MWC 2012 : Fuzhou Rockchip bütçe dostu tabletlere yönelik RK30xx yongasını tanıttı

Mobil cihazlara olan talep arttıkça NVIDIA, TI, Samsung, Qualcomm gibi dev üreticilerin yanında orta seviyeyi hedefleyen Broadcom ve Rockchip gibi firmaların da piyasaya girdiğini görüyoruz.

Çinli yarıiletken satıcısı Fuzhou Rockchip, MWC 2012 fuarında orta seviye tabletlere yönelik olarak tasarladığı RK30xx platformunu resmi olarak tanıttı.

RockChip, yeni yongalarını elinde bulundurduğu ARM lisansını temel alarak tasarlıyor. RK30xx platformunun özellikleri arasında çift çekirdekli 1.4GHz hızına kadar çıkabilen ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, ARM Artisan işlemci optimizasyon paketi, 4 çekirdekli ARM Mali-400 grafik birimi, OpenGL ES 1.1/2.0 ve OpenVG 1.1 desteği, DDRII/DDRIII/LPDDRII bellek desteği, 1080p video kaydı ve oynatımı, 3D H.264 MVC video kodek desteği, gömülü HDMI 1.4a çıkışı, 3D ekran desteği, çift panel ekran ve çift kamera desteği bulunuyor.

40nm fabrikasyon süreci ile üretilen yongalar en iyi performansı en düşük enerji tüketimi ile birlikte sunuyor. RockChip, ARM mimarisinin de desteğiyle çekici 3D oyun tecrübesi, akıcı HD video oynatımı ve zengin bellek arabirimleri imkanı sunabiliyor.

RK30xx platformu ile RockChip firması, yüksek performans sunan orta seviye tabletlerin daha çok yaygınlaşacağını ve RK30xx platformunun pazarda kilit bir rol oynayacağını belirtiyor.

Platformun test versiyonları Mart ayından itibaren firmalara gönderilmeye başlanacak.