MWC 2014 : MediaTek 64-bit destekli olarak tasarladığı ilk işlemcisini duyurdu





Mobil işlemci tasarımcılarının yavaş yavaş 64-bit evrenine adım atmaya başladığını gördüğümüz son dönemde, Tayvanlı MediaTek de elini çabuk tutarak trendden geri kalmamaya çalışıyor.





Firma MWC 2014 etkinliğinin hemen öncesinde MT6732 adlı yeni yongasetini tanıttı. MT6732 yongasetinde ARMv8 komut setini temel alan 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine yer veriliyor. ARM'ın 64-bit kategorisinde alt seviye çekirdeği temsil eden Cortex-A53, Cortex-A7'nin 64-bitlik versiyonu olarak kabul ediliyor ve performans olarak Cortex-A9'a yaklaşıyor.





Yongaseti içerisinde yer alan Mali-T760 grafik birimi ise üst seviye bir birim ve OpenGL ES 3.0, OpenCL gibi standartlara destek sunuyor. 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen grafik birimi 600MHz saat hızında çalışıyor. Mali-T760, 326GFLOPS gücünde çalışıyor ve 9.6 Gpiksel/s piksel doldurma oranına sahip. Ayrıca enerji tüketimi konusunda da oldukça cimri.





MediaTek yongasetinin içerisine farklı bağlantı seçenekleri entegre ederek hedef grubunu artırmayı amaçlamış. Bluetooth 4.0 ve WiFi haricinde 150Mbps hızlarına kadar bağlantı imkanı sunan 4G LTE yongası da mevcut. Bu haliyle Qualcomm'u oldukça zorlayacak bir duruma geldiği görülüyor.





MediaTek yeni yongaseti ile süper orta seviye Android telefonlar hedeflediğinin altını çiziyor. MT6732 yongasetini kullanan cihazlar ortalama 200$ altında bir fiyat etiketine sahip olacak. Genelde MediaTek işlemcileri kullanan Android cihazların Full HD çözünürlüklerde takılmalar yaşadığına şahit oluyorduk. Ancak Mali-T760 desteği ile birlikte MediaTek'in orta seviye cihazlarda bu darboğazı atlatabileceği konuşuluyor.





MR6732 yongaseti bu yıl üreticilere dağıtılacak ve gelecek yıl ilk cihazlarda boy göstermeye başlayacak. MediaTek bu yıl 400 milyon akıllı telefon, 40 milyon da tablet için yongaseti sağlayacaklarını tahmin ediyor.

http://arstechnica.com/gadgets/2014/02/mediatek-announces-first-64-bit-chip-hopes-to-make-inroads-in-the-us/