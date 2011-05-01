Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan hepsi bir arada formunda yeni bilgiasyar; Wind Top AE2070

8 yıl
6,9b
1
2
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI'dan hepsi bir arada formunda yeni bilgiasyar; Wind Top AE2070
Tam Boyutta Gör

Hepsi bir arada formundaki bilgisayarların dünya genelindeki en büyük yatırımcılarından birisi olan MSI, ürün gamına yeni modeller eklemeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla Wind Top serisi altında hazırladığı AE2070 ismli yeni modelini duyurdu. Intel platformunu temel alan sistem, tasarım anlamında şeffaf yapıdaki çerçevesiyle dikkat çekiyor. 20-inç boyutunda olan ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen dokunmatik ekrana, MSI'ın geliştirdiği Wind Touch 4 isimli kullanıcı arabirimi eşlik ediyor.

Pentium G620 ve Core i3-2100 olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği ile sunulan sistem 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği ile geliyor. Depolama için 500GB kapasiteli sabit disk ve DVD yazıcıya yer verilen Wind Top AE2070 grafik gücünü ise Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT 540M çözümünden alıyor ve bu sayede hem 3D grafikler hem de HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre kamera, 3 Watt kapasiteli iki adet hoparlör, SRS Premium Ses desteği, çift USB 3.0 portu ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer veriliyor.

MSI tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Wind Top AE2070'in son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

MSI'dan hepsi bir arada formunda yeni bilgiasyar; Wind Top AE2070
Tam Boyutta Gör

MSI'dan hepsi bir arada formunda yeni bilgiasyar; Wind Top AE2070
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Necessa®i 8 yıl
İşlemci, Ekran kartı, HDD iyi. Ekran çözünürlüğü Çok iyi. Kamerası ne öyle ya? 0.3 MP
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pegasus1881 8 yıl
cakma mac gıbı olmus
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim