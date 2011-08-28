MSI'dan AMD'nin yeni nesil FX işlemcileri için maliyet odaklı anakart

AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcilerini yüksek performans segmentinde 990FX-GD80 modeliyle karşılamaya hazırlanan MSI, giriş seviyesindeki anakartlarını da güncelliyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre 8 çekirdekli FX işlemcilerine destek sunan 760GM-P23 (FX) model isimli yeni anakart, maliyet odaklı çözüm olarak Türkiye'de 51$ seviyesinden satışa sunulacak.

AMD'nin 760G+SB710 yonga setini kullanan anakart, Bulldozer FX işlemcilerine ek olarak Phenom II, Athlon II ve Sempron serisi Soket AM3 ve AM3+ işlemcilerine de destek sunuyor. Aynı zamanda çipsete entegre Radeon HD 3000 entegre grafik birimi ile gelen ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan anakart, iki adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor.

Uyumlu işlemcilerde çekirdek aşırtma uygulamasına tanıyan ve OC Genie teknolojisi ile kullanıcıların basit adımlarla hız aşırtma yapmasını mümkün kılan anakartın PWM bölümünde uzun ömürlü katı kapasitlrlere yer veriliyor. Entegre grafik biriminden görüntü aktarmak için D-Sub ve DVI konnektörloerine sahip olan MSI 760GM-P23 (FX) modelinin kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.