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MWC 2015: HP'den tablet ile dizüstü bilgisayarı birleştiren hibrit ürün: Spectre x360

4 yıl
2,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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MWC 2015: HP'den tablet ile dizüstü bilgisayarı birleştiren hibrit ürün: Spectre x360
Barcelona'da düzenlenen 2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında büyük teknoloji firmaları yeni ürünlerini görücüye çıkartmaya devam ediyor. Bu firmalardan HP, tablet ile dizüstü bilgisayarı birleştiren hibrit ürünü Spectre x360 ile dikkatleri üzerine çekiyor.
HP'nin geriye doğru kapanabilir menteşe yapısıyla hem dizüstü bilgisayar hem de tablet formunda kullanılabilen yeni bilgisayar modeli Spectre x360, bünyesinde 13.3-inçlik dokunmatik ekran taşıyor ve alüminyumdan üretilen 15.9mm'lik 1,49 kg ağırlığındaki gövdesiyle rahatça taşınabilecek bir alternatif ortaya koyuyor. Intel'in Core i5 ya da i7 işlemci, Microsoft'un da Windows 7 ya da Windows 8 Pro işletim sistemi seçenekleriyle tercih edilebilen ürün, üç adet USB 3.0, tam boyutlu HDMI ve DisplayPort 1.2 portlarıyla gelirken, 512GB boyutundaki SSD depolama birimiyle yüksek performans sunarken depolama sorunu yaşatmıyor ve 56 Wh gücündeki bataryasıyla 12.5 saat gibi oldukça yüksek bir aktif kullanım ömrü sunuyor. Bu batarya ömrünü "Panel Self Refresh" adı verilen teknolojiye borçlu olan HP Spectre x360, ekran üzerinde hareket olmayan bölümlerin gücünü kesiyor ve böylece yüksek oranda enerji tasarrufu elde edilebiliyor.
HP'nin yeni hibrit bilgisayar modeli Spectre x360, 850 pound fiyat etiketiyle Mart ayının ortalarında satışa çıkıyor. Bilgisayarın Pro versiyonu ise 1000 euro fiyat etiketine sahip.

http://www.pocket-lint.com/news/132964-hp-spectre-x360-combines-laptop-and-tablet-for-all-day-battery-with-quad-hd-display Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
HP son zamanlarda müthiş ürünler çıkartmaya başladı, umarım mali bakımdan kaymağını da yiyorlardır
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androtuna 4 yıl
Trye gelecek mi sonunda aradığım cihazı buldum
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kesbi 4 yıl
10-11" düzgün bir model bekliyorum. 13" sürekli taşınmaz.
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