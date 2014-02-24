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MWC 2014 : Qualcomm'dan 64-bitlik yongasetlerine devam

5 yıl
10,1b
1
15
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : Qualcomm'dan 64-bitlik yongasetlerine devam

Geçtiğimiz yıl Snapdragon 410 adı altında ilk 64-bitlik yongasetini lanse eden Qualcomm, MWC 2014 etkinliğinde de seriye iki yeni model daha ekledi. Snapdragon 615 ve Snapdragon 610 çekirdek sayısı olarak birbirlerinden ayrılırken, yine orta seviyeye yönelik yongasetleri olacak.

Yongasetlerinde ARM'ın Cortex-A7'nin 64-bitlik versiyonu olarak görülen ancak daha az enerji tüketerek Cortex-A9 performansına yaklaşan Cortex-A53 çekirdeği kullanılıyor. Snapdragon 615 yongasetinde 8 çekirdek, Snapdragon 610 yongasetinde ise 4 çekirdek bizi karşılıyor. Yongasetleri 28nm fabrikasyon süreci ile üretilecek ve pin bazında Snapdragon 410 ile uyumlu olacak. 
Snapdragon 615 yongaseti farklı olarak çift işlemci kümesi ile birlikte geliyor. 4 çekirdekli ilk küme düşük güç gerektiren işlerde devreye girerken, ikinci küme ise işlem gücü yüksek işlemlerde devreye giriyor. Bu yapı bize big.LITTLE tasarımını hatırlatsa da Qualcomm gerektiğinde 8 çekirdeğin de devrede olacağını belirtiyor. 

Yongasetlerinde grafik birimi olarak Adreno 405 yer alıyor. Adreno 305/306 grafik biriminin gelişmiş hali olduğu sanılan Adreno 405'te Adreno 420'den bazı ögelerin miras alınabileceği tahmin ediliyor. Adreno 400 grafik birimi ailesinde DirectX 11.2, OpenGL ES 3.0 ve tam profil OpenCL 1.2 standartlarına destek sunuluyor.
Yeni 61x serisi yongasetleri H.265 video standardının işlenmesine de olanak sunuyor. Böylece Ultra HD video oynatma imkanı orta seviye akıllı telefonlara da sunulmuş oluyor.  

Yongasetlerinde LTE, 3G, GSM ve CDMA altyapılarına destek sunulacak. Böylece MediaTek'in LTE entegre 64-bitlik MT6732 yongasetine de Qualcomm böylece cevap vermiş oluyor. Her iki yongaseti de yılın sonlarına doğru piyasada olacak.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-intros-new-octa-core-Snapdragon-615-and-quad-core-Snapdragon-610-64-bit-processors_id53014 Yorum Yaz
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ecs_elite_group 5 yıl en beğenilen
qualcomm kadar tükürdüğünü yalayan bir firma görmedim
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wolf silver 5 yıl
Qualcom (2013) : 8 cekirdek gereksiz..
Snapdragon 615 8 cekirdekli yapida..
Sonuc: qualcom yöneticileri vücutlarinin su ihtiyacını tükürduklerini yalayarak karsiliyorlar...
Qualcom (2013) : 8 cekirdek gereksiz..Snapdragon 615 8 cekirdekli yapida..Sonuc: qualcom yöneticileri vücutlarinin su ihtiyacını tükürduklerini yal...
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lavdegon 5 yıl
Mediatek sayesinde orta ve alt segment çipsetlerde rekabet oluştu ve tekelin önüne geçildi ( HTC One S gibi orta segment cihazların 1500 liraya satıldığı yılları unutmadık) 2014 yılında orta segment cihazların fiyatları cazip seviyelerde (700-800 TL) olacak.
Mediatek sayesinde orta ve alt segment çipsetlerde rekabet oluştu ve tekelin önüne geçildi ( HTC One S gibi orta segment cihazların 1500 liraya satıldığı yılla...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
helal olsun mediatek bunların hakkından sen gelceksin
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Guaire 5 yıl
Zaten bildiğimiz big.LITTLE bu. İki tane dört çekirdekli grup var. Birisi performans, diğeri tasarruf için. Duruma göre ikisinden birisi çalışıyor.

