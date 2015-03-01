MWC 2015 : HTC de artık giyilebilir cihaz pazarında





Bir süre önce ünlü giyilebilir cihaz üreticisi ABD'li Under Armour ile işbirliğine giden HTC, MWC 2015 fuarında bu işbirliğinin ilk meyvesini tanıttı ve Grip ile resmen giyilebilir cihaz pazarına adım attı.

HTC Grip bir fitness takip bilekliği. Atletlere yönelik hazırlanan bileklik atılan adım ve yakılan kalori gibi değerlerin yanında uyku düzenini de takip ediyor. 1.8 inçlik kavisli AMOLED ekrana sahip olan cihazda GPS ve 100mAh gücünde bir batarya yer alıyor.

Cihaz anlık kullanım için ideal. GPS açık olarak yalnızca 5 saat dayanabilen cihaz kapatıldığında da 2.5 gün idare edebiliyor. iOS ve Android cihazları ile uyumlu olan HTC Grip, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.







