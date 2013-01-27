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MSI'dan AMD işlemciler için düşük maliyetli yeni anakart; 970A-G43

6 yıl
1,6b
1
12
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD işlemciler için düşük maliyetli yeni anakart; 970A-G43
MSI düşük maliyetli anakart gamına AMD işlemciler için hazırladığı yeni bir model daha ekledi. 970A-G43 isimli yeni anakart, AMD'nin 970 çipsetini kullanıyor. Soket AM3+ işlemciler için geliştirilen ATX formundaki anakarta, 5 fazlı VRM tasarımı eşlik ediyor. Tamamında katı kapasitörler kullanılan 970A-G43 üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve kullanıcılar 32GB'a kadar DDR3-1866MHz bellek kullanabiliyor.
Bir tanesi x16 hızında çalışıp 970 çipsetine bağlı, bir tanesi ise x4 hızında olup SB950 güney köprüsüne bağlı olmak üzere iki adet x16 slotuna, bir adet PCIe x1 slotuna ve iki adet PCI slotuna sahip olan anakartta, çipsetler için mütevazı  bir soğutma çözümüne yer verildiğini söyleyebiliriz. Dahili ve harici depolama sürücüleri için 6 adet SATA-III portuna ve iki adet USB 3.0 konnektörüne sahip olan anakartta depolama sürücüleri için RAID 0/1/5/10 kurulumlarına da olanak tanınıyor. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses, Realtek 8111E çipseti üzerinden Gigabit Ethernet ve grafik tabanlı UEFI BIOS gibi detaylara yer verilen anakart, OC Genie II teknolojisi üzerinden amatör kullanıcılara tek tuşla overclock yani hız aşırtma ile işlemci frekansını arttırma olanağı da tanıyor.
AMD'nin FX işlemci ailesindeki tüm modellerle uyumlu olan anakart, yeni bir sistem kurmak isteyen ve üst seviye anakart modelleri yerine düşük maliyetli bir çözüm arayan kullanıcıları hedefliyor. AMD'nin Soket AM3+ platformundaki en düşük maliyetli en güncel çipset olan 970 üzerinde şekillenen 970A-G43, çok GPU'lu Crossfire gibi gelişmiş özelliklerden ve daha yüksek performans kazanımlarına yönelik bileşenlerden uzak bir profil çiziyor. MSI yeni anakartını, yurt dışında 90 dolar civarında bir fiyatlandırma ile kullanıma sunacak.

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HiqhWoltage 6 yıl en beğenilen
90$ mı ? Şu an MSI 970A G46'nın fiyatına baktığımda 75$+kdv'ye alınabiliyor. İndirimsiz 83$+kdv. G43'ün yenilikleri tam olarak nedir ne değildir bilmem ama fiyat ve maliyet olarak baz alacaksak ben pek ucuz görmedim bu anakartı.
90$ mı ? Şu an MSI 970A G46'nın fiyatına baktığımda 75$+kdv'ye alınabiliyor. İndirimsiz 83$+kdv. G43'ün yenilikleri tam olarak nedir ne değildir bilmem ama fiy...
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karayulun 6 yıl
Talep yoğun olursa getirirler. Talep edelim getirsinler. ITX'in ne olduğunu bilmeyenlere anlatalım. Büyük kasalardan kurtulmak isteyeler öğrenmeli.
FM2-A75MA-E35 msi.com/...
FM2-A85XMA-E35 msi.com/...
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CoreXXX 6 yıl
kötü bir anakart değil. 760 g ler felan 40 dolar civarında ucuz çözüm budur:)
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DH Misafiri 6 yıl
hem güncel çipset hemde ortalama teknik özellikler ve bağlantı imkanı iyi bir fiyatta birleşmiş msı iyi bir iş çıkarmış yine:)
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
G46 dan niye pahalı ?

Ayrıca şu DH Misafirleri neden saçmalamak için can atıyorlar.
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hacı.basat 6 yıl
MSI FM2 A75IA-E53 gibi orta seviyeye ve MSI FM2 A85IA-E53 gibi üst seviyeye hitap eden itx anakartların olacak, dönüp tekrar atx çöpler üretecen, bittin Türkiye'de zaten MSI.
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: HiqhWoltage
90$ mı ? Şu an MSI 970A G46nın fiyatına baktığımda 75$+kdvye alınabiliyor. İndirimsiz 83$+kdv. G43ün yenilikleri tam olarak nedir ne değildir bilmem ama fiyat ve maliyet olarak baz alacaksak ben pek ucuz görmedim bu anakartı.

Kaldı ki 970A-G46 nın CPU 4+1 ve RAM 1 faz olmak üzere 6 fazı var.
G43 ün fiyatının bundan çok daha ucuz 66-68 Dolar falan olması lazım...
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OverClocK1ng 6 yıl
MSI anakart modellerinden:
G43 olanlar 5 Faz
G45 olanlar 6 Faz
GD55 olanlar 9 Faz
GD65 olan modellerse 12 Faz'a sahipler.
MSI anakart almak isteyip aralarında fazla fark göremedim diyen arkadaşlar varsa bilgisi olsun. Faz olayına dikkat etmemiş olabilirler. Farkları bu.
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redoracle 6 yıl
msi.com/... burada 32 gb a kadar ram artırılabildiği yazıyor orda bir yanlışlık yapılmış şu an sadece 64 gb rami trinity fm2 anakartlar destekliyor.Bence gigabyte.com/... şu an alınabilecek en iyi f\p kartı rev.3 olduğundan direkt updatesiz fx x3xx serilerini destekliyor hemde çift uefi bios gelmiş kartla,ultra durable 4'e de terfi edilmiş.Ayrıca 990 olduğundan Hyper Transport Bus 970 te 4.8GT/s iken 990da 5200 MT/s.Aralarında çok fiyat oynayacağını sanmıyorum şu an vatanda 105+kdv indirimli fiyatı.



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OmC43 6 yıl
Ucuza kolay bir çözüm.
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HiqhWoltage 6 yıl
90$ mı ? Şu an MSI 970A G46'nın fiyatına baktığımda 75$+kdv'ye alınabiliyor. İndirimsiz 83$+kdv. G43'ün yenilikleri tam olarak nedir ne değildir bilmem ama fiyat ve maliyet olarak baz alacaksak ben pek ucuz görmedim bu anakartı.
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