MSI’dan kompakt yapıda oyuncu sistemi: Aegis

Oyuncu donanımlarına olan ilgi her geçen gün artarak devam ederken, üreticiler de ilgi çekici sistemler ile pazardaki payını artırmaya çalışıyor. Bunlardan birisi olan MSI, kompakt yapılara ilgi duyan oyuncular için Aegis adında yeni bir seriye başlıyor.

Oyuncuların ihtiyacı olan her türlü donanıma yer sunma amacını taşıyan Aegis, yere belirli bir açı ile duran standı sayesinde agresif bir görünüm kazanıyor. Sistemin grafik kartı ve soğutma çözümleri bu stand içerisinde yer alırken, kasa kısmına da diğer bileşenler yerleştiriliyor. Tüm Aegis bileşenlerinin kolay erişilebilir ve yükseltilebilir olduğuna dikkat çekiliyor.

Intel Core i7-6700 ve Core i5-6400 işlemci seçenekleri sunan kasada, Silent Storm Cooling 2 soğutma çözümü kullanılmış. Bu çözüm, 3 farklı hava akımı oluşturuyor ve kasa içerisinde ısınması muhtemel her noktaya erişiyor. Ayrıca en düşük gürültü seviyesinde çalışıyor.

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20 litre civarında iç hacim sunan sistem, Nvidia GeForce GTX 970 veya GTX 960 seçenekleri yanında, 80 PLUS Bronze sertifikalı 350W güç kaynağı barındırıyor. Bellek, 2 adet SO-DIMM DDR4 2133MHz soket üzerinde 32GB’a kadar çıkabilirken, 2 adet 3.5 inç HDD, 1 adet 2.5 inç SSD ve 1 adet M.2 SATA SSD depolama yuvaları mevcut.

Entegre Mystic Light RGB aydınlatma ile farklı içeriklere göre ışık renklerini değiştirebilirken, yüksek kalitede 7.1 kanal ses teknolojileri de unutulmamış. Ayrıca USB 3.0 Type-C, USB 2.0, USB 3.0 Type-A, HDMI, DP gibi pek çok genişleme seçeneği bulunuyor.

MSI Aegis önümüzdeki haftalarda raflardaki yerini almış olacak. Sistem ile birlikte The Division oyunu da hediye edilecek. Sistemin ne tür bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı açıklanmadı.