MSI'dan AMD işlemciler için yeni anakart; 990XA-GD55

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin çok uzun süredir merakla beklenen Bulldozer FX işlemcileri için artık son hazırlıklar yapılıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen 4, 6 ve 8 çekirdekli yeni nesil işlemciler için yeni anakartlar çıkmaya devam ediyor. Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan MSI, Soket AM3 ve Soket AM3+ formundaki AMD işlemciler için hazırladığı 990XA-GD55 model isimli yeni anakartını kullanıma sunuyor.
Adından da anlaşılabileceği üzere AMD'nin 990X yonga setini kullanan ATX boyutundaki anakart, AMD'nin güncel ürün gamındaki Soket AM3 işlemcilerin tamamı ile birlikte Soket AM3+ formundaki Bulldozer FX işlemcilerine destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu ile gelen ve çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve Crossfire teknolojisi üzerinden çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanınıyor. Diğer dahili bileşenler için adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotuu ile donatılan 990XA-GD55, MSI'ın Military Class II tasarım özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.
6 adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 portu ile donatılan anakart, Gigabit Ethernet, yüksek tanımlı ses ve eSATA gibi donanım özelliklerini de beraberinde getiriyor. MSI tarafından 19 Eylül'de pazara sunulması beklenen 990XA-GD55'in yurt dışı fiyatı ise 140$ olacak.
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990FXA-GD65 AM3+ AMD 990FX/SB950 DDR3 2133MHz (O.C.) SATA 3.0 USB 3.0 Anakart de alabilirsiniz
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AMD alacaklara tavsiyem er yada geç soket değişimi gelecek o yüzden 2012 ile birlikte duruma göre hareket etmeleri.
+1 En iyisi ikinci el X4 955 + Uygun bir anakart.
Benim için i5 2410m + GT540M Elimdeki notebook 6370m'e sahip MW2 zor oynanıyor
5 para etmez
anca sazanlara yedirirsiniz.bunu
Katı kapasitörü olmadığından eminmisin?
1000 tl ye anakartmı olur ya? 1000 tl'de ekrankartı , akıl karı iş değil.
Bundan böyle Sistemimi beni ağlatacak duruma gelinceye kadar kullanacağım ,
sonra uygun birşeylere bakacağım ..Siyonistlere daha az sömürteceğim kendimi!
Şu halde sömürtmemek nerdeyse imkansız , en aza indirmek lazım!
pci ex çok iyi 1 adet pci yetersiz tabiiki ve yeride sorun yaratabilir çift ekran kartı ile. darısı asus ta tasarım yapanların başına..baka baka onlar da öğrenir tasarım yapmayı..inş.....