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MWC 2015 : Qualcomm ultrasonik parmak izi okuyucu geliştirdi

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Qualcomm ultrasonik parmak izi okuyucu geliştirdi

Günümüzde mobil cihazlarda kullanılan teknolojilere alternatif teknolojiler geliştiren ve başarılı işler çıkaran Qualcomm, Mirasol ekranlar ve ultrasonik ekran kaleminden sonra şimdi de ultrasonik parmak izi okuyucusu geliştirdi.
Sense ID olarak adlandırılan parmak izi okuyucu, ultrasonik ses dalgalarını kullanarak parmak izinizin çok detaylı bir haritasını çıkarıyor ve bu işi hali hazırdaki parmak izi okuyuculardan daha iyi bir şekilde yerine getiriyor. Böylece daha güvenli ve akıcı parmak izi doğrulaması yapılabiliyor.
Herhangi bir dokunma işlemi gerçekleşmediği için cam ve safir materyaller üzerinden de çalışabilen teknoloji parmağınız biraz kirli veya tozlu olsa bile detaylı bir şekilde tarama yapabiliyor. Bu sayede sensör mobil cihaz kasasında herhangi bir bölgeye entegre edilebiliyor.
Sense ID parmak izi okuyucusu ilk etapta 64-bitlik Snapdragon 810 ve Snapdragon 425 yongasetlerine entegre edilecek. Sonrasında ise Snapdragon 400, 600 ve 800 serilerinin hepsine bu teknoloji sunulmuş olacak.



http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-Sense-ID-unveiled-ultra-sonic-fingerprint-sensors_id66687 Yorum Yaz
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xmasx 4 yıl
Basarili ama yakinda herkesin parmak izinin bir kopyasi FBI da olacak :/
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idris 4 yıl
Ve Qualcomm sahneye çıkar.
Hakkaten çok başarılı bir teknoloji. Artık gizlice birilerinin parmak izini almak mümkün olabilecek. :)
1 Yanıt Yanıtla
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doctor_bey 4 yıl idris
idris
Ve Qualcomm sahneye çıkar.
Hakkaten çok başarılı bir teknoloji. Artık gizlice birilerinin parmak izini almak mümkün olabilecek. :)

Bunu yazmaya gelmiştim, gidiyorum
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