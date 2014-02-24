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MWC 2014 : MediaTek 64-bit destekli olarak tasarladığı ilk işlemcisini duyurdu

5 yıl
8,7b
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11
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : MediaTek 64-bit destekli olarak tasarladığı ilk işlemcisini duyurdu

Mobil işlemci tasarımcılarının yavaş yavaş 64-bit evrenine adım atmaya başladığını gördüğümüz son dönemde, Tayvanlı MediaTek de elini çabuk tutarak trendden geri kalmamaya çalışıyor.

Firma MWC 2014 etkinliğinin hemen öncesinde MT6732 adlı yeni yongasetini tanıttı. MT6732 yongasetinde ARMv8 komut setini temel alan 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine yer veriliyor. ARM'ın 64-bit kategorisinde alt seviye çekirdeği temsil eden Cortex-A53, Cortex-A7'nin 64-bitlik versiyonu olarak kabul ediliyor ve performans olarak Cortex-A9'a yaklaşıyor. 

Yongaseti içerisinde yer alan Mali-T760 grafik birimi ise üst seviye bir birim ve OpenGL ES 3.0, OpenCL gibi standartlara destek sunuyor. 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen grafik birimi 600MHz saat hızında çalışıyor. Mali-T760, 326GFLOPS gücünde çalışıyor ve 9.6 Gpiksel/s piksel doldurma oranına sahip. Ayrıca enerji tüketimi konusunda da oldukça cimri.

MediaTek yongasetinin içerisine farklı bağlantı seçenekleri entegre ederek hedef grubunu artırmayı amaçlamış. Bluetooth 4.0 ve WiFi haricinde 150Mbps hızlarına kadar bağlantı imkanı sunan 4G LTE yongası da mevcut. Bu haliyle Qualcomm'u oldukça zorlayacak bir duruma geldiği görülüyor. 

MediaTek yeni yongaseti ile süper orta seviye Android telefonlar hedeflediğinin altını çiziyor. MT6732 yongasetini kullanan cihazlar ortalama 200$ altında bir fiyat etiketine sahip olacak. Genelde MediaTek işlemcileri kullanan Android cihazların Full HD çözünürlüklerde takılmalar yaşadığına şahit oluyorduk. Ancak Mali-T760 desteği ile birlikte MediaTek'in orta seviye cihazlarda bu darboğazı atlatabileceği konuşuluyor. 

MR6732 yongaseti bu yıl üreticilere dağıtılacak ve gelecek yıl ilk cihazlarda boy göstermeye başlayacak. MediaTek bu yıl 400 milyon akıllı telefon, 40 milyon da tablet için yongaseti sağlayacaklarını tahmin ediyor.  

http://arstechnica.com/gadgets/2014/02/mediatek-announces-first-64-bit-chip-hopes-to-make-inroads-in-the-us/ Yorum Yaz
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Guaire 5 yıl en beğenilen
6572, 6589 serisi, 6582 serisi ve 6592 için Kitkat çıkardığını duyursa geleceği adına daha çok iş yapmış olurdu.

Yeni ürün çıkarmasın demiyorum, ama eski ürünlerine destek vermiyor. Böyle sonsuza kadar gitmez. Çinli tablet pazarında ciddi bir yeri olan Çinli çipset üreticisi Allwinner bile 30 Aralık'ta A31'ler için Kitkat güncellemesini çıkardığını ilan etti. Elinde Allwinner A31 çipsetli tablet olup güncellemeyi almamış olanlar itiraz edebilir. Bu tablet üreticilerinin kendisinden kaynaklanıyor.

Mediatek hala Android 4.2 ile geliyor galiba. 4.3 bile yok hatırladığım kadarıyla.
6572, 6589 serisi, 6582 serisi ve 6592 için Kitkat çıkardığını duyursa geleceği adına daha çok iş yapmış olurdu.Yeni ürün çıkarmasın demiyorum, ama...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mediatek sayesinde millet f/p cihazları kullanabilcek
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ardarda45 5 yıl
Hadi bakam hayırlısı umutlandım f/p ürünleri için ama bi arkadaş yazmış güncelleme hep sıkıntı...
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Bunun bide 8 çekirdeki olan versiyonu var MT6752 ama gerçi bu 4 çekirdekli verisyon bile bol bol yetecektir ama en hoşuma giden nokta da sonunda işlemciye abanmayıp gpu yu yüksek tutmaları işlemciler zaten belli bir seviyedeler işlem güçleri yeterli ama düşük gpu kullanıp ekrana işlemciye abanmak mantıksız şimdi bu işlemciyi 720P ekranlı telefonda görsek 200$'a mükemmel olur...
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blackzeros 5 yıl
t760 kaç çekirdekli olacak bakalim , 4 çekirdeği geçeceğini pek tahmin etmiyorum o fiyat bandında.
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Guaire 5 yıl blackzeros
O fiyat bandında tek çekirdekli olur.
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blackbird1996 5 yıl
MTK destek vermiyor destek verse qualcomm u da geçer bence.
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Guaire 5 yıl en beğenilen
6572, 6589 serisi, 6582 serisi ve 6592 için Kitkat çıkardığını duyursa geleceği adına daha çok iş yapmış olurdu.

Yeni ürün çıkarmasın demiyorum, ama eski ürünlerine destek vermiyor. Böyle sonsuza kadar gitmez. Çinli tablet pazarında ciddi bir yeri olan Çinli çipset üreticisi Allwinner bile 30 Aralık'ta A31'ler için Kitkat güncellemesini çıkardığını ilan etti. Elinde Allwinner A31 çipsetli tablet olup güncellemeyi almamış olanlar itiraz edebilir. Bu tablet üreticilerinin kendisinden kaynaklanıyor.

Mediatek hala Android 4.2 ile geliyor galiba. 4.3 bile yok hatırladığım kadarıyla.
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DubSteq 5 yıl
Grafik işlemcisi daha güçlü CPU dan :D
Şaka maka o GPU ve 720p çözünürlükte ekran ile neler yapılmaz ki?
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Tebrik etmek lazım mobil pazardaki açığı görüp ona göre atak yapmak büyük bir başarı gerektirir. Sıra Qualcomm da.
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