dan AMD Kabini üzerine kurulan iki yeni dizüstü bilgisayar: S12 / S12T

AMD'nin düşük güç tüketimine sahip Kabini platformu üzerine kurduğu bilgisayar modellerini çeşitlendirmeye devam eden önemli firmalardan MSI, bu doğrultuda S12 / S12T model isimli yeni dizüstü bilgisayarlarını resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Genel kullanım amacıyla hazırlanan MSI S12 / S12T, işletim sistemi tarafında Windows 8 kullanıyorlar ve teknik olarak AMD Kabini A4-5000 / E1-200 işlemci seçenekleri, Radeon HD8330 / HD 8210 grafik birimleri, 4GB / 8GB RAM miktarı, 11.6-inç 1366 x 768 piksel ekran (S12T modeli 10 parmak dokunmatik destekli), 500GB HDD / 128GB mSATASSD depolama alanları ve 802.11 b/g/n Wi-Fi ile Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojileriyle geliyorlar. Aynı zamanda üzerinde HDMI, USB 3.0 / 2.0, RJ245, mikrofon ve kulaklık gibi giriş çıkış portlarını taşıyan bilgisayarlar, 720 piksel HD kamerayla da görüntülü konuşmaya imkan tanıyorlar. 279 x 190 x 22.5-30.1mm boyut ve 1.3 kg ağırlık değerleriyle gelen MSI S12 / S12T, 3 hücreli bataryalarıyla firmaya göre aktif olarak 5 saat ofis çalışması ve 4 saat HD video deneyimi sunabiliyorlar.

MSI'ın yeni dizüstü bilgisayar modelleri S12 ve S12T hakkında şimdilik açıklanmış resmi bir fiyat ve çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor.

http://www.guru3d.com/news_story/msi_s12s12t_is_a_kabini_powered_laptop.html