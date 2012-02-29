MWC 2012 : ZTE iki adet 4 çekirdekli, iki adet çift çekirdekli Android tabletini tanıttı

Era adlı 4 çekirdekli Android telefonuyla fuarda büyük beğeni toplayan ZTE firması bu kez iddialı tablet modellerini tanıttı.

4 adet Android tabletin iki tanesi 4 çekirdekli iken 2 tanesi 2 çekirdekli olarak üretilmiş.

PF 100 ve T98 modelleri 1.5GHz hızında çalışan 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 1GB DDR2 RAM, 16GB depolama kapasitesi, 5MP arka / 2MP ön kamera, WiFi, Bluetooth, GPS, Android 4.0 işletim sistemi özelliklerini ortak olarak sunuyor.

Farklı olarak PF 100 modeli 10.1 inçlik WXGA çözünürlükte kapasitif ekran, NVIDIA Icera 450 HSPA iletişim yongası ile gelirken, T98 modeli 7 inçlik WXGA ekran, HDMI ve Çin pazarına yönelik olarak TD-SCDMA iletişim yongası sunuyor.

V96 modeli serinin LTE uyumlu olan ve Snapdragon S4 yongada sistemi taşıyan modeli. 1.7GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 işlemci, Android 4.0 işletim sistemi, 10.1 inçlik WXGA TFT LCD ekran, 1GB DDR2 RAM, 16GB depolama kapasitesi, HSPA+/LTE desteği, HDMI, 5MP arka / 2MP ön kamera, GPS, WiFi, Bluetooth bağlantıları şeklinde özelliklere sahip.

V9S modeli orta seviye olarak göze çarpıyor. 10.1 inçlik WXGA TFT ekran, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 işlemci, 1GB DDR2 RAM, 16GB depolama kapasitesi, Android 2.3 işletim sistemi, GSM/UMTS ağ desteği, WiFi, Bluetooth, HDMI modelin özellikleri ancak 3G desteği bulunmuyor.

Tabletler bahar aylarından itibaren piyasaya sürülmeye başlanacak. Kesin fiyat ve çıkış tarihleri ise ileride açıklanacak.