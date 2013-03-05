MSI'dan oyun ve hız aşırtma odaklı yeni anakart: Z77A-GD65 Gaming

MSI oyuncular ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı yeni anakart modeli Z77A-GD65 Gaming'i tanıttı. İddialı tasarımı ve güçlendirilmiş özellikleri ile dikkat çeken anakart, Tayvanlı üreticinin oyun odaklı modelleri arasında en fazla özelliğe sahip çözüm olarak gösteriliyor. Military Class III serisi yüksek kaliteli bileşenlerle güçlendirilen anakarta,, 12 fazlı VRM ve Dr. MOS II teknolojisi ile Hi-c kapasitörler, Super Ferit boğumlar ve katı kapasitörlerin eşlik ettiğini görmekteyiz. Hız aşırtma ile ulaşılacak yüksek frekans değerlerinde bile ideal stabilite seviyesini koruyacak şekilde dizayn edilen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 3000MHz'e kadar 64/128GB DDR3 bellek desteği sunuluyor.

Üzerindeki üç adet PCI Express 3.0 x16 slotu SLI ve Crossfire gibi çoklu ekran kartı kurulumları için konumlandırılan + MSI Z77A-GD65 Gaming'de, diğer dört PCIe x1 3.0 slotları ile kullanılmak istenen olası dahili bileşenler için hazırda bekliyor. Siyah ve Kırmızı renklerin hakim olduğu tasarımı ile dikkat çekici bir görünüm ortaya koyan anakart üzerinde hız aşırtma tutkunları için Clear CMOS BIOS sıfırlama butonu, pratik hız aşırtma için OC Genie ve Easy Button III düğmeleri, donanımsal voltaj kontrol noktaları ve DeBUG LED göstergesine yer veriliyor. Çoklu BIOS donanımı ile iki farklı BIOS için iki farklı sistem ayarını tutabilen anakart, çoklu internet oyunları için Killer E2200 özel ağ işlemcisi ile bağlantıyı optimize ederek internet kullanımında ağırlığı o anda oynanan oyuna verebiliyor.

Üzerinde çok sayıda SATA-III ve USB 3.0 portu bulunan Z77A-GD65 Gaming'in diğer özellikleri arasında 8 kanal ses, Gigabit Ethernet, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörleri ile oyunlar için geliştirilmiş çeşitli çevre birimlerinin kullanımına yönelik PS/2 portunun olduğunu görmekteyiz. Bu port vasıtasıyla oyun farelerinin tepki süresi 8ms'den 1ms'ye düşürülürken, tarama oranları da 500Hz-1000Hz aralığında belirlenebiliyor. BIOS'unda hız aşırtma odaklı çok sayıda alt menüye yer verilen Z77A-GD65 Gaming'in yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.



