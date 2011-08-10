MSI'ın Windows 7 işletim sistemli tableti WindPad 110W'nun satışına başlandı

Daha çok ürettiği ekran kartı, anakart gibi dahili bilgisayar bileşenleriyle ve dizüstü bilgisayarlarıyla tanıdığımız MSI firması, diğer yandan Apple'ın iPad'iyle yükselişe geçen tablet bilgisayar pazarından pay kapmaya çalışıyor.

Geride bıraktığımız temmuz ayında ön siparişe sunulan ve Microsoft'un Windows 7 Home Premium işletim sistemini kullanan WindPad 110W'nun 599$ fiyat etiketiyle Ameria pazarına dağıtımına başlandı. Peki MSI WindPad bizlere ne gibi özellikler vadediyor?



AMD'nin 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Brazos Z-01 APU biriminden (Radeon HD 6250 entegreli) ve 4 GB DDR3 RAM'den güç alan WindPad 110W'da 10-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekran ile 32 GB SSD sürücü bulunuyor.



Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 3.0 gibi güncel kablosuz bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran tabletin ön ve arka yüzlerinde 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kameralar konumlandırılmış. Öndeki kamera tahmin edebileceğiniz üzere görüntülü konuşm amacıyla kullanılıyor. SDHC kart okuyucuya, bir tane USB 2.0 portuna ve bir tane mini-HDMI sahip tablette 2 hücreli 4200 mAh'lik batarya yeterli görülmüş.



