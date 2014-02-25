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MWC 2014 : Marvell da 64-bit trendine katılıyor

5 yıl
8,7b
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3
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : Marvell da 64-bit trendine katılıyor

Entegre silikon çözümlerinde dünyanın önde gelen firmalarından olan ve ARM tabanlı işlemcileriyle tanıdığımız Marvell, son dönemde trendi giderek yükselen 64-bitlik mobil işlemci trendine resmen katıldı.

MWC 2014 etkinliğinde Marvell, 64-bitlik Cortex-A53 çekirdeğini temel alan ARMADA Mobile PXA 1928 yongasetini resmen lanse etti.

Marvell 64-bit desteğinin dışında LTE ve 3G altyapılarına uyumlu yonga da ekleyerek MediaTek ve Qualcomm gibi sektörün önemli oyuncularına karşı rekabet şansı arayacak.

PXA 1928 yongasetinde 1.5GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A53 çekirdeğinin yanında Full HD ekran ve video oynatımına imkan tanıyan GC5000 grafik birimini sunuyor. Yongasetinde yer alan 5-mod LTE çözümü ise global altyapıların yanında yüksek hızlı 3G ve EDGE bağlantılarına da destek veriyor.

Bunun yanında 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, FM radyo, NFC, GLONASS, ses çözücü, eMMC kontrolcüsü, entegre güç yönetimi şeklinde özellikler de mevcut. Marvell, yeni yongasetinin üretici ortaklarına örneklemesine ise Mart ayında başlayacak.  

http://www.androidheadlines.com/2014/02/marvell-unveils-chip-pxa1928.html Yorum Yaz
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Guest-1A72C1774 5 yıl en beğenilen
rekabet iyidir
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okan_cehapelioglu 5 yıl
işlemci savaşları en çok bizim işimize yarıcak
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Guaire 5 yıl
Snapdragon 410 ile MTK6372'nin doğrudan rakibi. Orada rekabet kızışıyor.

HP'nin Slate 6 ve Slate 7 modellerinde Mediatek'in MTK6589 ve MTK6582'si ile kıyaslanabilecek Marvell PXA1088 çipsetlerini görmüştük.

Vivante GPU sıkıntı olabilir. Onun dışında Marvell Android güncellemeleri konusunda Mediatek'i geçebilirse kendine pazar bulabilir. Mediatek malesef duyarsız bu konuda. Google de güncelleme konusunda artık daha çok bastıracak.
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Guest-1A72C1774 5 yıl en beğenilen
rekabet iyidir
Let the game begin
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