MSI, 31.5 inç oyuncu monitörünü piyasaya sürdü: İşte özellikleri

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MSI Performance Gaming serisinin yeni üyesi MSI MPG 325CQRXF çıkış yaptı. Selefi MAG 325CQRXF E2’ye kıyasla önemli yükseltmelerle geliyor. İşte MSI’ın yeni 2K oyuncu monitörü hakkında her şey:

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MSI MPG 325CQRXF oyun monitörü özellikleri

MSI MPG 325CQRXF modeli, Rapid VA panele sahip 31.5 inç kavisli oyun monitörü. 2560x1440 çözünürlüğü destekliyor ve ultra hızlı 280 Hz yenileme hızı ve 0.5 ms (GtG) tepki süresi sunuyor. Monitör, yükseltilmiş kontrast ve parlaklık için VESA DisplayHDR 400'ü destekliyor. %96 DCI-P3 ve %127 sRGB kapsamıyla renk doğruluğu bir diğer önemli özelliği. Monitör ayrıca Adaptive-Sync teknolojisiyle donatılmış.

Bağlantı seçeneklerine gelecek olursak; 2 adet HDMI 2.0 portu, 1 adet DisplayPort 1.4 ve 1 adet USB-C portu (15W PD) yer alıyor. Ek olarak, monitörde 2 adet USB 2.0 Type-A portu, kulaklık girişi bulunuyor. Ergonomik kullanım için eğim, yükseklik ve döndürme ayarları sunuyor.

Monitörde yapay zeka destekli algoritmalarla parlaklık ve renk doygunluğunu optimize ederek görüntüyü iyileştiren AI Vision özelliği bulunuyor ve MSI Gaming Intelligence bir dizi akıllı ayar sunuyor. Ürün yazılımı güncellemelerine USB bağlantısı üzerinden erişilebiliyor. Monitörün ağırlığı; standıyla 8.1 kg.

MSI MPG 325CQRXF oyuncu monitörünün fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı.

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MSI MPG 325CQRXF 31.5 inç oyuncu monitörü özellikleri