Mediatek'in MTK6592'sine değil, Samsung'un Exynos 5420'sine benzer, ya da Mediatek'in sene sonuna kadar çıkarmayı vaad ettiği MTK6595'e.
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DH Misafiri 5 yıl
qualcommu tükürdüğü yaladığı gerçek bazı konularda haklı yanlarıda var ör: çekirdek 8 çekirdekli telefon tam bir saçmalık firma aptal çekirdekler demişti 64 ise şimdiki andoid 44 bile 32-bit işletim sistemi şimdilik kullandığımız uygulamalar 64-bit değil tamam doğru o zaman sen niye üretiyon şimdi para kazanma hırsı bu hadi onu geçtim şu adreno grafik birimi niye hep zayıf kalıyor anlamadım mediatekin grafik birimlerindeki çözümleri daha aktif kalıyor qualcomm ise modem teknolojilerinde çok iyiler üretilen yongaların kaynak kodlarını üreticilerele paylaşır mediatek bunu yapmıyor bu yüzden andoidler yükseltilemiyor ör: htc one x nvidia tegra 3 var updateti kestiler daha 2 yıllık cihaz daha garantisi olan bir sürü cihaz var 3g 4g vs adamlar birçok yeniliği sunuyorlar ama intel gibi hersene yüzde 10-15 gibi performans artışı yaparsa işimiz var bunlarla
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ardarda45 5 yıl
Qualcomm: 64 bit mobil sektör için saçma

Qualcomm: 8 çekirdek gereksiz çoğu uygulama 4 çekirdekle uyumlu


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SERDARbdrm 5 yıl
amma boş konuşuyor adamlar demek ki. 64 bit show dediler 64 bit yapıyorlar. 8 çekirdek anlamsız-gereksiz dediler 8 çekirdek yapıyorlar. bundan böye qualcomm ne açıklama yaparsa tersini bekleyelim :)
ama 8 çekirdekli, 64bitli 800 serisini dört gözle bekliyorum. muhtemelen snapdragon 815 olur ve muhtemelen yine amiral gemilerde hit olur.
diren mediatek, diren exynos! tekel kötüdür..
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xxxx1 5 yıl
Nvidia,Ericsson sT gibi firmalarda el atsa şu 64bit olayına da fiyatlar biraz ucuzlasa...
2000 tl den aşşağı girmez bu işlemcilerle cihazlar...
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E_Aydin35 5 yıl
İşlemci portföyü epey geniş olacak bu sene anlaşılan..
Liderliğini yaptığı ön adımlarla korumak istiyor Qualcomm.
Daha uygun fiyatla donatılmış uygun telefonlar görmek dileğiyle.
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wolf silver 5 yıl
Qualcom (2013) : 8 cekirdek gereksiz..
Snapdragon 615 8 cekirdekli yapida..
Sonuc: qualcom yöneticileri vücutlarinin su ihtiyacını tükürduklerini yalayarak karsiliyorlar...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Mediatek yapmasa uğraşmayacaklar
demekki
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VlknFX 5 yıl
Bu ağzı köpüre köpüre 64 bit gereksiz diyen firma değilmi :)
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clopin 5 yıl VlknFX
VlknFX
Bu ağzı köpüre köpüre 64 bit gereksiz diyen firma değilmi :)

Aynen öyle bunlara kalsa aynı işlemcilere ac bc dc deyip yıllarca aynı şeyi ısıtıp koyacaklarda mecbur kalıyolar başkası yapınca
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lavdegon 5 yıl
Mediatek sayesinde orta ve alt segment çipsetlerde rekabet oluştu ve tekelin önüne geçildi ( HTC One S gibi orta segment cihazların 1500 liraya satıldığı yılları unutmadık) 2014 yılında orta segment cihazların fiyatları cazip seviyelerde (700-800 TL) olacak.
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