MWC 2012 : Intel, Medfield platformu için 3 farklı Atom işlemcisi geliştiriyor

Intel'in mobil segmentte ARM mimarisine rakip olmak adına geliştirdiği Medfield platformu için ZTE, Orange, Lava, Motorola gibi firmalarla ortaklık yaptı ve ilk modeller yılın ilk yarısına doğru Çin (ZTE, Lenovo), Hindistan(Lava), ABD(Motorola) ve Avrupa'da(Orange) piyasaya sürülmeye başlayacak.

Intel bugün yaptığı duyuruda Medfield platformunun tek bir işlemci değil 3 farklı işlemciden oluşacağını açıkladı.

Intel'in ilk prototip modellerinde karşımıza çıkan Medfield işlemcisi Atom Z2460 adını aldı ve 2GHz hızına kadar performans artışı sunabiliyor.

Atom Z2580 modeli ise Z2460 modelinin performansını ikiye katlıyor ve devreye entegre LTE/3G/2G modem sunuyor. Z2580 modeli yılın ikinci yarısında test amacıyla dağıtılmaya başlayacak ve ilk modelleri 2013 yılı ilk yarısında görebileceğiz.

Daha düşük bir işlemci olan Atom Z2000 ise 1GHz hızında çalışıyor ve çift SIM 2G/3G desteği ile birlikte Intel XMM 6265 3G HSPA+ modemi sunuyor. Z2000 işlemcisi yılın ikinci yarısından sonra test sürecine başlayacak ve 2013 başlarında ilk modellerde yerini alacak. Endüstri otoriteleri 2015 yılına kadar 500 milyon Z2000 işlemcisi satılacağını tahmin ediyor.

Intel'in 32nm fabrikasyon sürecine sahip Medfield işlemcilerinin ardından, gelecek yıl 22nm fabrikasyon sürecinde üretilen yongada sistemler sertifikasyon için dağıtılmaya başlayacak. 14nm fabrikasyon sürecine sahip işlemciler için ise Intel çalışmalarını sürdürüyor.

Hücresel veri bağlantı yongalarında da Intel 2011 yılında 400 milyon adetlik satış gerçekleştirdi. Gelişmiş LTE/3G/2G bağlantısı sunan XMM 7160 yongasını kısa süre önce duyuran Intel XMM 6360 yongasının da testlerine başlamak üzere.