Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'ın Windows 7 işletim sistemli tableti WindPad 110W'nun satışına başlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,9b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI'ın Windows 7 işletim sistemli tableti WindPad 110W'nun satışına başlandı
Tam Boyutta Gör
Daha çok ürettiği ekran kartı, anakart gibi dahili bilgisayar bileşenleriyle ve dizüstü bilgisayarlarıyla tanıdığımız MSI firması, diğer yandan Apple'ın iPad'iyle yükselişe geçen tablet bilgisayar pazarından pay kapmaya çalışıyor.
Geride bıraktığımız temmuz ayında ön siparişe sunulan ve Microsoft'un Windows 7 Home Premium işletim sistemini kullanan WindPad 110W'nun 599$ fiyat etiketiyle Ameria pazarına dağıtımına başlandı. Peki MSI WindPad bizlere ne gibi özellikler vadediyor?
AMD'nin 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Brazos Z-01 APU biriminden (Radeon HD 6250 entegreli) ve 4 GB DDR3 RAM'den güç alan WindPad 110W'da 10-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekran ile 32 GB SSD sürücü bulunuyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 3.0 gibi güncel kablosuz bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran tabletin ön ve arka yüzlerinde 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kameralar konumlandırılmış. Öndeki kamera tahmin edebileceğiniz üzere görüntülü konuşm amacıyla kullanılıyor. SDHC kart okuyucuya, bir tane USB 2.0 portuna ve bir tane mini-HDMI sahip tablette 2 hücreli 4200 mAh'lik batarya yeterli görülmüş.

MSI'ın Windows 7 işletim sistemli tableti WindPad 110W'nun satışına başlandı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Stanislas Xavier 8 yıl
istanbul2007
Ulkemizde satilsa guzel bir urun birdaki fiyati ne olur bilmem ama abd fiyati gayet uygun gibi ipad den daha oyi bir alternatif windows a asina oldugumuz icin yabancilik cekmeyecegimiz bir urun

acer neredetse aynı donanıma sahip windows tableti şu anda satışta her ne kadar kullanımı zor olsada ben wind. lu tabletlere sıcak bakıyorum çünkü gerçek pc deneyimi ancak böle güçlü işletim sistemlerinde yaşanır yoksa şu anki android sistemde en fazla nete girip çıkıyosun oyun,müzik, vs mobil telefonlarda aynı şeyleri yapıyor üstelik donanımları da aynı tabletin ne gereği var diyince daha büyük ekran diyorlar ancak bence büyük ekranı gerçek bir avantaja dönüştürmüş değiller hala akıllı telefonların hormonlu hallerinden başka bişe değiller Umarım böyle cihazlar var olan problemleri aşarlar ısınma,pil ömrü vs bizde gerçekten tablet kullanmaya başlarız düşünsenize bir tablette win. var sen bide yedek linux kuruyosun tıpkı evdeki pc n gibi heryerde kurcalamaya devam ediyorsun sonra donanım müsade ettikçe de pc oyunlarını oynuyosun tüm bunlar bana daha heyecan verici geliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
lonely warrior
hocam Crysis 2 yi açar mı bu sistem :D:D

düşük ayarda bile olsa açar kanaatindeyim.sonuçta bu bir PC donanımı var :d kablosuz klavye maus takar mis gibi oynarsın :) win8 li tabletler bi çıksında millet bi crysis kursun ios android gibi küçük basit oyunları oynayanlar ne yapcak merak ediyorum.en güzeli ise underground2 yi oynamak olcak :D
tüm sevenlere gelsin. youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lonely warrior 8 yıl
hocam Crysis 2 yi açar mı bu sistem :D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Tablette win 7 olmaz. Tablet cihazlar nasıl öncekilere göre farklı idi se onun işletim sistemide farklı olmalı. Mesele Apple yeni ürüne yeni ve ürüne uygun işletim sistemi çıkardı. Nasıl oldu? Güzel oldu.
Sonra; bu ısınırda. Düşünsenize tabletiniz elinizde ısını verdi...
Sonra bu cihazlar bilgisayar değil bence. Onların kullanım amaçlarına göre işletim sistemi, değişken ve bol çeşitli işletim sistemleri olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbul2007 8 yıl
Ulkemizde satilsa guzel bir urun birdaki fiyati ne olur bilmem ama abd fiyati gayet uygun gibi ipad den daha oyi bir alternatif windows a asina oldugumuz icin yabancilik cekmeyecegimiz bir urun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 8 yıl
arkadaşın da dediği gibi ağırlığı hakkında bir bilgi yok tahminimce 900 gr dan aşağı değildir onun dışında arkadaki kamera windows 7 de ne işe yarar bilmiyorum ama hiç olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 8 yıl
Merak edenler için tabletin ağırlığı 850 gram.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
içinde ssd oldugu için çok daha güzel çalışacak.ben almayacam ama merak ettim ssd sökülüp normal 2.5" disk takılıyormu? o arkasındaki kör alfabesi kılıklı kapak yeri gibi duruyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanner48 8 yıl
Windows 7 Home Premium kullanan aynı zamanda hızlı ve ucuz. Kasa kalitesi MSI'ın diğer ürünlerine benzer yapıda. Zaten biraz İ-Pad kalitesine yaklaştırsa kasayı yok satacağından eminim. En güzel tarafı windows üzerinde olduğu için bütün kontrolün sizde olması, herhangi bir ek ücret ödemeden edinilebilecek her tarzdan milyonlarca uygulama ve yazılımda tamamen özgürüz. Ancak fiziksel görüntü vasat olduğu için çok tutmayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuavo15 8 yıl
arkası iğrenç olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 8 yıl
Microsoft ARM destekli windows 8 çıkarmadan bu iş olmaz, tek elinle kullanabilmen lazım, bunun içinde x86 değil ARM tabanlı işlemci lazım, bu tabletin ağırlığı haberde yok ancak bir ipad kadar hafif olmayacağı kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10907 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, MSI ve wi-fi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Video Rehber: Adım adım oyuncu bilgisayarı kuruyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim