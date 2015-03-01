MWC 2015 : Acer'dan akıllı bileklik





Samsung, HTC gibi devlerden bombaları beklerken MWC 2015 fuarının açılışını Tayvanlı Acer yaptı. Acer akıllı telefon ve giyilebilir cihaz pazarına yönelik olarak farklı seçeneklerle karşımıza çıkıyor.

Firmanın Liquid serisi akıllı telefonları yanında bir de akıllı bilekliği bulunuyor. Liquid Leap+ Smart Activeband akıllı bilekliği fitness takibi yanında bildirimleri de yansıtıyor ve müzik oynatıcıyı kontrol edebiliyor.

Cihazda 1 inçlik OLED ekran yer alırken kayışlarını değiştirme imkanı mevcut. Cihaz su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Batarya bilgileri mevcut değilken iOS, Android ve Windows Phone işletim sistemleri ile uyumlu. Bu açıdan yaygın kullanıma açık olabilecek bir cihaz. Bluetooth 4.0 kullanan cihaz 79 Avro fiyat etiketi ile ay içerisinde satışa sunulacak.







