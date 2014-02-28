MWC 2014 : Allwinner'den 8 çekirdekli UltraOcta A80 yongaseti

Haber Editörü
Genelde Çin malı tablet ve akıllı telefonlarda yongasetlerinin sıklıkla kullanıldığını gördüğümüz Allwinner, geçen yıl itibariyle 8 çekirdekli A80 yongasetinin duyurusunu yapmıştı.
Detaylar hakkında bilgi verilmeyen A80 yongasetinin big.LITTLE tasarımında çalışacağı ve üst seviyeye hitap edeceği düşünülmekteydi. Allwinner, MWC 2014 etkinliğinde yeni yongasetinin tüm detaylarını teknoloji dünyası ile paylaştı ve bir geliştirici kartı üzerinde ziyaretçilere sergiledi.
Firmanın yeni yongaseti UltraOcta A80 olarak yeniden adlandırılmış. Yapı itibariyle Exynos 5422 yongasetine oldukça benzeyen UltraOcta A80, ayrıca rakip olabilecek özellikler ile geliyor. Yongasetinde 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini işlem yüküne göre sırasıyla devreye girdiğini görüyoruz. Ancak heterojen çoklu işlem tasarımı teknolojisi sayesinde tüm çekirdekler aynı anda da çalışabiliyor.
Allwinner, yongasetinde yeni nesil Power VR grafik birimine yer veriyor. PowerVR G6230 grafik birimi iki adet işlem kümesine sahip ve PowerVR SGX544MP2 grafik biriminden iki kat daha iyi performans sunuyor.
Allwinner yeni yongasetinin üst seviye akıllı telefonlar, tabletler, set üstü TV kutuları ve akıllı televizyonlarda en iyi performansı vereceğini belirtiyor. UltraOcta A80 yongasetini taşıyan ilk cihazlar ise birkaç ay içerisinde piyasaya sürülecek.
http://allwinnertech.com/en/awt/news/2014-02-24.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HD Ekranlı bir test cihazı kullanılmış. HD ekrana sahip Snapdragon 800'lü cihazlar Z1 Compact ve G Flex ile farklarına bakabilirsiniz.
Allwinner UltraOcta 80
Xperia Z1 Compact
LG G Flex
Bu şekilde board olarak satılan birçok soc var ubuntu/linux(arm-hf) ve xbmc dağıtımları da yanında sunuluyor, bu amaçla kullanan da epey var.
Ben de mesela 3066da video işleme gücü fazla olmasa da rk3066'dan download pc yaptım torrent, jdownloader vs. 7/24 açık sadece 3w tüketim ile.
Örn odroid:
hardkernel.com/...
Oraya 4 tane Cortex-A15 koymuşsun. Bu da yüksek fiyat ve yüksek performans demek. Yanına koyacağın GPU'nun da ona uygun olması lazım.
PowerVR G6230 grafik birimini 300Mhz gibi bir seviyede tutarsa bu sefer Mediatek MTK8135 var. Aşağı yukarı aynı seviyede bir grafik performansı var. MTK8135'te 2 çekirdek Cortex-A15 + 2 çekirdek Cortex-A7 olduğu için daha iyi bir fiyat sunabilir.