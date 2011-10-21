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MSI'ın yeni anakartı X79A-GD65 8D gün ışığına çıktı

7 yıl
16,2b
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18
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın yeni anakartı X79A-GD65 8D gün ışığına çıktı
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Anakart üreticilerinin hazırlıkları son aşamaya gelen X79 çipsetli yeni nesil anakartları arka arkaya boy göstermeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen donanım üreticilerinden MSI'ın yeni modelei X79A-GD65 8D'ye ilişkin detaylı görüntüler ve teknik özellikler gün ışığına çıktı. Tasarım özellikleriyle dikkat çeken anakart, Intel'in LGA2011 formundaki Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilere destek sunuyor ve işlemcilerin dört kanal bellek kontrolcüsü için yüksekde hızlda bellek desteği sunan 8 adet DDR3 DIMM slotu ile geliyor.
MSI'ın yeni anakartı X79A-GD65 8D gün ışığına çıktı
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İşlemci için 5+2 faz, bellekler için 4 fazlı güç tasarımına yer verilen anakartta beş adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve çoklu GPU kurulumları için SLI ve Crossfire teknolojilerine destek veriliyor. Aynı zamanda iki tanesi PCIe 3.0 desteği sunan bu slotlara ek olarak kart üzerinde dahili bileşenler için bir adet PCIe x1 slotunun kullanıldığını görüyoruz. Military Class III konsepti dahilinde yüksek kaliteli ve uzun ömürlü komponentlere yer verilen X79A-GD65 8D üzerinde aynı zamanda tek tuşla hız aşırtma için OC Genie II teknolojisine yer veriliyor. Profesyonel hız aşırtmacılar için donanımsal voltaj okuma noktalarının yer aldığı anakartın, Kasım ayında yapılacak Sandy Bridge-E lansmanıyla eş zamanlı olarak çıkması bekleniyor.
MSI'ın yeni anakartı X79A-GD65 8D gün ışığına çıktı
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aliosman2323 7 yıl
msi ın bence en avantajli yonu tek tusla oc olmasi benim gibi pek oc den anlamayanlar icin gercekten nimet
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dreamblue35 7 yıl
giganın ssd dahili olarak gelen anakartları var bence önümüzdeki dönemlerde o çeşit anakartlar revaçta olacak
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6Clas 7 yıl
Artık MSI de durumu düzeltti galiba Gıgabyten yolundan gidiyor herhalde iyice abartmanın alemi yok ama o kadar ekran kartı takılır mı anakarta saçmalık işte ama randımanlı anakartları var en azından Asus ve Gıgabyte'den iyi.
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Rey Leon 7 yıl
dikkat çektimi thx sertifikası var anakartın
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mrtsr35 7 yıl
Bence sandybridge E ler overclock açısından iyi olmayacak.Daha doğrusu overclock a gerek kalacagını sanmıyorum
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alpa07 7 yıl
birde military class
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Mr.Legend 7 yıl
buna işlemci soğutucusu takmak dert olur. Yatay taksan RAM, Dikey taksan PCI slotlarını kapatır.
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deneme123deneme 7 yıl
kaç gb ram desteği var acaba ?
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bocekgrafik 7 yıl
Bu henüz konsept sayılır. İşlemciler piyasaya düşene kadar daha çok revizyon yer bunlar.
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hachiko 7 yıl
Eskiden 775ler iyiydi.
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sEmTci 7 yıl
Bu İşler Böyle Paranız Varsa Range Rover, Paranız Yoksa Game Over
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KODTECH 7 yıl
Birde o soğutucu bloğu ve sağlı sollu ram slotları varken kule tipi işlemci soğutucuları acaba oraya sığar mı ? 0_o
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-VesselaM- 7 yıl
admalar habire pin degiştirmeye bayılıyorlar daha yenı 1155 pin anakart alan adamların elinde kalıcak o kartlar çünkü artık o kartlar ıcın işlemci cıkmıyacak.Sen git en son teklonojı dıye bır anakart al 500-600 lira bayıl deki ben bunu en az ıkı uc sene kullanırım benı ıdare eder bi işlemcimi güncellerim gerısı olur biter sonra intel habire pin degiştirsin altı ayda senin anakart eski seri olsun(ıvy bridge) yeni seri için işlemci parasının yanında bidaha 500-600 bayıl hey maşşallahhh.Bu yüzden intel almıyorum.tick tock bence yararı kadar insanlara fazla maliyetlerde getiriyor.Ha benım upgrade e ıhtıyacım yok dersenız orası ayrı ama olanlara fazla malıyetlı
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karaköy_soğancısı 7 yıl
bence almaya sistem değiştirmeye hiç değmicek bundan 3,4 ay sonra ivy bridge ler gelcek onu beklemek daha mantıklı bence ;)
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