MSI'dan oyunculara yönelik GeForce GTX 580M'li yeni dizüstü bilgisayarlar

MSI oyun tutkunları için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. GT783 ve GT783R olarak isimlendirilen yeni modellerin, hem tasarım hem de donanım özellikleri itibariyle büyük oranda benzer sistemler olduğu söylenebilir. 17.3-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarlara, Intel'in 2.2GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile 3.1GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen dört çekirdekli Core i7-2670QM işlemcisi güç veriyor.

Oyuncular için geliştirilen sistemler, kullanan ekran kartı açısından da iddialılar. Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği en güçlü mobil grafik çözümü olan GeForce GTX 580M ile desteklenen sistemler ile MSI, modern her oyunu yüksek çözünürlük ve kalite ayalarında oynatmayı vaad ediyor. İki model arasındaki temel farkı ise depolama sürücüsü oluşturuyor. GT783R modelinde her ikisi de 750GB depolama kapasitesi sunan RAID 0 konfigürasyonunda çalışan iki adet sabit diske yer verilirken, GT783 modelinde ise 128GB kapasiteli SSD ve 750GB kapasiteli depolama sürücüsü birlikte kullanılıyor. 12GB ve 16GB DDR3 bellek kapasitesi ile gelen yeni sistemlerde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve kullanıcılar dilerlerse bellek kapasitesini uyumlu bellek modülleri ile 32GB'a kadar çıkartabiliyorlar.

Dizüstü bilgisayarlar ile birlikte MSI, sırt çantası, kulaklık ve fare gibi aksesuarları da kullanıcıların hediye ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde satışa sunulacak yeni dizüstü bilgisayarlardan GT783R modeli 2299$, GT783 ise 2499$ seviyesinden başlayan fiyatlarla alınabilecek.