MWC 2015 : Qualcomm ultrasonik parmak izi okuyucu geliştirdi





Günümüzde mobil cihazlarda kullanılan teknolojilere alternatif teknolojiler geliştiren ve başarılı işler çıkaran Qualcomm, Mirasol ekranlar ve ultrasonik ekran kaleminden sonra şimdi de ultrasonik parmak izi okuyucusu geliştirdi.

Sense ID olarak adlandırılan parmak izi okuyucu, ultrasonik ses dalgalarını kullanarak parmak izinizin çok detaylı bir haritasını çıkarıyor ve bu işi hali hazırdaki parmak izi okuyuculardan daha iyi bir şekilde yerine getiriyor. Böylece daha güvenli ve akıcı parmak izi doğrulaması yapılabiliyor.

Herhangi bir dokunma işlemi gerçekleşmediği için cam ve safir materyaller üzerinden de çalışabilen teknoloji parmağınız biraz kirli veya tozlu olsa bile detaylı bir şekilde tarama yapabiliyor. Bu sayede sensör mobil cihaz kasasında herhangi bir bölgeye entegre edilebiliyor.

Sense ID parmak izi okuyucusu ilk etapta 64-bitlik Snapdragon 810 ve Snapdragon 425 yongasetlerine entegre edilecek. Sonrasında ise Snapdragon 400, 600 ve 800 serilerinin hepsine bu teknoloji sunulmuş olacak.









http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-Sense-ID-unveiled-ultra-sonic-fingerprint-sensors_id66687