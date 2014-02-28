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MWC 2014 : Samsung'un 64-bitlik Exynos çalışmaları devam ediyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : Samsung'un 64-bitlik Exynos çalışmaları devam ediyor

MWC 2014 etkinliğinde herhangi bir 64-bitlik yongaseti lansmanı yapmayan Samsung, bunun yerine gelecek ile ilgili planlarını açıklamakla yetindi.

Samsung başkan yardımcısı Kyushik Hong, 64-bit desteğinin çok önemli olduğunu, piyasada gerçek bir talep olduğu için çok aktif bir şekilde yeni yongasetleri üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Ancak Samsung şu an için 64-bit desteğinin mutlak bir ihtiyaç olduğuna inanmıyor ve acele etmemek gerektiğini düşünüyor.

Samsung 64-bit destekli işlemciler üretecek ancak bunun için 2015 yılının sonlarını beklemek gerekecek. Samsung giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarında büyük fırsatların olduğunu düşünüyor ve kaynaklarını bu segmentlere ağırlık vermek için ayırmış durumda. Bu bakımdan uzun bir süre Samsung'dan 64-bitlik işlemci haberleri duyamayacağız.

Bazı analiz uzmanları, firmanın yongasetlerine hücresel ağ yongalarını entegre etme çalışmaları nedeniyle 64-bit desteğini ağırdan aldığını düşünüyor. Halen Exynos yongasetleri hücresel ağ yongası taşımıyor ve Samsung LTE desteği için Qualcomm'a bel bağlamak zorunda kalıyor. Firmanın LTE entegreli tek yongaseti şu anda Galaxy Win modelinde kullanılıyor. 

Samsung'un 3G ve LTE entegrasyonunu tam olarak sağladıktan sonra 64-bitlik işlemcilere geçeceğini bu sayede birden fazla yongaseti kullanma ihtiyacını da ortadan kaldıracağı tahmin ediliyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/02/samsung-executive-says-working-64-bit-processors-2014.html Yorum Yaz
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stalker(1979) 5 yıl en beğenilen
"Halen Exynos yongasetleri hücresel ağ yongası taşımıyor ve Samsung LTE desteği için Qualcomm'a bel bağlamak zorunda kalıyor."
O zaman neden uğraşıyorlar ki? Yapamıyorlar demek ki? Samsung madem yapamıyorsun Qualcomm'dan al işlemcileri,(Snpdragon 810 64bit olacak miss gibi işlemci hem de 2014'te yani bu yıl çıkacak) böylece millete snpdragon 4g'li versiyonu verip bizlere exynos saçmalığını vermezsin böylece Güncelleme olayı da bütün Dünya ile aynı olur. Ama illa ki kendi saçma işlemcisini bize kullandıracak ya. Yurt dışından Snpdragon işlemcili cep almayalım diye bölgesel kilit bile getirmeye çalışıyorlar. Bu samsung ya bizi saf zannediyor yada kendini çok akıllı:(
"Halen Exynos yongasetleri hücresel ağ yongası taşımıyor ve Samsung LTE desteği için Qualcomm'a bel bağlamak zorunda kalıyor."O zaman neden uğraşıyorlar...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nedir bu 64 abi bırakın biti çekirdeği bize somut yenilikler yapın kamera batarya arayüz performansı gibi
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doctor5945 5 yıl
s5 ön siparişte 2150tl den açılmış avrupada sanırım bizdede 2250 civarı gelecek 16gb modeli.
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khytr89 5 yıl
haberde bilgi eksikliği var.. exynos işlemciye sahip, lte li olan note 2 n7105 diye bir modelde mevcut..
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darkdiva 5 yıl
Şu forumdakiler Sony ve HTC'nin çıkardıkları telefonlar için "bu yılın şampiyonu olur kesin" yorumlarını yazmaktan bir bıkmadılar. Taş çatlasa satacakları 3-5 milyon. Çoğu insan yine ya Iphone alacak ya da Samsung. Her şeyin telefonu çıkarmakla bitmediğini anlayamadılar nedense.
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MoRTaLSouL 5 yıl
Şu an için piyasa Z2 'de
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lavdegon 5 yıl
2015 yılının sonlarında değil, 2014 yılının sonlarına doğru çıkacak 64 bitler. yanlış yazmışsınız
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depeche35 5 yıl
Yani nasıl Z2 ye kaptırdı S5 'i hala inanamıyorum.
Sony adına çok sevindim.
Alsın 64bit mimarisini başına çalsın seymsıng !
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AppleFans 5 yıl
Bitlenecegiz sonunda
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olağan_şüpheli 5 yıl AppleFans
azsussan

Bitlenecegiz sonunda


bi bitmediniz
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pixelliumdh90 5 yıl
Samsung önce sıkıntılarını cözüp öyle devam etmek istiyor daha iyi bence zaten 64 bitlik uygulama yok aslında o kadar aceleyede gerek yok ama Qualcomm 64 bitlik işlemcileri cıkarınca samsung zorlanıcaktır buda gerisin geriye gitmesine neden olabilir s5 den sonra gerileme görebiliriz.
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artinda 5 yıl
Samsung' un mobil bölümünün Google tarafından satın alındığı haberleri gelir yakında.
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