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MWC 2015 : Acer'dan akıllı bileklik

4 yıl
1,1b
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6
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Acer'dan akıllı bileklik

Samsung, HTC gibi devlerden bombaları beklerken MWC 2015 fuarının açılışını Tayvanlı Acer yaptı. Acer akıllı telefon ve giyilebilir cihaz pazarına yönelik olarak farklı seçeneklerle karşımıza çıkıyor.
Firmanın Liquid serisi akıllı telefonları yanında bir de akıllı bilekliği bulunuyor. Liquid Leap+ Smart Activeband akıllı bilekliği fitness takibi yanında bildirimleri de yansıtıyor ve müzik oynatıcıyı kontrol edebiliyor.
Cihazda 1 inçlik OLED ekran yer alırken kayışlarını değiştirme imkanı mevcut. Cihaz su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Batarya bilgileri mevcut değilken iOS, Android ve Windows Phone işletim sistemleri ile uyumlu. Bu açıdan yaygın kullanıma açık olabilecek bir cihaz. Bluetooth 4.0 kullanan cihaz 79 Avro fiyat etiketi ile ay içerisinde satışa sunulacak.



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xmasx 4 yıl
Akıllı bileklikler saatlerden daha sempatik geliyor bana, özellikle estetik güzel bir tasarımla gelirlerse. Ama günümüzde bu pil teknolojisiyle bu gibi ürünlerin daha zamanı var diye düşünüyorum.
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doctor_bey 4 yıl
Fiyat pahalı ve tip yok
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cemturk 4 yıl
30 dolardan fazla etmez
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starkan 4 yıl cemturk
cemturk
30 dolardan fazla etmez

+1

buna benzer bir şey sipariş verdim tek fark bunun markası bilindik hatta benimki daha klas duruyor ve 25$
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Fenomenon 4 yıl
90€ çok da ucuz sayılmaz :/
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