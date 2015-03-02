MWC 2015 : Sony Xperia Z4 Tablet resmiyet kazandı

Haber Editörü
MWC 2015 fuarının basın toplantısı gününde sessiz kalan ve herhangi bir amiral gemi modeli akıllı telefon tanıtmayan Sony, sabah saatlerinde Xperia Z4 Tablet modeline resmiyet kazandırdı.
En güçlü tabletler arasında yerini alan Xperia Z4 Tablet modeli Qualcomm'un 8 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alıyor. Muhtemelen bu yongaseti ile piyasaya çıkan ilk tablet Xperia Z4 Tablet olacak.
10.1 inçlik ekranında 2560x1600 piksel çözünürlüğe sahip olan tablet 32GB artırılabilir kapasite sunuyor. 6.1mm kalınlık ile model ayrıca en ince tabletlerden biri olma ünvanına da sahip. 6000mAh gücünde bataryanın güç verdiği tablet 389gr ağırlığında ve IP68 sertifikası ile 1 metreye kadar su altında 30 dakika çalışabiliyor. Modelde 3GB RAM bulunuyor.
Omnibalance tasarım dilini bozmadan devam ettiren Xperia Z4 Tablet, Android 5.0 ile birlikte gelen Material Design tasarım dili sayesinde sadeliği sistem geneline de yayıyor. Modelin arka kısmında 8MP çözünürlüğünde, ön kısmında da 5MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Model WiFi ve 4G LTE versiyonu olarak satılacak. Şu an için satış tarihi ve fiyatı bilinmiyor.
http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z4-Tablet-breaks-cover-worlds-slimmest-tablet_id66482 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sendeki 7" hd giriş seviyesi tablet ile bu tabletin enerji tüketimi bir mi ? Cayır cayır yanan s810, ve 2k 10" ekran pili su gibi içecektir.
10" ekran 5" telefonun 4 katı alana sahip, yani potansiyel olarak 4 tane 3000mah bataryalı telefonun alanına sahip bir kasa var ortada. Ama 10-14 saat pil ömrü ne ki, ille de incelik. 5 saatte günü çıkarmadan bitse de olur.
Adamlar hem 10 bin mah pil koyup hemde ince yapsalardı bu kezde ya ram'e ya kameraya yada ağırlığına bahane bulurdunuz..
Bunlar gitgide çoğalıyor kardeş malesef önüne geçilemiyor.
1-2mm daha kalın 10.000ma olsa almasın yani. 6 saat yerine 10 saat tableti kullanmak istemezsin. zaten biz eleştirmiyor fikrimizi söylüyoruz. 2k ekran daha fazla enerji tükettirecek. zaten anlamadığım nokta evinde koskoca led tvlerde bile 2k çözünürlüklü ekran yokken, kullandığı bilgisayar, laptop bile full hd değilken 5" te 10" te 2k tablet isteyen insanlar. zaten ne çöp dedim ne de gereksiz dedim. 6mm yerine 8mm oluncada cihaz kalın olmuyor merak etme. 8mm s4 activ kullanıyorum kalınlık sorun olmuyor. senin z2 8.2mm demek sana o kalınlık sorun çıkarıyor.
bir de bir insanlar türedi fikirlerini söyleyen insanları eleştirmeyi marifet sanıyorlar.