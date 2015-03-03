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MWC 2015 : Samsung ön kameralara yönelik 8 MP ISOCELL sensörünü duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Samsung ön kameralara yönelik 8 MP ISOCELL sensörünü duyurdu

HTC'nin yıllardır uğraş verdiği Ultrapixel teknolojisini gelen yoğun eleştiriler nedeniyle arka kameradan çıkararak ön kameraya yerleştirdiğine şahit olmuştuk. Samsung da uzun süredir üzerinde çalıştığı ISOCELL sensör teknolojisi ile benzer bir süreç yaşıyor.
Daha önce birkaç modelde kendisini gösteren ISOCELL, sensöre daha fazla ışık girmesini sağlayarak düşük ışık koşullarında en iyi performansı almasını sağlayan bir teknoloji. Galaxy S5 ve Galaxy Alpha modellerinde kullanılan ISOCELL teknolojisi, uzun süredir Samsung cihazlarında kendisine yer bulamıyor. Samsung daha çok Sony sensörlere yönelmiş durumda. 
Ancak Samsung teknolojisinden vazgeçmedi ve bu kez ön kamera sensörleri için yeni bir model geliştirdi. S5K4H5YB adındaki 8MP çözünürlüğündeki yeni CMOS sensör, yine yeni bir kırmızı-beyaz-mavi renk (RWB) filtresi de barındırıyor. Bu yeni filtre ile ışık hassasiyeti artarken, ön kameralar ile daha kaliteli resimler çekilmesi sağlanıyor.
Sensör yaz aylarına doğru hacimli üretime başlayacak. İlk modellerin de yılın ikinci yarısında boy göstermesi bekleniyor. Muhtemelen Galaxy Note 5 modelinde 8MP ISOCELL RWB ön kamera sensörüne şahit olacağız.



http://www.phonearena.com/news/Samsung-announces-new-8-MP-ISOCELL-sensor-for-front-facing-cameras_id66787 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Ben hala vga ön kamera kullanıyorum. Ha şikayetçi miyim? Yoo. Selfie denen şey bana uğramadı, gerek yok benim için iyi bir ön kameraya
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cngzmls 4 yıl
Bu işin sonu yok. Al bi tane iyi bir şey. En az 3 yıl kullan.
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ax 4 yıl
Note 5'te kullanacaklardır büyük ihtimal...
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Masquerade89 4 yıl
kamera savaşları başlıyor
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