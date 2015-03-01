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MWC 2015 : Samsung resmen mobil ödeme pazarında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Samsung resmen mobil ödeme pazarında

Google ve Apple gibi devlerin boy göstermeye başladığı mobil ödeme sistemleri pazarına Samsung da ilgisizi kalamadı ve önemli bir satın alma operasyonu ile pazarda iddialı olmaya çalışacak.
Mobil ödeme sistemleri pazarında aslında en önemli faktör hali hazırdaki POS terminalleri ile çalışacak bir teknoloji geliştirmek veya bu teknolojiyi satın almak. Samsung da Looppay adındaki mobil ödeme sistemleri konusunda uzman bir firmayı satın alarak ikinci yolu tercih etti.
Samsung Pay sistemi ile uyumlu mobil cihazlarınız üzerinde alışveriş yapabileceksiniz. Ayrıca NFC sistemi ile uyumlu terminallerde sistemi kullanabileceksiniz. Ayrıca Magnetic Secure Transmission adı verilen teknoloji ile terminalin slip çekilen manyetik kısmına cihazı tuttuğunuzda yine ödeme yapabileceksiniz. Yani her türlü ödeme şekli mevcut.
Kullanıcı alt çerçeveden yukarı doğru sürükleme yaparak Samsung Pay uygulamasını çalıştıracak. Parmak izi okuyucusu ile tanımlama yaptıktan sonra sistem aynı Apple Pay'daki gibi rastgele bilgiler içeren bir token oluşturarak terminale yollayacak ve ödeme tamamlanacak.
Samsung Pay ilk olarak Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modellerinde kullanılacak. Yaz aylarında ABD ve Güney Kore'de başlayacak olan sistem daha sonra Çin ve Avrupa'ya yayılacak. Samsung ödeme sistemine dünya çapında 30 milyon mağazanın katılacağını tahmin ediyor. Visa, MasterCard ve American Express desteği ile bu tahminin gerçekleştirmesinde fazla bir engelle karşılaşmayabilir.



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doctor_bey 4 yıl
İett'ler de kartı okuttuğumuz yer nasıl çalışıyor? Ben açıkçası telefondan ödememi yapıpta binmek isterim otobüse, cüzdan taşımayı sevmeyenler için güzel olurdu
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DH Misafiri 4 yıl
Apple fanı değilim, ama Apple ne yapsa diğer firmaları arkasından sürüklüyor bu bir gerçek.
Daha önce de benzerleri vardı diyen olabilir, ama hangisi bu şekilde pazara bir darbe yarattı ve herkesi bu yola sürükledi ?
Benzer örnek olarak parmak izi kullanan motorola vs. 2-3 telefon vardı çok eskiden mesela, ama doğru düzgün işe yaramadıkları gibi diğer firmaların umrunda bile olmamıştı. Apple parmak izi getirdi, tüm amiral gemileri için bir zorunluluk oldu otomatikman. Fan olun olmayın şu bir gerçek ki diğer firmalar oturup apple'ın bir sonraki hamlesini merakla bekliyor, ürünlerini ona göre şekillendiriyor. Apple'ın yaptığı şey büyük bir yenilik olmasa da mobil cihazların nasıl olacağını, modasını apple belirliyor.
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IznickX 4 yıl
Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge’in fiyat bilgisine gelince;

Galaxy S6 32GB > 699€ (1.957 lira)

Galaxy S6 64GB > 799€ (2.237 lira)

Galaxy S6 128GB > 899€ (2.517 lira)

Galaxy S6 Edge 32GB > 849€ (2.377 lira)

Galaxy S6 Edge 64GB > 949€ (2.657 lira)

Galaxy S6 Edge 128GB > 1049€ (2.937 lira)
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Guest-F8946C419 4 yıl IznickX
Pargalı1905
Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge’in fiyat bilgisine gelince;

Galaxy S6 32GB > 699€ (1.957 lira)

Galaxy S6 64GB > 799€ (2.237 lira)

Galaxy S6 128GB > 899€ (2.517 lira)

Galaxy S6 Edge 32GB > 849€ (2.377 lira)

Galaxy S6 Edge 64GB > 949€ (2.657 lira)

Galaxy S6 Edge 128GB > 1049€ (2.937 lira)

Türkiye fiyatı kafadan 400 lira fazla olacağı kesin.
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darkdiva 4 yıl
Samsung'un Apple'da görüp kendi telefonlarına aktardığı şeyler var. Buna kimse yok diyemez. Ama bu iş tek taraflı değil, bunu da unutmayın. Apple'ı teknoloji ilahı olarak görmeyi bıraktığınızda olaya daha objektif bakabileceksiniz. Şu an Iphone 6 Plus gibi bir telefon varsa o da Samsung sayesindedir. Ipad'de ekranı ikiye bölmeyi konuşuyorlarsa yine Samsung sayesindedir. Ios'taki birçok özellik de Android ve Samsung sayesindedir. Bunları görmeden Samsung kopyacı diyip çıkmak asıl bu işten uzak olduğunuzu kanıtlar. Yukarıda arkadaşın biri Samsung tasarımcıları Apple'ı izlemekten başka ne yapıyor demiş, S6 Edge'i yapıyorlardı... Belki de Iphone 8 de göreceğiniz ekran modelini.
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ottorehagel 4 yıl
Bende size laf anlatmayı düşünmüyorum gerçekten. Birsey olmuşsa olmuş demeyi de öğrenininiz. Sonuçta herkes herkesten bir şey öğreniyor. Yok apple önce yaptı. Yok tasarımı benziyor. Neyse hadi iyi forumlar herkesin yediği kendine.
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EinsteininTorunu 4 yıl
" 5 sene gerisinden geliyor teknolojinin apple" diyen Teknolojinin T'sinden anlamayandır. Tarşımaya girmeyin anlamayan adamlarla
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İsmail Köybaşı 4 yıl EinsteininTorunu
EinsteininTorunu

" 5 sene gerisinden geliyor teknolojinin apple" diyen Teknolojinin T'sinden anlamayandır. Tarşımaya girmeyin anlamayan adamlarla


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assasin34 4 yıl
Tasarımda da alt tarafa lightning portunu koymayı unutmuşsun kopyacı Samsung.
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assasin34 4 yıl
Kopyacısın Samsung.
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Farwynd 4 yıl
Apple'dan sonra adım atmış olabilir ama çok daha güçlü bir sistem ile gelmiş Samsung. Nfc olmayan bir sürü pos cihazı var hala ve Samsung MST teknolojisi ile Appleın aksine dünyadaki tüm posları kapsamış oluyor. Kartların manyetik tarafının okutulduğu yere dokundurarak alışveriş yapmak kesinlikle önemli.
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cemturk 4 yıl
Bi iside kendiniz dusunerek yapin be samsung, ne ezik firmasin ln...bunlarin tasarim uretim ekipleri napiyor acaba ¿ellerinde sigara apple tv mi izliyolar habire ne taklit yapak diye...
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Umutcan 4 yıl
Samsung yaptıysa Lg de kısa zamanda tanıtır, bütün ürünlerini birlikte çıkarıyorlar.
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