MWC 2015 : Samsung resmen mobil ödeme pazarında





Google ve Apple gibi devlerin boy göstermeye başladığı mobil ödeme sistemleri pazarına Samsung da ilgisizi kalamadı ve önemli bir satın alma operasyonu ile pazarda iddialı olmaya çalışacak.

Mobil ödeme sistemleri pazarında aslında en önemli faktör hali hazırdaki POS terminalleri ile çalışacak bir teknoloji geliştirmek veya bu teknolojiyi satın almak. Samsung da Looppay adındaki mobil ödeme sistemleri konusunda uzman bir firmayı satın alarak ikinci yolu tercih etti.

Samsung Pay sistemi ile uyumlu mobil cihazlarınız üzerinde alışveriş yapabileceksiniz. Ayrıca NFC sistemi ile uyumlu terminallerde sistemi kullanabileceksiniz. Ayrıca Magnetic Secure Transmission adı verilen teknoloji ile terminalin slip çekilen manyetik kısmına cihazı tuttuğunuzda yine ödeme yapabileceksiniz. Yani her türlü ödeme şekli mevcut.

Kullanıcı alt çerçeveden yukarı doğru sürükleme yaparak Samsung Pay uygulamasını çalıştıracak. Parmak izi okuyucusu ile tanımlama yaptıktan sonra sistem aynı Apple Pay'daki gibi rastgele bilgiler içeren bir token oluşturarak terminale yollayacak ve ödeme tamamlanacak.

Samsung Pay ilk olarak Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modellerinde kullanılacak. Yaz aylarında ABD ve Güney Kore'de başlayacak olan sistem daha sonra Çin ve Avrupa'ya yayılacak. Samsung ödeme sistemine dünya çapında 30 milyon mağazanın katılacağını tahmin ediyor. Visa, MasterCard ve American Express desteği ile bu tahminin gerçekleştirmesinde fazla bir engelle karşılaşmayabilir.







