MWC 2014 : Allwinner'den 8 çekirdekli UltraOcta A80 yongaseti





Genelde Çin malı tablet ve akıllı telefonlarda yongasetlerinin sıklıkla kullanıldığını gördüğümüz Allwinner, geçen yıl itibariyle 8 çekirdekli A80 yongasetinin duyurusunu yapmıştı.





Detaylar hakkında bilgi verilmeyen A80 yongasetinin big.LITTLE tasarımında çalışacağı ve üst seviyeye hitap edeceği düşünülmekteydi. Allwinner, MWC 2014 etkinliğinde yeni yongasetinin tüm detaylarını teknoloji dünyası ile paylaştı ve bir geliştirici kartı üzerinde ziyaretçilere sergiledi.





Firmanın yeni yongaseti UltraOcta A80 olarak yeniden adlandırılmış. Yapı itibariyle Exynos 5422 yongasetine oldukça benzeyen UltraOcta A80, ayrıca rakip olabilecek özellikler ile geliyor. Yongasetinde 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini işlem yüküne göre sırasıyla devreye girdiğini görüyoruz. Ancak heterojen çoklu işlem tasarımı teknolojisi sayesinde tüm çekirdekler aynı anda da çalışabiliyor.





Allwinner, yongasetinde yeni nesil Power VR grafik birimine yer veriyor. PowerVR G6230 grafik birimi iki adet işlem kümesine sahip ve PowerVR SGX544MP2 grafik biriminden iki kat daha iyi performans sunuyor.





Allwinner yeni yongasetinin üst seviye akıllı telefonlar, tabletler, set üstü TV kutuları ve akıllı televizyonlarda en iyi performansı vereceğini belirtiyor. UltraOcta A80 yongasetini taşıyan ilk cihazlar ise birkaç ay içerisinde piyasaya sürülecek.

http://allwinnertech.com/en/awt/news/2014-02-24.html