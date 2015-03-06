MWC 2015 : Sony yeni nesil optik görüntü dengeleme teknolojilerinin peşinde





Son dönemde Xperia serisi mobil cihazları ile beğeni toplasa da Sony halen akıllı telefon pazarında sıkıntılar yaşıyor ve yeni modellerinde daha fazla farklılaşmanın peşinde. Şimdiye kadar su geçirmezlik, daha yüksek çözünürlüklü kamera, televizyonlardan miras alınan ekran teknolojileri gibi detayları kullanan Sony, bu kez gelişmiş OIS teknolojilerini araştırıyor.

Daha iyi görüntü elde etmek adına son yıllarda deklanşör ve netleme hızları iyileştirilirken, optik görüntü dengeleme - OIS teknolojilerine de büyük yatırım yapılıyor. Bu konuda uzman firmalardan birisi olan ON Semiconductor yeni nesil OIS teknolojilerini MWC 2015 fuarında sergiledi.

Normalde bir akıllı telefon modeline OIS sistemi entegre etmek altı ayı bulabiliyor. Hem donanımı panele yerleştirmek hemde donanım için sürücü yazılımlarını hazırlamak bu uzunluğun en büyük sebebi.

ON Semiconductor tarafından geliştirilen yeni nesil OIS sistemleri ise yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre içerisinde sürücü yazılımları hazırlanarak akıllı telefona entegre edilebiliyor. Ayrıca yeni modüllerin maliyeti de oldukça düşük.

ON Semiconductor firmasının yöneticisi yaptığı açıklamada Sony Xperia serisi ile Güney Koreli üreticilerin pahalı cihazlarında kullanmak üzere yeni nesil OIS modüllerine ilgi gösterildiğini ve bazı görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Bu da yakın bir zaman içerisinde piyasaya çıkacak üst seviye Xperia cihazlarında yeni nesil OIS modüllerinin kullanılacağını gösteriyor. Şu an için en uygun ihtimal Xperia Z4 ve Xperia Z4 Compact gibi görünüyor.









http://androidheadlines.com/2015/03/sony-could-be-looking-at-next-generation-image-stabilization-tech-with-on-semiconductor.html