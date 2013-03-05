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MSI'dan oyun ve hız aşırtma odaklı yeni anakart: Z77A-GD65 Gaming

6 yıl
2,3b
1
42
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan oyun ve hız aşırtma odaklı yeni anakart: Z77A-GD65 Gaming
MSI oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı yeni anakart modeli Z77A-GD65 Gaming'i tanıttı. İddialı tasarımı ve güçlendirilmiş özellikleri ile dikkat çeken anakart, Tayvanlı üreticinin oyun odaklı modelleri arasında en fazla özelliğe sahip çözüm olarak gösteriliyor. Military Class III serisi yüksek kaliteli bileşenlerle güçlendirilen anakarta,, 12 fazlı VRM ve Dr. MOS II teknolojisi ile Hi-c kapasitörler, Super Ferit boğumlar ve katı kapasitörlerin eşlik ettiğini görmekteyiz. Hız aşırtma ile ulaşılacak yüksek frekans değerlerinde bile ideal stabilite seviyesini koruyacak şekilde dizayn edilen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 3000MHz'e kadar 64/128GB DDR3 bellek desteği sunuluyor.
Üzerindeki üç adet PCI Express 3.0 x16 slotu SLI ve Crossfire gibi çoklu ekran kartı kurulumları için konumlandırılan + MSI Z77A-GD65 Gaming'de, diğer dört PCIe x1 3.0 slotları ile kullanılmak istenen olası dahili bileşenler için hazırda bekliyor. Siyah ve Kırmızı renklerin hakim olduğu tasarımı ile dikkat çekici bir görünüm ortaya koyan anakart üzerinde hız aşırtma tutkunları için Clear CMOS BIOS sıfırlama butonu, pratik hız aşırtma için OC Genie ve Easy Button III düğmeleri, donanımsal voltaj kontrol noktaları ve DeBUG LED göstergesine yer veriliyor. Çoklu BIOS donanımı ile iki farklı BIOS için iki farklı sistem ayarını tutabilen anakart, çoklu internet oyunları için Killer E2200 özel ağ işlemcisi ile bağlantıyı optimize ederek internet kullanımında ağırlığı o anda oynanan oyuna verebiliyor. 
Üzerinde çok sayıda SATA-III ve USB 3.0 portu bulunan Z77A-GD65 Gaming'in diğer özellikleri arasında 8 kanal ses, Gigabit Ethernet, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörleri ile oyunlar için geliştirilmiş çeşitli çevre birimlerinin kullanımına yönelik PS/2 portunun olduğunu görmekteyiz. Bu port vasıtasıyla oyun farelerinin tepki süresi 8ms'den 1ms'ye düşürülürken, tarama oranları da 500Hz-1000Hz aralığında belirlenebiliyor. BIOS'unda hız aşırtma odaklı çok sayıda alt menüye yer verilen Z77A-GD65 Gaming'in yakında çıkması beklenirken, fiyatı  ise açıklanmadı.


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gurpolo4 6 yıl en beğenilen
Anakart haberi gözlerime inamıyorum bugun cıkan telefon,tablet yokmu bu haberlere kaldınız
1 Yanıt Yanıtla +29
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ugacomtr 6 yıl
:) pc bileşeni haberi görünce biran şaşırdım. Önceden yok cep telefonu yok tablet yok uygulama diye ekstra bir sayfada haberlerin yapılmasını isterdik, şimdi pc haberlerine hasret kaldığımız gibi ayrı bir sayfaya itilecekler diye korkar olduk..!
Yeni işlemcilerin mimarisi farkları özellikleri nelerdir inanın bilemez oldum. o kadar az haber cıkıyor ki diger haberlerin yanında hemen başka sayfaya gitmiş oluyor. Geçen gün ekran kartı aldım. Karşılaştırıyım dedim buradaki testlere bakarak ama güncel bir tane kart göremedim..! Donanımhaber sitesini şiddetle kınıyorum. Anasayfada bir bölüm açılsın mobil vs diye diger bütün haberler bence orada toplansın. Pc bileşenlerini ve ekipmanlarını anasayfada görmek istiyorum. Mobil ve diger ürün vs ise sekme halinde başka sayfalarda çıkarsa daha iyi olur.
6 ayda bir pc degistiren birisi olarak 2 yılda bir telefon degistiriyorum. Donanım haberi çoğunlukta çıkarsa testler incelemer daha çok sevinirim. Yönetime duyurulur.
Amacım kötülemek ya da üzmek kırmak değil. Benim gibi ya da daha derin duygularla bu siteye girip pc haberi görmek isteyen birsürü kullanıcı olduğunu varsayarak sizlerden (yönetimden) biraz duyarlı olmanızı istiyorum.
Hayırlı forumlar.
:) pc bileşeni haberi görünce biran şaşırdım. Önceden yok cep telefonu yok tablet yok uygulama diye ekstra bir sayfada haberlerin yapılmasını isterdik, şimdi p...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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abdulmusavvir 6 yıl
MSI Türkiye'de bitti, MSI FM2 A75IA-E53 anakartı çıkalı 1 yılı geçti, Türkiye'de anakart getiren ne kadar toptancı varsa aradım, halen gelmedi, kime ne anlatıyorlar.
MSI Türkiye'de bitti, MSI FM2 A75IA-E53 anakartı çıkalı 1 yılı geçti, Türkiye'de anakart getiren ne kadar toptancı varsa aradım, halen gelmedi, kime ne anlatıyo...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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WonLt 6 yıl
Fiyatida gaming olucaktir
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carter 6 yıl
Haswell gelecek bunlar hala z77
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WarSaw 6 yıl
ve MSI akar
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sis651 6 yıl
VESTEL PC'min anakartı MSI idi. :)
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ssbrutality 6 yıl
Pc Donanım Haberi Görünce Ağzımın Suyu Akıyor Yahu.
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londoner23 6 yıl
ee videosu nerde?
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Orijinalden alıntı: baba_mustafa
MSI Türkiyede bitti, MSI FM2 A75IA-E53 anakartı çıkalı 1 yılı geçti, Türkiyede anakart getiren ne kadar toptancı varsa aradım, halen gelmedi, kime ne anlatıyorlar.

