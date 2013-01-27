MSI'dan AMD işlemciler için düşük maliyetli yeni anakart; 970A-G43

MSI düşük maliyetli anakart gamına AMD işlemciler için hazırladığı yeni bir model daha ekledi. 970A-G43 isimli yeni anakart, AMD'nin 970 çipsetini kullanıyor. Soket AM3+ işlemciler için geliştirilen ATX formundaki anakarta, 5 fazlı VRM tasarımı eşlik ediyor. Tamamında katı kapasitörler kullanılan 970A-G43 üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve kullanıcılar 32GB'a kadar DDR3-1866MHz bellek kullanabiliyor.

Bir tanesi x16 hızında çalışıp 970 çipsetine bağlı, bir tanesi ise x4 hızında olup SB950 güney köprüsüne bağlı olmak üzere iki adet x16 slotuna, bir adet PCIe x1 slotuna ve iki adet PCI slotuna sahip olan anakartta, çipsetler için mütevazı bir soğutma çözümüne yer verildiğini söyleyebiliriz. Dahili ve harici depolama sürücüleri için 6 adet SATA-III portuna ve iki adet USB 3.0 konnektörüne sahip olan anakartta depolama sürücüleri için RAID 0/1/5/10 kurulumlarına da olanak tanınıyor. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses, Realtek 8111E çipseti üzerinden Gigabit Ethernet ve grafik tabanlı UEFI BIOS gibi detaylara yer verilen anakart, OC Genie II teknolojisi üzerinden amatör kullanıcılara tek tuşla overclock yani hız aşırtma ile işlemci frekansını arttırma olanağı da tanıyor.

AMD'nin FX işlemci ailesindeki tüm modellerle uyumlu olan anakart, yeni bir sistem kurmak isteyen ve üst seviye anakart modelleri yerine düşük maliyetli bir çözüm arayan kullanıcıları hedefliyor. AMD'nin Soket AM3+ platformundaki en düşük maliyetli en güncel çipset olan 970 üzerinde şekillenen 970A-G43, çok GPU'lu Crossfire gibi gelişmiş özelliklerden ve daha yüksek performans kazanımlarına yönelik bileşenlerden uzak bir profil çiziyor. MSI yeni anakartını, yurt dışında 90 dolar civarında bir fiyatlandırma ile kullanıma sunacak.