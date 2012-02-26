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MWC 2012 : HTC One X resmi olarak duyuruldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,1b
1
81
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2012 : HTC One X resmi olarak duyuruldu
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Bir süredir hakkında dedikodular ve iddialar ortaya atılan HTC'nin One serisinin amiral gemisi modeli HTC One X az önce MWC 2012 fuarında resmi olarak bir basın toplantısıyla duyuruldu.
9.2mm kalınlık, 1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistem, 4.7 inç boyutunda 1280 x 720 piksel çözünürlükte HD S-LCD II ekran, 1GB RAM, Android 4.0 işletim sistemi, 1800mAh batarya, Sense 4 arayüzü, 32GB depolama kapasitesi, Beats Audio, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 3.0, NFC, 8 mm f/2.0 objektifli ve BSI sensörlü 8MP kamera, 5 kademeli parlaklık ayarlı LED flaş, 1080p video kaydı özellikleri sunuyor.
HTC One X modelinin gövdesi polikarbonat maddeden kasaya ve mat siyah ve beyaz yüzeye sahip olacak.
HTC One X modelinin LTE versiyonunda çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi kullanılacak. Böylece fuarın ilk S4 yongada sistemli modeli HTC One X oldu.
HTC firmasının One serisinde sunacağı en önemli özelliklerden birisi Image Sensor adında imajlama teknolojisi. Atanmış ImageChip imaj işlemcisi, 28 mm f/2.0 objektifli ve BSI sensörlü kamera, 0.7 saniye deklanşör süresi ve 0.2 saniye otomatik odaklanma süresi sunuyor. Yetersiz ışık ortamında bile yüzde 44 daha fazla arka aydınlatma ile başarılı çekimler yapılabiliyor.
iPhone 4S ve HTC One serisi ile çekilen fotoğrafları karşılaştıran tepe yöneticisi Peter Chou, cihazlarındaki HDR teknolojisinin iPhone 4S'ten daha kaliteli ve canlı fotoğraflar sunduğunu belirtti.
HTC One X üzerine izlediğiniz medya içeriğini harici ekranlara kablosuz olarak aktarabileceğiniz Media Link teknolojisi de bulunuyor. Televizyonunuzun HDMI girişine takacağınız Media Link adaptörü sayesinde tüm içeriğinizi kablosuz aktarabileceksiniz.
HTC modellerinde bir süredir yer almaya başlayan Beats Audio artık YouTube, Spotify gibi uygulamalarla entegre olacak ve farklı bir ses deneyimi yaşatacak. 
HTC'nin Sense 4.0 yüklü telefonlara Dropbox işbirliği ile 25GB depolama alanı sunduğunu belirmiştik. Bu alan 2 yıl boyunca geçerli olacak. HTC One X Nisan ayından itibaren 144 ortak operatör ve dağıtımcı tarafından global olarak satışa sunulacak. 
MWC 2012 : HTC One X resmi olarak duyuruldu
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cnr_kfks 7 yıl en beğenilen
Olay budur ! Keşke ülkemizde refah seviyesi yüksek olsaydı da bizde rahatça tadına bakabilseydik...
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Erasmus78 7 yıl
Tarasım ve özellik olarak gayet başarışı. Geriye kaldı fiyat. Umarım uçmazlar fiyatı belirlerken.
Öte yandan benim kafama takılan konu şu; Hani HTC artık Apple'in politikasını izleyecekti? Hani az ama öz cihaz çıkartacaktı? HTC One S, X, V, Y, Z ... Alfabe doldu dolacak. Ne iş?
Tarasım ve özellik olarak gayet başarışı. Geriye kaldı fiyat. Umarım uçmazlar fiyatı belirlerken.Öte yandan benim kafama takılan konu şu; Hani HTC artık Ap...
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orhanyıldız 7 yıl
one s süper amoled fakat one x in ekranı one s den daha kalitel. Bu arada başlıgıma beklerim... :)
mobile.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
halamı lcd ekran yahu amoled beklerken yuh yani
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DH Misafiri 7 yıl
Usb otg varmı pil full kullanımda 1 günü tamamlar mı
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excalibur21 7 yıl
donanimhaberden bir inceleme beklerdim açıkçası.. hadi one xin videosunu yayınlayamadınız ama gidip de o nokianın 41 mpx lik telefonunun videosunu koymasaydınız bari.. çoküzüldüm açıkçası..benim açımda bu seneki dünya mobile fuarı fiyasko oldu donanımhaber için..
hadi one xi geçtim şu ana kadar sadece tek bir inceleme videosu var..
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tokbey 7 yıl
elalemin ülkelerinin teknoloji haber siteleri çatır çatır vidyo yayınlıyorlar. Bizimkiler geç kaldılar biraz. belki yapmışlardır ama sisteme yüklemek bu kadar sürmemesi lazım. !!!
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DH Misafiri 7 yıl
Telefonun tanıtımında 4 çekirdekli deniyor ama telefonun hardware bilgilerinde dual-core yazıyor ben mi yanlış anlıyorum? youtube.com/...
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orhanyıldız 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Telefonun tanıtımında 4 çekirdekli deniyor ama telefonun hardware bilgilerinde dual-core yazıyor ben mi yanlış anlıyorum?
youtube.com/...

Videoda one x yazsada o one x değil one xl lte (4g) versiyonu hersey aynı işlemci snapdragon s4 1.5 ghz çift çekirdek
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orhanyıldız 7 yıl
Bence tasarım dehset ama pil sorun yaratacak gibi birde usb otg yu merak ediyorum
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I want to play a game 7 yıl
boyutlar cok buyuk
hafiza karti yok

bari beats audio donanim olarak varmi ses cipi
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orhanyıldız 7 yıl
Usb otg varmı pil full kullanımda 1 günü tamamlar mı
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bozok_53_45 7 yıl
missing_88
Sensation XL nin fiyatı bile şu an 1800lerde dolanıyorken bu telefon 3000den aşağı olmaz sanırım :D

2000 in üstünde olmayacakmış
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ALPEREN_06 7 yıl bozok_53_45
bozok_53_45

missing_88

Sensation XL nin fiyatı bile şu an 1800lerde dolanıyorken bu telefon 3000den aşağı olmaz sanırım :D


2000 in üstünde olmayacakmış

1999tl...
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DH Misafiri 7 yıl
tasarım çokta hoş degil
ekran çok büyük tek elle kullanmak imkansız
araba sürerken otabüste ayakta iken kullanmak imkansızzz
yapıyorsun bari kullanıcıyı hafızayla sınırlıyrsun harici sd kart yok
radio yok
HTC ALINACAKSA : senseion XE veya HTC REZOHUND modeli türkiyeye gelirse HTC REZOHUND alınamlı....
1 Yanıt Yanıtla
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BiPeRVA 7 yıl
[DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=JEEUI34OtIo&feature=youtu.be]
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Fukasaku 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

tasarım çokta hoş degil
ekran çok büyük tek elle kullanmak imkansız
araba sürerken otabüste ayakta iken kullanmak imkansızzz
yapıyorsun bari kullanıcıyı hafızayla sınırlıyrsun harici sd kart yok
radio yok
HTC ALINACAKSA : senseion XE veya HTC REZOHUND modeli türkiyeye gelirse HTC REZOHUND alınamlı....

usta htc rezoundun boyutlarından bi habersin galiba oda bunun kadr vede kalın

x 5 mm uzun ve genişmiş ama 5 mm daha ince
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