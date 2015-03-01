Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2015 : HTC de artık giyilebilir cihaz pazarında

4 yıl
2,1b
1
6
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MWC 2015 : HTC de artık giyilebilir cihaz pazarında

Bir süre önce ünlü giyilebilir cihaz üreticisi ABD'li Under Armour ile işbirliğine giden HTC, MWC 2015 fuarında bu işbirliğinin ilk meyvesini tanıttı ve Grip ile resmen giyilebilir cihaz pazarına adım attı.
HTC Grip bir fitness takip bilekliği. Atletlere yönelik hazırlanan bileklik atılan adım ve yakılan kalori gibi değerlerin yanında uyku düzenini de takip ediyor. 1.8 inçlik kavisli AMOLED ekrana sahip olan cihazda GPS ve 100mAh gücünde bir batarya yer alıyor.
Cihaz anlık kullanım için ideal. GPS açık olarak yalnızca 5 saat dayanabilen cihaz kapatıldığında da 2.5 gün idare edebiliyor. iOS ve Android cihazları ile uyumlu olan HTC Grip, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Gps açık batarya süresi komik olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotrsapka 4 yıl
Cihaz anlık kullanım için ideal. GPS açık olarak yalnızca 5 saat dayanabilen cihaz kapatıldığında da 2.5 gün idare edebiliyor. iOS ve Android cihazları ile uyumlu olan HTC Grip, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.
Cihaz kapatıldığında mı gps kapatıldığında mı bak şimdi korktum!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Tasarim harika olmus, nedense akilli bileklikler saatlerden daha şık gorunuyor bana.


Ama Pil teknolojisi bu haldeyken bileklik ve akilli saatlerin daha zamani var diye dusunuyorum.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan_kolay 4 yıl
Güzel bir ürün ama tasarımsal anlamda herkese hitap edecek bir ürün değil. Daha çok gençler veya tarz giyinmeyi sevenler için bir ürün olmuş. Fiyatı abartıya kaçarsa 2015 yılının en gereksiz ürünlerinden biri olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mindtrap 4 yıl
100 mAh bataryayı görmezden gelirsek, çok güzel olmuş bilekliğin dizaynı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
"100mAh gücünde bir batarya yer alıyor."
Tam HTC den beklenecek hareket.
"Biz bir alet yapalım ama öyle bir şeyini eksik koyalım ki, insanlar uyuz olup almasınlar, böylece biz de -Satışlar az, kar edemiyoruz, zarar ettik diye ağlayabilelim" hareketi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl HTC One M9 ön inceleme videosu 4 yıl Çağrı ve SMS Yönlendirme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim