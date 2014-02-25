MWC 2014 : Marvell da 64-bit trendine katılıyor





Entegre silikon çözümlerinde dünyanın önde gelen firmalarından olan ve ARM tabanlı işlemcileriyle tanıdığımız Marvell, son dönemde trendi giderek yükselen 64-bitlik mobil işlemci trendine resmen katıldı.





MWC 2014 etkinliğinde Marvell, 64-bitlik Cortex-A53 çekirdeğini temel alan ARMADA Mobile PXA 1928 yongasetini resmen lanse etti.





Marvell 64-bit desteğinin dışında LTE ve 3G altyapılarına uyumlu yonga da ekleyerek MediaTek ve Qualcomm gibi sektörün önemli oyuncularına karşı rekabet şansı arayacak.





PXA 1928 yongasetinde 1.5GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A53 çekirdeğinin yanında Full HD ekran ve video oynatımına imkan tanıyan GC5000 grafik birimini sunuyor. Yongasetinde yer alan 5-mod LTE çözümü ise global altyapıların yanında yüksek hızlı 3G ve EDGE bağlantılarına da destek veriyor.





Bunun yanında 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, FM radyo, NFC, GLONASS, ses çözücü, eMMC kontrolcüsü, entegre güç yönetimi şeklinde özellikler de mevcut. Marvell, yeni yongasetinin üretici ortaklarına örneklemesine ise Mart ayında başlayacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/02/marvell-unveils-chip-pxa1928.html