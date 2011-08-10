MSI'ın Windows 7 işletim sistemli tableti WindPad 110W'nun satışına başlandı

Haber Editörü
Daha çok ürettiği ekran kartı, anakart gibi dahili bilgisayar bileşenleriyle ve dizüstü bilgisayarlarıyla tanıdığımız MSI firması, diğer yandan Apple'ın iPad'iyle yükselişe geçen tablet bilgisayar pazarından pay kapmaya çalışıyor.
Geride bıraktığımız temmuz ayında ön siparişe sunulan ve Microsoft'un Windows 7 Home Premium işletim sistemini kullanan WindPad 110W'nun 599$ fiyat etiketiyle Ameria pazarına dağıtımına başlandı. Peki MSI WindPad bizlere ne gibi özellikler vadediyor?
AMD'nin 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Brazos Z-01 APU biriminden (Radeon HD 6250 entegreli) ve 4 GB DDR3 RAM'den güç alan WindPad 110W'da 10-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekran ile 32 GB SSD sürücü bulunuyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 3.0 gibi güncel kablosuz bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran tabletin ön ve arka yüzlerinde 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kameralar konumlandırılmış. Öndeki kamera tahmin edebileceğiniz üzere görüntülü konuşm amacıyla kullanılıyor. SDHC kart okuyucuya, bir tane USB 2.0 portuna ve bir tane mini-HDMI sahip tablette 2 hücreli 4200 mAh'lik batarya yeterli görülmüş.
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acer neredetse aynı donanıma sahip windows tableti şu anda satışta her ne kadar kullanımı zor olsada ben wind. lu tabletlere sıcak bakıyorum çünkü gerçek pc deneyimi ancak böle güçlü işletim sistemlerinde yaşanır yoksa şu anki android sistemde en fazla nete girip çıkıyosun oyun,müzik, vs mobil telefonlarda aynı şeyleri yapıyor üstelik donanımları da aynı tabletin ne gereği var diyince daha büyük ekran diyorlar ancak bence büyük ekranı gerçek bir avantaja dönüştürmüş değiller hala akıllı telefonların hormonlu hallerinden başka bişe değiller Umarım böyle cihazlar var olan problemleri aşarlar ısınma,pil ömrü vs bizde gerçekten tablet kullanmaya başlarız düşünsenize bir tablette win. var sen bide yedek linux kuruyosun tıpkı evdeki pc n gibi heryerde kurcalamaya devam ediyorsun sonra donanım müsade ettikçe de pc oyunlarını oynuyosun tüm bunlar bana daha heyecan verici geliyor
düşük ayarda bile olsa açar kanaatindeyim.sonuçta bu bir PC donanımı var :d kablosuz klavye maus takar mis gibi oynarsın :) win8 li tabletler bi çıksında millet bi crysis kursun ios android gibi küçük basit oyunları oynayanlar ne yapcak merak ediyorum.en güzeli ise underground2 yi oynamak olcak :D
tüm sevenlere gelsin. youtube.com/...
Sonra; bu ısınırda. Düşünsenize tabletiniz elinizde ısını verdi...
Sonra bu cihazlar bilgisayar değil bence. Onların kullanım amaçlarına göre işletim sistemi, değişken ve bol çeşitli işletim sistemleri olmalı.