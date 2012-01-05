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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan oyunculara yönelik GeForce GTX 580M'li yeni dizüstü bilgisayarlar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
21,6b
1
35
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI oyun tutkunları için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. GT783 ve GT783R olarak isimlendirilen yeni modellerin, hem tasarım hem de donanım özellikleri itibariyle büyük oranda benzer sistemler olduğu söylenebilir. 17.3-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarlara, Intel'in 2.2GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile 3.1GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen dört çekirdekli Core i7-2670QM işlemcisi güç veriyor.
Oyuncular için geliştirilen sistemler, kullanan ekran kartı açısından da iddialılar. Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği en güçlü mobil grafik çözümü olan GeForce GTX 580M ile desteklenen sistemler ile MSI, modern her oyunu yüksek çözünürlük ve kalite ayalarında oynatmayı vaad ediyor. İki model arasındaki temel farkı ise depolama sürücüsü oluşturuyor. GT783R modelinde her ikisi de 750GB depolama kapasitesi sunan RAID 0 konfigürasyonunda çalışan iki adet sabit diske yer verilirken, GT783 modelinde ise 128GB kapasiteli SSD ve 750GB kapasiteli depolama sürücüsü birlikte kullanılıyor. 12GB ve 16GB DDR3 bellek kapasitesi ile gelen yeni sistemlerde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve kullanıcılar dilerlerse bellek kapasitesini uyumlu bellek modülleri ile 32GB'a kadar çıkartabiliyorlar. 
Dizüstü bilgisayarlar ile birlikte MSI, sırt çantası, kulaklık ve fare gibi aksesuarları da kullanıcıların hediye ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulacak yeni dizüstü bilgisayarlardan GT783R modeli 2299$, GT783 ise 2499$ seviyesinden başlayan fiyatlarla alınabilecek.  

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Stansflower 7 yıl en beğenilen
Ben bu tür oyuncu bilgisayarlarına çok büyük ilgi duyuyorum.İnsanın gerçekten alası geliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
MSI 780DXRyi buhafta satın aldım..
783R'den tek farkı 580m ekran kartı yerine 570m ekran kartı kullanıyor olması.Ancak 783R'nin Türkiyeye giriş tarihi belli değil.580m gerçekten çok iyi bir kart ancak.Tüm sıralamalarda 570mde ondan çok aşağı kalır bir yanı yok.
Bu işlerin sonu yok..Benim yaşadığımı yaşıcaksınız.Aylarca bekleyip 783R'yi aıcaksınız 580m ekran kartı için adamlar 1gün sonra 590m ekran kartı çıkartacaklar.Onemli olan elinizdeki ile sonuc alabiliyormusunuz?
MSI 780DXR eger bütceniz varsa KDV dahil 4.700TL civarında densedeadıkoyde azbir pazarlıkla 4.300TLye alınabiliniyor..
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DH Misafiri 7 yıl
Terrfiic paintings! This is the kind of information that are meant to be shared around the net. Shame on Google for no longer positioning this publish upper! Come on over and consult with my site . Thank you =)
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DH Misafiri 7 yıl
gt780 i almayi dusunuyordum acaba 783 beklesem mi ?
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sezermsk 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

gt780 i almayi dusunuyordum acaba 783 beklesem mi ?

ekran kartı yüzünden beklenebilir aslında . bende yurt dışından ikisinden birisini almayı planlıyorum.
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cakal41234 7 yıl
Ne alaka arkadasin dedigi anlamadim.. Monster ile karsilastirmayi birakin demis :) e islemcisi daha iyi ekran kartlari ayni ramler ayni ( istenirse bunlar monster da secerken arttirilabilir) sogutma yonunden monster da bir sikintisi olanada rastlamadim.. Ve aralarinda ciddi bir fiyat farki var monster in lehine .. Msi in tek artisi belki daha dusuk fan sesi ve makyajli kasasi
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Meeysut 7 yıl cakal41234
cakal41234

Ne alaka arkadasin dedigi anlamadim.. Monster ile karsilastirmayi birakin demis :) e islemcisi daha iyi ekran kartlari ayni ramler ayni ( istenirse bunlar monster da secerken arttirilabilir) sogutma yonunden monster da bir sikintisi olanada rastlamadim.. Ve aralarinda ciddi bir fiyat farki var monster in lehine .. Msi in tek artisi belki daha dusuk fan sesi ve makyajli kasasi

Ben ne MSI ın avukatıyım nede Monster ın davalısı Senin için makyaj ve sürekli çalışan bir fan ne kadar önemsiz bilmiyorum ama oyun oynamayı gerçekten seven biri olarak elimin altındaki aletin hesap makinası gibi küt biseye benzemesini ve fabrika gibi inteernette gezerken bile çalışan bir fan sistemi istemem. Ha bende kullandım mı iki bilgisayarıda kullanmadım kullanıcı yorumlarından alıntılarla yorum yapıyoruz sonuçta.Bu iş zevk ve tarz işidir herkese göre değişebilir ama hala ve hala sadece fiyat farkından başka artı gösteremeyen sen bunu sölüyorsan zaten ben bu yorumu boşa yazmışım :))) Tr ye geldiğinde geleceği fiyatta önemli tabi bu bilgisayar daha 1 ay olmadı yurt dışında satışa sununalı ;) Ha concrete in hesabına gelirsek iki bilgisayarı yan yana koyalım 5000 e Monster mı 5500 e MSI mı gözüm kapalı MSI derim dediğim gibi tercih ;)
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Ethnicity 7 yıl
Ultrabook'a incelikte rakip olacak gibi :D
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deniztamci 7 yıl Ethnicity
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Ultrabook'a incelikte rakip olacak gibi :D



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sertacarslan 7 yıl
Ev gezmelerine gidip de oyun oynayanlar vardır, onlar için oyun laptopu çok gerekli olabilir. Ya da yatağında uzanmışken touchpad'den(!) hardcore oyun oynamak ihtiyacı hissedenler için de oyun laptopu çok gereklidir. Ya da oyun partileri düzenlenen arkadaş toplantılarına da oyun laptopu ile gidilir.
Bunları kimseyi hedef alarak söylemiyorum, ben de yaptım zamanında (ama yatakta touchpad ile oyun oynamadım, laser mouse'lar yatak örtüsünde de çalışıyorlar :)
Ama gerçek oyun gerçek oyun makinelerinde ya da bilgisayarlarında oynanır, ayrıca oyun makinesi taşınabilir de olsun diye ödenmesi gereken fiyat farkı da benim için fayda/maliyet olarak yerlerde bir oran sergiler, başkaları için kabul edilebilir de olabilir.
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DH Misafiri 7 yıl
daha iyi özellikte bir masaüstü ve bir ipad daha kullanışlı olacak ve aynı fiyata gelecektir
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CoreXXX 7 yıl
ne ısınır bu alet şimdi ya. helede 2 3 saat oyun oynarsanız. ben asla bir dizüstünü oyun pc si olarak düşünemiyorum. klavyeden kaybedio zaten. arkadaşımda bi monster vardı 4 saat css oynayınca el yakacak dereceye geliyordu. bu nasıl bilemem ama oyun ve dizüstü bence çok uzak birbirinden
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Drakoid 7 yıl CoreXXX
CoreXXX
ne ısınır bu alet şimdi ya. helede 2 3 saat oyun oynarsanız. ben asla bir dizüstünü oyun pc si olarak düşünemiyorum. klavyeden kaybedio zaten. arkadaşımda bi monster vardı 4 saat css oynayınca el yakacak dereceye geliyordu. bu nasıl bilemem ama oyun ve dizüstü bence çok uzak birbirinden

Ne alakasi var? Dizustunde tabi ki de oyun oynarsiniz. Monster'in isinma sorunu varsa o monster'in sucu. Bu laptopi kullanmadan isinir demek ne alaka? Msi'n oyuncu bilgisayarlarinin isinma degerlerini baksaydiniz tam tersi ne kadar soguk calistigini gorurdunuz.
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erci501 7 yıl
ekran kartıyla ram süperde işlemci sanki düşük olmuş gibi.
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oray 7 yıl
2200$ gibi bir fiyatı var, bence pahallı...
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