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MWC 2014 : Snapdragon 805 yongaseti 300Mbps LTE hızlarına ulaşabilecek

5 yıl
11,5b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2014 : Snapdragon 805 yongaseti 300Mbps LTE hızlarına ulaşabilecek

Yongasetlerine hücresel iletişim yongalarını da entegre ederek hem en iyi performansa hem de en hızlı internet bağlantısına sahip mobil cihazların önünü açan Qualcomm, Snapdragon 805 yongasetinde de önemli bir başarıya imza atıyor.

MWC 2014 etkinliğinde Samsung ile bir demo yapan firma, henüz piyasada olmayan Snapdragon 805 yongasetli Galaxy Note 3 modeli ile 300Mbps LTE hızlarına ulaşabildi. 

Qualcomm, bu hızlara Snapdragon 805 yongasetine entegre ettiği yeni iletişim yongası ile erişebiliyor. Gobi 9x35 adlı iletişim yongası yeni LTE Advanced Cat 6 standardına destek veriyor. Bu standart ise LTE bağlantı hızlarını en yüksek değer olan 300Mbps seviyesine kadar çıkarıyor.

Gobi 9x35 ayrıca LTE, 3G, EDGE, GPRS gibi önceki tüm iletişim altyapılarına da destek sunuyor. Model 20nm fabrikasyon süreciyle üretildiği için zar alanından da tasarruf ediyor. 

Bilindiği gibi önceki LTE Advanced ağları 150Mbps bağlantı hızlarına kadar çıkmaktaydı. Bu hızlara destek veren Snapdragon 800 yongaseti hatırlanacağı üzere Galaxy S4 LTE-A versiyonunda kendisine yer bulmuştu. 

Demoda sergilenen Galaxy Note 3 modelinin Snapdragon 805 yongasetine sahip olması, bu versiyonun yakın zamanda Güney Kore'de piyasaya çıkabileceği iddialarına sebep oldu. Ancak bu cihazlar sadece LTE Advanced altyapısının desteklendiği ülkelerde belirtilen hızlara ulaşabiliyor. Şu anda Güney Kore'de LTE-A altyapısı tüketiciye sunulmuş durumda. Avrupa'da ise denemeler devam ediyor. Son olarak Sochi Olimpiyatlarında Huawei altyapısı ile bölgede LTE-A hizmeti sunulmuştu. 

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-used-a-Snapdragon-805-equipped-Samsung-Galaxy-Note-3-to-showcase-300Mbps-LTE-A-Cat-6-download-speeds_id53274 Yorum Yaz
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batkent 5 yıl
Daha bizim 3G 7.2Mbps çekmiyor...
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pixelliumdh90 5 yıl
O zaman bu adamlar bizimle aynı hızda girse nete halk sokaga dökülür :D
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carman 5 yıl
isterse 5000mbps olsun türkcellde internet fiyatları böyle olduktan sonra yemişim telefonda interneti
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DarthLuca 5 yıl
805 chipsete ne gerek var, turkcellin 3G'si 4G'den hızlı değilmiydi...
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karabatak34 5 yıl
internet hızı boş muhabbet mobil net fiyatlarını düşürünlann. 1 gb 19tl yolun yiyin bitirin biziiiii nerde bu devlettttttttttttttttttttttt
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DaRKFoRCeS 5 yıl
2024 olsa bile bu yorumlar değişmez.
İleriye değil geriye giden bir yerde firmalarda ona göre davranır.
Her operatör şurada şöyle çekiyor burada böyle diye reklam yapıyor.
2000 TL lik telefonu 200TL ye satıyoruz diyenlerin hesabı.
Millet olarak araştırma yapmaktan aciziz haliyle bu şekilde muamele görüyoruz.
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Batuist 5 yıl
hadi diyelim ülkeme 300Mbps geldi.. ne olcak??
Hız 300Mbps kota 250MB.... ücret 49TL.... sonu dokuzluya çok cazip gelir ülkem insanına... satış için birebir taktiktir... sonuna dokuz koy gerisini sen koy...
2sn. kotayı doldurur sonra her bitin parasını teker teker çıkarır...
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doctor5945 5 yıl
3g yi geçtim wifi hızını 8 den 16mbite çıkartmak istedim adsl sağlayıcı hattın kaldırmaz o hızı santrale uzaksın yapamayız diyor burası türkiye olmazların olduğu yer.
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Aѕℓαη66™ 5 yıl
bize 300mbit lik internet gelene kadar kaç tane çip eskir maziye karışır. o yüzden yeni çıkan bi cihazda ''oufff 4g yok '' diyenlere de ''3g miz varda noluyor?'' demek istiyorum. yersiz triplere girmenin alemi yokki biraderim. doğru düzgün 3gyi verseler bide ucuz verseler milletçe büyük beklentilerimiz zaten yok
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huseyintat 5 yıl
Bizde daha 3g bile oturmadi.Avea surunuyor resmen
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xxxone 5 yıl
Hızı geçtim bizim 3G'de hala 170+ ms ping... İnternette gezmekten başka bir işe yaramıyor çoğu yerde.
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ouzqan 5 yıl
Onu bunu geçin daha 2G nin bile çekmediği yerler varki 3G den bahsetmeyelim . Hız için şu söylenir yakında 805 chipsetli cihazları piyasada görebiliriz.
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wolf silver 5 yıl
hayret bırıde cıkıp ''Galaxy Note 3 snapdron S805'' demedı.bu yorumu beklıyordum. :D :D :D
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~Lion King~ 5 yıl
Bugüne kadar mobilde speedtest sonuclarina göre 10mbps yi geçemedim.
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