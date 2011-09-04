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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan AMD işlemciler için yeni anakart; 990XA-GD55

7 yıl
22,4b
1
26
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin çok uzun süredir merakla beklenen Bulldozer FX işlemcileri için artık son hazırlıklar yapılıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen 4, 6 ve 8 çekirdekli yeni nesil işlemciler için yeni anakartlar çıkmaya devam ediyor. Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan MSI, Soket AM3 ve Soket AM3+ formundaki AMD işlemciler için hazırladığı 990XA-GD55 model isimli yeni anakartını kullanıma sunuyor.
Adından da anlaşılabileceği üzere AMD'nin 990X yonga setini kullanan ATX boyutundaki anakart, AMD'nin güncel ürün gamındaki Soket AM3 işlemcilerin tamamı ile birlikte Soket AM3+ formundaki Bulldozer FX işlemcilerine destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu ile gelen ve çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve Crossfire teknolojisi üzerinden çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanınıyor. Diğer dahili bileşenler için adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotuu ile donatılan 990XA-GD55, MSI'ın Military Class II tasarım özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.
6 adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 portu ile donatılan anakart, Gigabit Ethernet, yüksek tanımlı ses ve eSATA gibi donanım özelliklerini de beraberinde getiriyor. MSI tarafından 19 Eylül'de pazara sunulması beklenen 990XA-GD55'in yurt dışı fiyatı ise 140$ olacak. 

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DH Misafiri 7 yıl
benim pc laptop grafik sorunu yaşıyorum yarımcı olun lütfen
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bergun76 7 yıl
Ben bu kartın katı kapasitörlü olduğunu biliyorum.
Yanlış mıyım?
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tobepeople 7 yıl
tahir40 kardeşime aynen katılıyorum 2 pci ı olan kartlar istiyoruz mümkünse usb 3 esata sata3 am3+ vs vs... ha birde ucuz ve ısınma problemi olmayacak atx de olur sorun değil kasa tower :D
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captaincato 7 yıl
Gigabyte 990fx ud 7 alırım daha iyi türkiye fiyatı 170 180 olur üstüne biraz zorlar adam gibi kart alrım bence bu karta bu fiyat çok....
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azk 7 yıl

142$+kdv'ye Vatan'dan Internete özel %25 indirimli

990FXA-GD65 AM3+ AMD 990FX/SB950 DDR3 2133MHz (O.C.) SATA 3.0 USB 3.0 Anakart de alabilirsiniz

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tahir40 7 yıl
Bunlarda Kapalı Çekirdek Açma özelliği var mı :)
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aceleciburak 7 yıl
Çok değil 1 sene sonra Soket FM2 destekli 10 çekirdek işlemcilerin haberleri çıkmaya başlayınca soket AM3+ çoktan demode olacak.
AMD alacaklara tavsiyem er yada geç soket değişimi gelecek o yüzden 2012 ile birlikte duruma göre hareket etmeleri.
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eXaeL91 7 yıl aceleciburak
aceleciburak

Çok değil 1 sene sonra Soket FM2 destekli 10 çekirdek işlemcilerin haberleri çıkmaya başlayınca soket AM3+ çoktan demode olacak.

AMD alacaklara tavsiyem er yada geç soket değişimi gelecek o yüzden 2012 ile birlikte duruma göre hareket etmeleri.


+1 En iyisi ikinci el X4 955 + Uygun bir anakart.
Benim için i5 2410m + GT540M
Elimdeki notebook 6370m'e sahip MW2 zor oynanıyor
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bu anakartın katı kapasitörleri yok
5 para etmez
anca sazanlara yedirirsiniz.bunu
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Chembond 7 yıl SEO-Uzmanı
erencexor

bu anakartın katı kapasitörleri yok
5 para etmez
anca sazanlara yedirirsiniz.bunu


Katı kapasitörü olmadığından eminmisin?

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abdulmusavvir 7 yıl
inteli ben seçenek olarak görmeyeli yıllar oldu, AMD'de fiyatları arttırdı, artık Via'ya bakacaz. Anakart güzel ama fiyatın düşmesi lazım. İyice burunları havaya kalktı.
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nirvanha 7 yıl
Artık AMD 'Ye dönüş şart oldu , intel'in bu uçuk fiyatlarıyla başa çıkmak imkansız.
1000 tl ye anakartmı olur ya? 1000 tl'de ekrankartı , akıl karı iş değil.
Bundan böyle Sistemimi beni ağlatacak duruma gelinceye kadar kullanacağım ,
sonra uygun birşeylere bakacağım ..Siyonistlere daha az sömürteceğim kendimi!
Şu halde sömürtmemek nerdeyse imkansız , en aza indirmek lazım!
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arg-ist 7 yıl
tasarım olarak harika. güney köprüsünün yeri cuk oturmuş, kuzey güney köprüsü geçişi için müsait. anakart su soğutma için örnek olabicek bir kart. günümüzdeki uygulamalara bakarsak 4 adet
pci ex çok iyi 1 adet pci yetersiz tabiiki ve yeride sorun yaratabilir çift ekran kartı ile. darısı asus ta tasarım yapanların başına..baka baka onlar da öğrenir tasarım yapmayı..inş.....
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