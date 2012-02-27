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MWC 2012 : Intel, Medfield platformu için 3 farklı Atom işlemcisi geliştiriyor

7 yıl
2,1b
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in mobil segmentte ARM mimarisine rakip olmak adına geliştirdiği Medfield platformu için ZTE, Orange, Lava, Motorola gibi firmalarla ortaklık yaptı ve ilk modeller yılın ilk yarısına doğru Çin (ZTE, Lenovo), Hindistan(Lava), ABD(Motorola) ve Avrupa'da(Orange) piyasaya sürülmeye başlayacak.
Intel bugün yaptığı duyuruda Medfield platformunun tek bir işlemci değil 3 farklı işlemciden oluşacağını açıkladı.
Intel'in ilk prototip modellerinde karşımıza çıkan Medfield işlemcisi Atom Z2460 adını aldı ve 2GHz hızına kadar performans artışı sunabiliyor.
Atom Z2580 modeli ise Z2460 modelinin performansını ikiye katlıyor ve devreye entegre LTE/3G/2G modem sunuyor. Z2580 modeli yılın ikinci yarısında test amacıyla dağıtılmaya başlayacak ve ilk modelleri 2013 yılı ilk yarısında görebileceğiz.
Daha düşük bir işlemci olan Atom Z2000 ise 1GHz hızında çalışıyor ve çift SIM 2G/3G desteği ile birlikte Intel XMM 6265 3G HSPA+ modemi sunuyor. Z2000 işlemcisi yılın ikinci yarısından sonra test sürecine başlayacak ve 2013 başlarında ilk modellerde yerini alacak. Endüstri otoriteleri 2015 yılına kadar 500 milyon Z2000 işlemcisi satılacağını tahmin ediyor.
Intel'in 32nm fabrikasyon sürecine sahip Medfield işlemcilerinin ardından, gelecek yıl 22nm fabrikasyon sürecinde üretilen yongada sistemler sertifikasyon için dağıtılmaya başlayacak. 14nm fabrikasyon sürecine sahip işlemciler için ise Intel çalışmalarını sürdürüyor.
Hücresel veri bağlantı yongalarında da Intel 2011 yılında 400 milyon adetlik satış gerçekleştirdi. Gelişmiş LTE/3G/2G bağlantısı sunan XMM 7160 yongasını kısa süre önce duyuran Intel XMM 6360 yongasının da testlerine başlamak üzere.

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1963bursa 7 yıl
Gerçekten yıl 2012, millet 80'li yılların dev kasalarını kullanıyor. Kabahat satıcılarda, itx sistemleri özel getirttiriyoruz, bir vatan bilgisayara gittiğinizde itx kasa bulamazsınız, en fazla küp kasa satar onlar micro ATXler için.
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RehgarEarthfury 7 yıl
Rekabet iyidir ama ARM aldı başını gitti zaten
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hacı.basat 7 yıl
Söz konusu intelse, fiyata çok çok çok çarpı 999 dikkat etmek gerekiyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Adamlar 14nm lik fab. süreci ile olan ürünler yapmaya başlıyıcak..Ve bence Atomlar mobil sektörünü ve mobil cihazları,akıllı telefonları uçurucak..Tabi bu konuşmamı fiyatı ele almayarak söylüyorum :/
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hacı.basat 7 yıl
Via'nın EPIA-M910-12Q modeli 4 çekirdekli, 8 usb var. Linki aşağıda. viaembedded.com/...
Intelin alt ve orta seviyedeki işlemcili ATX modellerinden yüksek performans verdiği açık.
Şöyle kısaca düşününce kocaman ATX kasa alacağına uydu alıcı kadar küçük, TV nin altına koyulabilecek hem de fansız sessiz 4 çekirdekli bir bilgisayarı almak daha mantıklı değil mi?
intel geçen hafta yeni nesil 2 çekirdekli itx kasalar için 1.8ghz atom işlemcisini duyurdu, 4 çekirdek teknolojisi zaten yok. Via ise ITX ve daha küçük sistemlerde yıllardır rakipsiz. AMD bu sene çift çekirdekli güzel modeller çıkardı ama Via'ya tercih edilmez.
Mobil işlemci üretebilecek çok sayıda ARM firması var, hepsi de intelden iyidir, ama ITX, netbook, dizüstü gibi bilgisayarlara işlemci ve yonga üretiminde Via olmasa alacak düzgün bir şey yok piyasada, Türkiye'de zaten hiç yok, intel atom işlemcilerden neler çektiğimizi yazmaya gerek yok.
Bu açıdan bakınca Via'nın özellikle mini-ITX dediğimiz anakartlara odaklanması bence hepimizin işine gelir. Şahsen bu yılda kocaman ATX kasa taşımak yer uydurmak istemiyorum artık, 1987'de kullanıyordum o kasaları, yetmez mi?
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1963bursa 7 yıl
Bence de Atom işlemcisindeki teknolojisini aktarabilirse ortada intel mintel kalmaz. Küçük işlemcilerde hiç bir zaman intel işe yarar bir şey çıkarmadı, sadece iyi sattı, Örnek: 4 çekirdekli Via Nano işlemciler, bu ülkede insanlar ATX kasalardan kurtulmaya çalışdıkça intel dibe doğru gidecektir.
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artcraft35 7 yıl
intel kendi işlemcilerindeki teknolojilerini mobil işlemcilerine de aktarabilirse ortada tegra megra kalmaz
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