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MWC 2015 : Sony yeni nesil optik görüntü dengeleme teknolojilerinin peşinde

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Sony yeni nesil optik görüntü dengeleme teknolojilerinin peşinde

Son dönemde Xperia serisi mobil cihazları ile beğeni toplasa da Sony halen akıllı telefon pazarında sıkıntılar yaşıyor ve yeni modellerinde daha fazla farklılaşmanın peşinde. Şimdiye kadar su geçirmezlik, daha yüksek çözünürlüklü kamera, televizyonlardan miras alınan ekran teknolojileri gibi detayları kullanan Sony, bu kez gelişmiş OIS teknolojilerini araştırıyor.
Daha iyi görüntü elde etmek adına son yıllarda deklanşör ve netleme hızları iyileştirilirken, optik görüntü dengeleme - OIS teknolojilerine de büyük yatırım yapılıyor. Bu konuda uzman firmalardan birisi olan ON Semiconductor yeni nesil OIS teknolojilerini MWC 2015 fuarında sergiledi.
Normalde bir akıllı telefon modeline OIS sistemi entegre etmek altı ayı bulabiliyor. Hem donanımı panele yerleştirmek hemde donanım için sürücü yazılımlarını hazırlamak bu uzunluğun en büyük sebebi.
ON Semiconductor tarafından geliştirilen yeni nesil OIS sistemleri ise yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre içerisinde sürücü yazılımları hazırlanarak akıllı telefona entegre edilebiliyor. Ayrıca yeni modüllerin maliyeti de oldukça düşük.
ON Semiconductor firmasının yöneticisi yaptığı açıklamada Sony Xperia serisi ile Güney Koreli üreticilerin pahalı cihazlarında kullanmak üzere yeni nesil OIS modüllerine ilgi gösterildiğini ve bazı görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Bu da yakın bir zaman içerisinde piyasaya çıkacak üst seviye Xperia cihazlarında yeni nesil OIS modüllerinin kullanılacağını gösteriyor. Şu an için en uygun ihtimal Xperia Z4 ve Xperia Z4 Compact gibi görünüyor.



http://androidheadlines.com/2015/03/sony-could-be-looking-at-next-generation-image-stabilization-tech-with-on-semiconductor.html Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
aman iyi performans versinde...
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emiLL 4 yıl
Ya g4 ya da z4 bomba bi telefon beklıyorum . Olmazsa g2 ile devam
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Teknode 4 yıl
Benim acelem yok ama onun bunun ağzına sakız olma daha fazla 5.0'ı ver Sony bir an önce.
Onun dışında senin teknolojilerine zaten her zaman güveniyorum ve kullanıyorum. Kim ne derse desin Sony.
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zdniz 4 yıl
Diger markalar sony modulu kullandıgı halde sony den daha iyi kameralar yapıyorlar inşallah bu sefer başarırlar...
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Xloud 4 yıl
Telefonun arkasında çıban gibi çıkıntı olacaksa kalsın StedyShot çoğu optik sabitleme sisteminden iyi çalışıyor...
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General. 4 yıl
Sony bu sene doğru bir karar alarak fuarda amiral model tanıtmadı.Bakalım bekle gör taktiğiyle S6 edge`den sonra nasıl bir cihaz tanıtacak.Şahsen bu sene Z4 ve G4 ikilisinden beklentim büyük.
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Master_Evil 4 yıl
cidden z4ten haber yok hala, sağlam bişeyler yapıyorlardır umarım
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aybey 4 yıl
Ben Qualcomm'un ultrasonik parmak izi algılayıcısının ilk olarak Sony Xperiya Z4 cihazında kullanılacağını düşünüyorum.
Değişik bir kalem ekran algılayıcı kullanmıştı Xperia Z Ultrada. Ki bu teknoloji kızıl ötesi nesnelerin yüzeye temas eden noktasının şekline, çapına göre tanımlanabiliyor ve buna göre çizgiye dönüşüyordu. Bu nedenle Z Ultrada ister metal kalem ister kurşun kalem kullanılabiliyordu. Hatta fırça temasını dahi algılıyor ekran.
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0MG90 4 yıl
Xperiablog dün mü ne paylaşmıştı. Çevirmek bir gün mü sürüyor?
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se_runtome 4 yıl 0MG90









bir bu değil ki genel olarak öyle
sony olunca oluyor sanırım
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