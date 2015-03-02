MWC 2015 : Sony Xperia Z4 Tablet resmiyet kazandı





MWC 2015 fuarının basın toplantısı gününde sessiz kalan ve herhangi bir amiral gemi modeli akıllı telefon tanıtmayan Sony, sabah saatlerinde Xperia Z4 Tablet modeline resmiyet kazandırdı.

En güçlü tabletler arasında yerini alan Xperia Z4 Tablet modeli Qualcomm'un 8 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alıyor. Muhtemelen bu yongaseti ile piyasaya çıkan ilk tablet Xperia Z4 Tablet olacak.

10.1 inçlik ekranında 2560x1600 piksel çözünürlüğe sahip olan tablet 32GB artırılabilir kapasite sunuyor. 6.1mm kalınlık ile model ayrıca en ince tabletlerden biri olma ünvanına da sahip. 6000mAh gücünde bataryanın güç verdiği tablet 389gr ağırlığında ve IP68 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında 30 dakika çalışabiliyor. Modelde 3GB RAM bulunuyor.

Omnibalance tasarım dilini bozmadan devam ettiren Xperia Z4 Tablet, Android 5.0 ile birlikte gelen Material Design tasarım dili sayesinde sadeliği sistem geneline de yayıyor. Modelin arka kısmında 8MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Model WiFi ve 4G LTE versiyonu olarak satılacak. Şu an için satış tarihi ve fiyatı bilinmiyor.





http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z4-Tablet-breaks-cover-worlds-slimmest-tablet_id66482