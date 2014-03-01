MWC 2014 : Snapdragon 805 yongaseti 300Mbps LTE hızlarına ulaşabilecek





Yongasetlerine hücresel iletişim yongalarını da entegre ederek hem en iyi performansa hem de en hızlı internet bağlantısına sahip mobil cihazların önünü açan Qualcomm, Snapdragon 805 yongasetinde de önemli bir başarıya imza atıyor.





MWC 2014 etkinliğinde Samsung ile bir demo yapan firma, henüz piyasada olmayan Snapdragon 805 yongasetli Galaxy Note 3 modeli ile 300Mbps LTE hızlarına ulaşabildi.





Qualcomm, bu hızlara Snapdragon 805 yongasetine entegre ettiği yeni iletişim yongası ile erişebiliyor. Gobi 9x35 adlı iletişim yongası yeni LTE Advanced Cat 6 standardına destek veriyor. Bu standart ise LTE bağlantı hızlarını en yüksek değer olan 300Mbps seviyesine kadar çıkarıyor.





Gobi 9x35 ayrıca LTE, 3G, EDGE, GPRS gibi önceki tüm iletişim altyapılarına da destek sunuyor. Model 20nm fabrikasyon süreciyle üretildiği için zar alanından da tasarruf ediyor.





Bilindiği gibi önceki LTE Advanced ağları 150Mbps bağlantı hızlarına kadar çıkmaktaydı. Bu hızlara destek veren Snapdragon 800 yongaseti hatırlanacağı üzere Galaxy S4 LTE-A versiyonunda kendisine yer bulmuştu.





Demoda sergilenen Galaxy Note 3 modelinin Snapdragon 805 yongasetine sahip olması, bu versiyonun yakın zamanda Güney Kore'de piyasaya çıkabileceği iddialarına sebep oldu. Ancak bu cihazlar sadece LTE Advanced altyapısının desteklendiği ülkelerde belirtilen hızlara ulaşabiliyor. Şu anda Güney Kore'de LTE-A altyapısı tüketiciye sunulmuş durumda. Avrupa'da ise denemeler devam ediyor. Son olarak Sochi Olimpiyatlarında Huawei altyapısı ile bölgede LTE-A hizmeti sunulmuştu.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-used-a-Snapdragon-805-equipped-Samsung-Galaxy-Note-3-to-showcase-300Mbps-LTE-A-Cat-6-download-speeds_id53274