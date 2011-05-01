MSI'dan hepsi bir arada formunda yeni bilgiasyar; Wind Top AE2070

Hepsi bir arada formundaki bilgisayarların dünya genelindeki en büyük yatırımcılarından birisi olan MSI, ürün gamına yeni modeller eklemeye devam ediyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla Wind Top serisi altında hazırladığı AE2070 ismli yeni modelini duyurdu. Intel platformunu temel alan sistem, tasarım anlamında şeffaf yapıdaki çerçevesiyle dikkat çekiyor. 20-inç boyutunda olan ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen dokunmatik ekrana, MSI'ın geliştirdiği Wind Touch 4 isimli kullanıcı arabirimi eşlik ediyor.

Pentium G620 ve Core i3-2100 olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği ile sunulan sistem 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği ile geliyor. Depolama için 500GB kapasiteli sabit disk ve DVD yazıcıya yer verilen Wind Top AE2070 grafik gücünü ise Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT 540M çözümünden alıyor ve bu sayede hem 3D grafikler hem de HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre kamera, 3 Watt kapasiteli iki adet hoparlör, SRS Premium Ses desteği, çift USB 3.0 portu ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer veriliyor.

MSI tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Wind Top AE2070'in son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.