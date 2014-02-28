MWC 2014 : Samsung'un 64-bitlik Exynos çalışmaları devam ediyor





MWC 2014 etkinliğinde herhangi bir 64-bitlik yongaseti lansmanı yapmayan Samsung, bunun yerine gelecek ile ilgili planlarını açıklamakla yetindi.





Samsung başkan yardımcısı Kyushik Hong, 64-bit desteğinin çok önemli olduğunu, piyasada gerçek bir talep olduğu için çok aktif bir şekilde yeni yongasetleri üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Ancak Samsung şu an için 64-bit desteğinin mutlak bir ihtiyaç olduğuna inanmıyor ve acele etmemek gerektiğini düşünüyor.





Samsung 64-bit destekli işlemciler üretecek ancak bunun için 2015 yılının sonlarını beklemek gerekecek. Samsung giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarında büyük fırsatların olduğunu düşünüyor ve kaynaklarını bu segmentlere ağırlık vermek için ayırmış durumda. Bu bakımdan uzun bir süre Samsung'dan 64-bitlik işlemci haberleri duyamayacağız.





Bazı analiz uzmanları, firmanın yongasetlerine hücresel ağ yongalarını entegre etme çalışmaları nedeniyle 64-bit desteğini ağırdan aldığını düşünüyor. Halen Exynos yongasetleri hücresel ağ yongası taşımıyor ve Samsung LTE desteği için Qualcomm'a bel bağlamak zorunda kalıyor. Firmanın LTE entegreli tek yongaseti şu anda Galaxy Win modelinde kullanılıyor.





Samsung'un 3G ve LTE entegrasyonunu tam olarak sağladıktan sonra 64-bitlik işlemcilere geçeceğini bu sayede birden fazla yongaseti kullanma ihtiyacını da ortadan kaldıracağı tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/02/samsung-executive-says-working-64-bit-processors-2014.html