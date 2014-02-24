MWC 2014 : Qualcomm'dan 64-bitlik yongasetlerine devam





Geçtiğimiz yıl Snapdragon 410 adı altında ilk 64-bitlik yongasetini lanse eden Qualcomm, MWC 2014 etkinliğinde de seriye iki yeni model daha ekledi. Snapdragon 615 ve Snapdragon 610 çekirdek sayısı olarak birbirlerinden ayrılırken, yine orta seviyeye yönelik yongasetleri olacak.





Yongasetlerinde ARM'ın Cortex-A7'nin 64-bitlik versiyonu olarak görülen ancak daha az enerji tüketerek Cortex-A9 performansına yaklaşan Cortex-A53 çekirdeği kullanılıyor. Snapdragon 615 yongasetinde 8 çekirdek, Snapdragon 610 yongasetinde ise 4 çekirdek bizi karşılıyor. Yongasetleri 28nm fabrikasyon süreci ile üretilecek ve pin bazında Snapdragon 410 ile uyumlu olacak.

Snapdragon 615 yongaseti farklı olarak çift işlemci kümesi ile birlikte geliyor. 4 çekirdekli ilk küme düşük güç gerektiren işlerde devreye girerken, ikinci küme ise işlem gücü yüksek işlemlerde devreye giriyor. Bu yapı bize big.LITTLE tasarımını hatırlatsa da Qualcomm gerektiğinde 8 çekirdeğin de devrede olacağını belirtiyor.





Yongasetlerinde grafik birimi olarak Adreno 405 yer alıyor. Adreno 305/306 grafik biriminin gelişmiş hali olduğu sanılan Adreno 405'te Adreno 420'den bazı ögelerin miras alınabileceği tahmin ediliyor. Adreno 400 grafik birimi ailesinde DirectX 11.2, OpenGL ES 3.0 ve tam profil OpenCL 1.2 standartlarına destek sunuluyor.

Yeni 61x serisi yongasetleri H.265 video standardının işlenmesine de olanak sunuyor. Böylece Ultra HD video oynatma imkanı orta seviye akıllı telefonlara da sunulmuş oluyor.





Yongasetlerinde LTE, 3G, GSM ve CDMA altyapılarına destek sunulacak. Böylece MediaTek'in LTE entegre 64-bitlik MT6732 yongasetine de Qualcomm böylece cevap vermiş oluyor. Her iki yongaseti de yılın sonlarına doğru piyasada olacak.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-intros-new-octa-core-Snapdragon-615-and-quad-core-Snapdragon-610-64-bit-processors_id53014