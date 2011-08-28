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MSI'dan AMD'nin yeni nesil FX işlemcileri için maliyet odaklı anakart

7 yıl
18,5b
1
20
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcilerini yüksek performans segmentinde 990FX-GD80  modeliyle karşılamaya hazırlanan MSI, giriş seviyesindeki anakartlarını da güncelliyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre 8 çekirdekli FX işlemcilerine destek sunan 760GM-P23 (FX) model isimli yeni anakart, maliyet odaklı çözüm olarak Türkiye'de 51$ seviyesinden satışa sunulacak.
AMD'nin 760G+SB710 yonga setini kullanan anakart, Bulldozer FX işlemcilerine ek olarak Phenom II, Athlon II ve Sempron serisi Soket AM3 ve AM3+ işlemcilerine de destek sunuyor. Aynı zamanda çipsete entegre Radeon HD 3000 entegre grafik birimi ile gelen ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan anakart, iki adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3 bellek  kullanımına olanak tanıyor.
Uyumlu işlemcilerde çekirdek aşırtma uygulamasına tanıyan ve OC Genie teknolojisi ile kullanıcıların basit adımlarla hız aşırtma yapmasını mümkün kılan anakartın PWM bölümünde uzun ömürlü katı kapasitlrlere yer veriliyor. Entegre grafik biriminden görüntü aktarmak için D-Sub ve DVI konnektörloerine sahip olan MSI 760GM-P23 (FX) modelinin kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.

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MxFxOx 7 yıl en beğenilen
6 sata desteği ve geniş işlemci desteğiyle fiyatına göre çok iyi
bir anakart olmuş.
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Mutlu Dal 7 yıl
üstündeki grafik yongası haricinde iyi bi anakart beğendim..
110 lira verip 880 yongalı foxconn daha mantıklı :D hd 4250 var üstünde
ben gigabyte 880ga-ud3h hd 4250 ile gta 4 oynadım 1024*768 de kasma yoktu medium ayarda shodows kapalı gayet zevkli gerisini siz düşünün !!!
bu anakartı alıpta bulldozer kullanan bi vatandaş çıkarmı bilmem :D
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crtasus 7 yıl
SaLVaToRe
güzel haber bence, sağol mesut çevik bizi böyle haberler ile bilgilendirdiğin için.

mesut çevik askerde değil mi?
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seko_88 7 yıl
bu anakart bulldozer işlemcilerin 2 göbek altı. tonla para verip 8 cekirdek işlemci alan bir adam ilk etapta bu anakartı düşünmez.
bu anakartın desteği geleceğe yatırım olarak görülebilir. 1-2 yıl sonra işlemcilerin fiyatı düşünce upgrade imkanı doğacaktır.
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KANUNI61 7 yıl
canerpense
HD3000 ile hangi oyunları gayet iyi oynuyorsunuz anlamadım, boşuna GTX580 HD6970 gibi kartlar üretiliyor demekki? 9600GT ayarında bile değil bu çipset, yıllar önce çıkmış oyunları ancak çalıştırıyor oda düşük ayarlarda düşük çözünürlükte. xbitlabs.com/... notebookcheck.net/...

kardeş sen nerde yaşıyorsun yada donanım konusundan nekadar anlıyorsun
bilmiyorum ama bana göre bu işten anladığın 1 sayfayı gecmez
entegre diyor entegre beğenmeyen GTX580 HD6970 takıp devam eder
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WinteR 7 yıl
Üstünde 15-20 saat çalışan 8 çekirdek işlemcilerden sonra yorum yapmak gerekir, güç konusunda sorunlu olabilir.
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Chembond 7 yıl KANUNI61
KANUNI61

canerpense

HD3000 ile hangi oyunları gayet iyi oynuyorsunuz anlamadım, boşuna GTX580 HD6970 gibi kartlar üretiliyor demekki? 9600GT ayarında bile değil bu çipset, yıllar önce çıkmış oyunları ancak çalıştırıyor oda düşük ayarlarda düşük çözünürlükte. xbitlabs.com/... notebookcheck.net/...


kardeş sen nerde yaşıyorsun yada donanım konusundan nekadar anlıyorsun
bilmiyorum ama bana göre bu işten anladığın 1 sayfayı gecmez
entegre diyor entegre beğenmeyen GTX580 HD6970 takıp devam eder


Yeni öğreniyorum, 14 yıl olucak kardeş, kusura bakma...


İşten ne kadar anladığımı mesajlarıma baksaydın anlardın.

Entegre oluşu ile bir derdim yok, millet gayet her türlü oyunu oynuyormuş HD3000 ile ondan bahsediyordum ben, herhalde anlayamıyorsun dediklerimi?
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eXaeL91 7 yıl
1. Anakart güzel böyle bir anakart alcaktım fx'ler için sonuçta eprformansa doğrudan etkisi yok 990FX almanın bana bir faydası yok.
2. MSI niye anakartları karmakarışık yapıyor kazayla üretilmiş gibi.
3.Sata portları iyi konumlandırılmamış
4.HD 3000 iyidir ekran kartım yoktu OC yaparak MW2'yi 800*600 de oynuyordum.
(Evet akıcıydı 85FPS alıyordum)
5.Pintiliğin lüzumu yok insan şu mosfetlerin üzerine dandikte olsa bir soğutucu koyar.
6. PS/2 koymak gereksiz olmuş şunu bir kaldırmadılar gitti.
7.USB 3.0 ve PCI-E 3.0 destekli ucuz anakartlar görmek isteriz.
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alpa07 7 yıl
yeni internet cafe açanlar için ideal.50 dolar :D
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Chembond 7 yıl
HD3000 ile hangi oyunları gayet iyi oynuyorsunuz anlamadım, boşuna GTX580 HD6970 gibi kartlar üretiliyor demekki?

9600GT ayarında bile değil bu çipset, yıllar önce çıkmış oyunları ancak çalıştırıyor oda düşük ayarlarda düşük çözünürlükte.

xbitlabs.com/...

notebookcheck.net/...
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Stanislas Xavier 7 yıl
www.vatanbilgisayar.com/msi-870a-g54-870a-g54-amd-870sb850-am3-ddr3-2000mhz-%28o.c.%29-usb-3.0-sata-3.0-anakart/productdetails.aspx?I_ID=47936
yeni işlemcilerle uyumlu değil ama fiyatına göre çok iyi olduğunu düşündüğüm bir anakart usb 3.0 falan gideri var yani uygun bir zamanda almayı düşünüyorum ne dersiniz ?
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Castiel 7 yıl
tum donanımcılar 16 gb hafızaya hazırlanmış lakın bır turlu 8 gb ddr3 ram tek slot üretılemedı gıttı samsung bı ara 32 gb tek slot ev kullanıcıları ıcın urettım dedı lakın ses yok
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KANUNI61 7 yıl
16GB'a kadar DDR3 HD 3000
Soket AM3 ve AM3+ ve 51 $ cok iyi
ayrıca hd 3000 bir cok oyunu gayet iyi oynar
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umutarslan.com 7 yıl
keşke 14 sata destekli ucuz kartlar yapsalar.LGa2012yi bekliyom sırf sata için
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MxFxOx 7 yıl en beğenilen
6 sata desteği ve geniş işlemci desteğiyle fiyatına göre çok iyi
bir anakart olmuş.
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