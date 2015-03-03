MWC 2015 : Imagination giyilebilir cihazlara yönelik PowerVR G6020 grafik birimini tanıttı





Giyilebilir cihazların artık daha fazla işlem gücü gerektirdiği bir dönemde özel tasarlanmış yongaseti ve grafik birimleri de yavaş yavaş piyasada kendisine yer bulmaya başladı. MWC 2015 etkinliğinde Imagination firması Power VR G6020 grafik birimini lanse etti.

Birim üst seviye giyilebilir cihazları hedeflerken, farklı entegre sistemlerle de kullanılabilecek. 60 kare/saniye hızında 720p ekran çözünürlüğünü yüklenebilen birim çok düşük güç tüketimini esas alıyor ve OpenGL ES 3.0 standardına destek veriyor.

2.2mmx2.2mm ölçülere sahip olan grafik birimi 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Boyut olarak grafik birimi ARM Cortex-A7 çekirdeği ile aynı. Bu bakımdan yongaseti üzerinde uyumlu bir ikili olabilecek. Imagination, kendi geliştirdiği 32 veya 64-bitlik MIPS işlemcilerle de Power VR G6020 grafik birimini biraraya getiriyor.

Birimin giyilebilir cihazlara grafik anlamında neler sunacağını zamanla göreceğiz. Ancak Apple Watch saatinde kullanılan S1 yongasında Power VR G6020 birimi olabileceği tahmin ediliyor.









http://www.imore.com/imagination-shows-watch-class-powervr-g6020-1