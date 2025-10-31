Elektrik faturalarında devlet desteğine yeni düzenleme: Sınır artık 4 bin kWh!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hazırladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, elektrik faturalarına uygulanan devlet desteğinde yeni bir sınır getirildi. Buna göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovat saatin (kWh) üzerinde olan mesken aboneleri artık sübvansiyon kapsamında değerlendirilmeyecek

Faturalarda yeni dönem

Yeni uygulama, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek ve hane halkının yaklaşık yüzde 6’sını etkileyecek. Yeni düzenleme, aylık ortalama 984 TL’nin üzerinde fatura ödeyen kullanıcıları doğrudan etkileyecek. Bu seviyeyi aşan kullanıcılar, devlet desteği olmadan daha yüksek tarifeden elektrik kullanacak.

EPDK, benzer bir düzenlemeyi daha önce 1 Şubat 2025’te yürürlüğe sokmuştu. O dönemde yıllık 5 bin kWh’nin üzerinde elektrik tüketen haneler, yüksek ücretli tarifeye geçerek destek dışında bırakılmıştı. Yeni kararla birlikte bu sınır 4 bin kWh’ye çekilmiş oldu.

Bu düzenleme ile birlikte elektrikli otomobilini evden şarj edenler için süreç çok daha zorlu hale gelmiş oldu. Aracını evde şarj eden kullanıcılar 4 bin kWh limiti rahatlıkla aşacaktır.

Kararın detayları

Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararına göre, mesken tüketici grubuna dahil olan kamu kurumları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ve bu alanlardaki ortak kullanım birimleri (kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi vb.) için yeni limit 4 bin kWh/yıl (aylık 333 kWh) olarak belirlendi.

Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri ve köylerde içme suyu temini için kullanılan tesisler gibi özel durumlar için limit 150 milyon kWh/yıl, diğer ticari ve tarımsal faaliyet gösteren tüketiciler için ise 15 bin kWh/yıl olarak uygulanacak.

Papara’nın faaliyet izni Merkez Bankası tarafından iptal edildi 18 sa. önce eklendi

Buna ek olarak, Kurul Baz Fiyat Katsayısı (KBK) da sabit tutuldu. 1 Ocak 2026 itibarıyla mesken tüketici grubu için 1,05, diğer tüketici grupları için 1,0938 katsayısı geçerli olmaya devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Elektrik faturalarında devlet desteğine yeni düzenleme

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: