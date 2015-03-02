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MWC 2015 : Sony Xperia Z4 Tablet resmiyet kazandı

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Sony Xperia Z4 Tablet resmiyet kazandı

MWC 2015 fuarının basın toplantısı gününde sessiz kalan ve herhangi bir amiral gemi modeli akıllı telefon tanıtmayan Sony, sabah saatlerinde Xperia Z4 Tablet modeline resmiyet kazandırdı.
En güçlü tabletler arasında yerini alan Xperia Z4 Tablet modeli Qualcomm'un 8 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alıyor. Muhtemelen bu yongaseti ile piyasaya çıkan ilk tablet Xperia Z4 Tablet olacak.
10.1 inçlik ekranında 2560x1600 piksel çözünürlüğe sahip olan tablet 32GB artırılabilir kapasite sunuyor. 6.1mm kalınlık ile model ayrıca en ince tabletlerden biri olma ünvanına da sahip. 6000mAh gücünde bataryanın güç verdiği tablet 389gr ağırlığında ve IP68 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında 30 dakika çalışabiliyor. Modelde 3GB RAM bulunuyor. 
Omnibalance tasarım dilini bozmadan devam ettiren Xperia Z4 Tablet, Android 5.0 ile birlikte gelen Material Design tasarım dili sayesinde sadeliği sistem geneline de yayıyor. Modelin arka kısmında 8MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Model WiFi ve 4G LTE versiyonu olarak satılacak. Şu an için satış tarihi ve fiyatı bilinmiyor.


http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z4-Tablet-breaks-cover-worlds-slimmest-tablet_id66482 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Tek kelimeyle, müthiş...
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thekingisnaked 4 yıl
Sony Video oynatma süresini 17 saat olarak açıkladı. Bu segmentte ortalama 10 saat olduğunu düşününce pilin kapasitesine pek takılmamak lazım. tablette çerçeve bence güzel ve gerekli umarım Türkiye'ye gelir.
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DH Misafiri 4 yıl
fati14
Çerçevesinin kalınlığı hariç çok güzel bir cihaz olmuş gerek donanım gerekse yazılım olarak. Pil konusuda yeterince uzun gidiyorsa yazılımsal optimizasyonlar yapıldıysa bence sorun yok. Bende asus memopad hd 7 var pili yaklaşık 13 saati buluyor sürekli kullanımda. Ve pili 3900 mah..

Sendeki 7" hd giriş seviyesi tablet ile bu tabletin enerji tüketimi bir mi ? Cayır cayır yanan s810, ve 2k 10" ekran pili su gibi içecektir.
10" ekran 5" telefonun 4 katı alana sahip, yani potansiyel olarak 4 tane 3000mah bataryalı telefonun alanına sahip bir kasa var ortada. Ama 10-14 saat pil ömrü ne ki, ille de incelik. 5 saatte günü çıkarmadan bitse de olur.
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fatihpsp 4 yıl
Çerçevesinin kalınlığı hariç çok güzel bir cihaz olmuş gerek donanım gerekse yazılım olarak. Pil konusuda yeterince uzun gidiyorsa yazılımsal optimizasyonlar yapıldıysa bence sorun yok. Bende asus memopad hd 7 var pili yaklaşık 13 saati buluyor sürekli kullanımda. Ve pili 3900 mah..
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javaprof 4 yıl
sony nin tüm ürünleri mükemmel ama adamlar japonlara göre çıkarıyorlar bir ortadoğulunun çinlinin afrikalının bunlara parası yetmiyor.
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Elsa 4 yıl
Bu fiyatlara android tablet alan kalmadı artık, hele intel işlemcili cihazlara artık android kurulabildigi için (surface stabil android çalıştırıyor) ve kalem özelliği olmadığı için ilgi az olacaktır.
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0MG90 4 yıl
O kadar inceliğe 6000mAh koymuşlar dua edin. Yazılımla uzun gider zaten cihazda Stamina var.
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darkdiva 4 yıl
Apple'ı sevmesem de konu tablet olunca hiçbir marka Apple ipad gibi olmuyor. Maalesef durum böyle.
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nedensiz07 4 yıl
Kalın yaparlar "piyasada 5mm tablet var iken bu çöp" dersiniz.. İnce yaparlar "piyasada 10000 mahlık tablet varken bu incelik gereksiz" dersiniz.. Ne istersiniz bilemediler ki.. 5.2 inç telefonlarında 3000 mah pil varken 10 inç tablette 6000 mah var.. Bunun neresi az veya yetersizse artik.. Z2 kullanıcısıyım ve pilinden memnun olduğum başka bir telefon hatırlamıyorum.. Yeterki olay bahane aramak olsun.. Her türlüsünü bulursunuz .
Adamlar hem 10 bin mah pil koyup hemde ince yapsalardı bu kezde ya ram'e ya kameraya yada ağırlığına bahane bulurdunuz..
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Fischmann 4 yıl nedensiz07
nedensiz07

Kalın yaparlar "piyasada 5mm tablet var iken bu çöp" dersiniz.. İnce yaparlar "piyasada 10000 mahlık tablet varken bu incelik gereksiz" dersiniz.. Ne istersiniz bilemediler ki.. 5.2 inç telefonlarında 3000 mah pil varken 10 inç tablette 6000 mah var.. Bunun neresi az veya yetersizse artik.. Z2 kullanıcısıyım ve pilinden memnun olduğum başka bir telefon hatırlamıyorum.. Yeterki olay bahane aramak olsun.. Her türlüsünü bulursunuz .
Adamlar hem 10 bin mah pil koyup hemde ince yapsalardı bu kezde ya ram'e ya kameraya yada ağırlığına bahane bulurdunuz..


Bunlar gitgide çoğalıyor kardeş malesef önüne geçilemiyor.
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hidrojennn 4 yıl nedensiz07
nedensiz07

Kalın yaparlar "piyasada 5mm tablet var iken bu çöp" dersiniz.. İnce yaparlar "piyasada 10000 mahlık tablet varken bu incelik gereksiz" dersiniz.. Ne istersiniz bilemediler ki.. 5.2 inç telefonlarında 3000 mah pil varken 10 inç tablette 6000 mah var.. Bunun neresi az veya yetersizse artik.. Z2 kullanıcısıyım ve pilinden memnun olduğum başka bir telefon hatırlamıyorum.. Yeterki olay bahane aramak olsun.. Her türlüsünü bulursunuz .
Adamlar hem 10 bin mah pil koyup hemde ince yapsalardı bu kezde ya ram'e ya kameraya yada ağırlığına bahane bulurdunuz..


1-2mm daha kalın 10.000ma olsa almasın yani. 6 saat yerine 10 saat tableti kullanmak istemezsin. zaten biz eleştirmiyor fikrimizi söylüyoruz. 2k ekran daha fazla enerji tükettirecek. zaten anlamadığım nokta evinde koskoca led tvlerde bile 2k çözünürlüklü ekran yokken, kullandığı bilgisayar, laptop bile full hd değilken 5" te 10" te 2k tablet isteyen insanlar. zaten ne çöp dedim ne de gereksiz dedim. 6mm yerine 8mm oluncada cihaz kalın olmuyor merak etme. 8mm s4 activ kullanıyorum kalınlık sorun olmuyor. senin z2 8.2mm demek sana o kalınlık sorun çıkarıyor.

bir de bir insanlar türedi fikirlerini söyleyen insanları eleştirmeyi marifet sanıyorlar.
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BurakTNS 4 yıl
Bu inceliğe bu batarya, helal olsun SONY..
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