MSI'dan AMD işlemciler için yeni anakart; 990XA-GD55

AMD'nin çok uzun süredir merakla beklenen Bulldozer FX işlemcileri için artık son hazırlıklar yapılıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde lanse edilmesi beklenen 4, 6 ve 8 çekirdekli yeni nesil işlemciler için yeni anakartlar çıkmaya devam ediyor. Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan MSI, Soket AM3 ve Soket AM3+ formundaki AMD işlemciler için hazırladığı 990XA-GD55 model isimli yeni anakartını kullanıma sunuyor.

Adından da anlaşılabileceği üzere AMD'nin 990X yonga setini kullanan ATX boyutundaki anakart, AMD'nin güncel ürün gamındaki Soket AM3 işlemcilerin tamamı ile birlikte Soket AM3+ formundaki Bulldozer FX işlemcilerine destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu ile gelen ve çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve Crossfire teknolojisi üzerinden çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanınıyor. Diğer dahili bileşenler için adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotuu ile donatılan 990XA-GD55, MSI'ın Military Class II tasarım özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

6 adet SATA-III ve iki adet USB 3.0 portu ile donatılan anakart, Gigabit Ethernet, yüksek tanımlı ses ve eSATA gibi donanım özelliklerini de beraberinde getiriyor. MSI tarafından 19 Eylül'de pazara sunulması beklenen 990XA-GD55'in yurt dışı fiyatı ise 140$ olacak.