MWC 2012 : HTC One X resmi olarak duyuruldu

Bir süredir hakkında dedikodular ve iddialar ortaya atılan HTC'nin One serisinin amiral gemisi modeli HTC One X az önce MWC 2012 fuarında resmi olarak bir basın toplantısıyla duyuruldu.

9.2mm kalınlık, 1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistem, 4.7 inç boyutunda 1280 x 720 piksel çözünürlükte HD S-LCD II ekran, 1GB RAM, Android 4.0 işletim sistemi, 1800mAh batarya, Sense 4 arayüzü, 32GB depolama kapasitesi, Beats Audio, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 3.0, NFC, 8 mm f/2.0 objektifli ve BSI sensörlü 8MP kamera, 5 kademeli parlaklık ayarlı LED flaş, 1080p video kaydı özellikleri sunuyor.

HTC One X modelinin gövdesi polikarbonat maddeden kasaya ve mat siyah ve beyaz yüzeye sahip olacak.

HTC One X modelinin LTE versiyonunda çift çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemi kullanılacak. Böylece fuarın ilk S4 yongada sistemli modeli HTC One X oldu.

HTC firmasının One serisinde sunacağı en önemli özelliklerden birisi Image Sensor adında imajlama teknolojisi. Atanmış ImageChip imaj işlemcisi, 28 mm f/2.0 objektifli ve BSI sensörlü kamera, 0.7 saniye deklanşör süresi ve 0.2 saniye otomatik odaklanma süresi sunuyor. Yetersiz ışık ortamında bile yüzde 44 daha fazla arka aydınlatma ile başarılı çekimler yapılabiliyor.

iPhone 4S ve HTC One serisi ile çekilen fotoğrafları karşılaştıran tepe yöneticisi Peter Chou, cihazlarındaki HDR teknolojisinin iPhone 4S'ten daha kaliteli ve canlı fotoğraflar sunduğunu belirtti.

HTC One X üzerine izlediğiniz medya içeriğini harici ekranlara kablosuz olarak aktarabileceğiniz Media Link teknolojisi de bulunuyor. Televizyonunuzun HDMI girişine takacağınız Media Link adaptörü sayesinde tüm içeriğinizi kablosuz aktarabileceksiniz.

HTC modellerinde bir süredir yer almaya başlayan Beats Audio artık YouTube, Spotify gibi uygulamalarla entegre olacak ve farklı bir ses deneyimi yaşatacak.

HTC'nin Sense 4.0 yüklü telefonlara Dropbox işbirliği ile 25GB depolama alanı sunduğunu belirmiştik. Bu alan 2 yıl boyunca geçerli olacak. HTC One X Nisan ayından itibaren 144 ortak operatör ve dağıtımcı tarafından global olarak satışa sunulacak.