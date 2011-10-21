MSI'ın yeni anakartı X79A-GD65 8D gün ışığına çıktı

Anakart üreticilerinin hazırlıkları son aşamaya gelen X79 çipsetli yeni nesil anakartları arka arkaya boy göstermeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen donanım üreticilerinden MSI'ın yeni modelei X79A-GD65 8D'ye ilişkin detaylı görüntüler ve teknik özellikler gün ışığına çıktı. Tasarım özellikleriyle dikkat çeken anakart, Intel'in LGA2011 formundaki Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilere destek sunuyor ve işlemcilerin dört kanal bellek kontrolcüsü için yüksekde hızlda bellek desteği sunan 8 adet DDR3 DIMM slotu ile geliyor.

İşlemci için 5+2 faz, bellekler için 4 fazlı güç tasarımına yer verilen anakartta beş adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve çoklu GPU kurulumları için SLI ve Crossfire teknolojilerine destek veriliyor. Aynı zamanda iki tanesi PCIe 3.0 desteği sunan bu slotlara ek olarak kart üzerinde dahili bileşenler için bir adet PCIe x1 slotunun kullanıldığını görüyoruz. Military Class III konsepti dahilinde yüksek kaliteli ve uzun ömürlü komponentlere yer verilen X79A-GD65 8D üzerinde aynı zamanda tek tuşla hız aşırtma için OC Genie II teknolojisine yer veriliyor. Profesyonel hız aşırtmacılar için donanımsal voltaj okuma noktalarının yer aldığı anakartın, Kasım ayında yapılacak Sandy Bridge-E lansmanıyla eş zamanlı olarak çıkması bekleniyor.