MSI'ın tek FM2 itx anakartı bu, ben de çok aradım, gelmedi, yuh gerçekten.
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ankaland 6 yıl
gurpolo4
Anakart haberi gözlerime inamıyorum bugun cıkan telefon,tablet yokmu bu haberlere kaldınız

benim gibi yap.. tablet telefon haberlerinden başka haber olmaz olduğu için bende ilgi alanımı değiştirdim.. artık telefon ve tabletlerle ilgileniyorum.. yani biri adını sürekli yanlış yazarsa hep düzelteceğine.. hatalı ismi kabullen oldu bitti:))
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trsr 6 yıl
msi kapağı bi türlü atamadı Türkiye'ye
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H34RTL3SS 6 yıl
videoyu izlemek istedim karıncalandı bende çekmio herhalde die düşünüp eski alışkanlık monitörün saa üst köşesinden çaktım iki tane :)
asasins in farklılaştırılmış versiyonu gibi bişi olmuş
zaten üstünde kaliteli ses çipi ve net çipi olan anakartları hep sevmişimdir bide fiyatları uçuk olmasa ...
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ahmetcanack 6 yıl
ugacomtr
:) pc bileşeni haberi görünce biran şaşırdım. Önceden yok cep telefonu yok tablet yok uygulama diye ekstra bir sayfada haberlerin yapılmasını isterdik, şimdi pc haberlerine hasret kaldığımız gibi ayrı bir sayfaya itilecekler diye korkar olduk..!Yeni işlemcilerin mimarisi farkları özellikleri nelerdir inanın bilemez oldum. o kadar az haber cıkıyor ki diger haberlerin yanında hemen başka sayfaya gitmiş oluyor. Geçen gün ekran kartı aldım. Karşılaştırıyım dedim buradaki testlere bakarak ama güncel bir tane kart göremedim..! Donanımhaber sitesini şiddetle kınıyorum. Anasayfada bir bölüm açılsın mobil vs diye diger bütün haberler bence orada toplansın. Pc bileşenlerini ve ekipmanlarını anasayfada görmek istiyorum. Mobil ve diger ürün vs ise sekme halinde başka sayfalarda çıkarsa daha iyi olur. 6 ayda bir pc degistiren birisi olarak 2 yılda bir telefon degistiriyorum. Donanım haberi çoğunlukta çıkarsa testler incelemer daha çok sevinirim. Yönetime duyurulur. Amacım kötülemek ya da üzmek kırmak değil. Benim gibi ya da daha derin duygularla bu siteye girip pc haberi görmek isteyen birsürü kullanıcı olduğunu varsayarak sizlerden (yönetimden) biraz duyarlı olmanızı istiyorum. Hayırlı forumlar.

çok haklısınız artık sıtede donanım haberlerını daha az gormekteyız özellikle ekran kartı testlerının oldugu bolum hıc guncel degıl. bu nedenle sitede donanıma bıraz daha fazla agırlık verılse sevınırız artık hasretle bakar olduk donanım haberlerıne zaten bır tek erdı abı yazıyor donanım haberlerını elıne saglık :)
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abdulmusavvir 6 yıl
MSI Türkiye'de bitti, MSI FM2 A75IA-E53 anakartı çıkalı 1 yılı geçti, Türkiye'de anakart getiren ne kadar toptancı varsa aradım, halen gelmedi, kime ne anlatıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +8
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ömr0681 6 yıl abdulmusavvir
baba_mustafa

MSI Türkiye'de bitti, MSI FM2 A75IA-E53 anakartı çıkalı 1 yılı geçti, Türkiye'de anakart getiren ne kadar toptancı varsa aradım, halen gelmedi, kime ne anlatıyorlar.

Hocam kusura bakmada bi fazdır gidiyor hangi konuya müdahil olsam siz fazdan bahsediyorsunuz bencede faz önemli ama işi bilen zaten o noktaya dikkat ediyodur
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Sunstorms 6 yıl
konu oc ise frekans bazında artı sağlayacak ekstra faz üniteleri konulmamış bu haliyle düz z77a-gd65 ile aralarında oc adına fark görünmüyor.mp oyun oynamadığım için en azından kendi adıma bir artısı yok ama fiyatta baya bi artı olur ;)
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