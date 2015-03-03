MWC 2015 : Samsung ön kameralara yönelik 8 MP ISOCELL sensörünü duyurdu





HTC'nin yıllardır uğraş verdiği Ultrapixel teknolojisini gelen yoğun eleştiriler nedeniyle arka kameradan çıkararak ön kameraya yerleştirdiğine şahit olmuştuk. Samsung da uzun süredir üzerinde çalıştığı ISOCELL sensör teknolojisi ile benzer bir süreç yaşıyor.

Daha önce birkaç modelde kendisini gösteren ISOCELL, sensöre daha fazla ışık girmesini sağlayarak düşük ışık koşullarında en iyi performansı almasını sağlayan bir teknoloji. Galaxy S5 ve Galaxy Alpha modellerinde kullanılan ISOCELL teknolojisi, uzun süredir Samsung cihazlarında kendisine yer bulamıyor. Samsung daha çok Sony sensörlere yönelmiş durumda.

Ancak Samsung teknolojisinden vazgeçmedi ve bu kez ön kamera sensörleri için yeni bir model geliştirdi. S5K4H5YB adındaki 8MP çözünürlüğündeki yeni CMOS sensör, yine yeni bir kırmızı-beyaz-mavi renk (RWB) filtresi de barındırıyor. Bu yeni filtre ile ışık hassasiyeti artarken, ön kameralar ile daha kaliteli resimler çekilmesi sağlanıyor.

Sensör yaz aylarına doğru hacimli üretime başlayacak. İlk modellerin de yılın ikinci yarısında boy göstermesi bekleniyor. Muhtemelen Galaxy Note 5 modelinde 8MP ISOCELL RWB ön kamera sensörüne şahit olacağız.









http://www.phonearena.com/news/Samsung-announces-new-8-MP-ISOCELL-sensor-for-front-facing-cameras_id66787