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MWC: Renesas Mobile'ın 8 çekirdekli ARM big.LITTLE işlemcisini değerlendiriyoruz!

6 yıl
2,5b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi 2013'de Renesas Mobile standında ARM'ın big.LITTLE mimarisine sahip 4 Cortex A15 ve 4 adet de Cortex A7 işlemcisi barındıran çözümünü değerlendiriyoruz.
 

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DH Misafiri 6 yıl
Internet Download Manager'de chorome aktif ise videoları açmada sıkıntı çıkarabiliyo.devre dışı bırakarak açabilirsiniz.
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Guest-35D1D8426 6 yıl
çok güzel be abi
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celcelet 6 yıl
Ender Yıldız çok komik yahu videolarda :D
İzleyenler bilir, TBBT de Sheldon Cooper'ın "Bayrakları tanıyalım" çekimlerindeki gibi davranıyor. :D
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edi_büdü 6 yıl
fan gelirse fön makinası , el ısıtıcısı gibi gibi uygulamalar çıkar.
( bu fikrin telif hakkı bana aittir. )
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anekos 6 yıl
chrome de inceleme videolarınızı acamıyorum bilen varsa yardım edermisiniz.
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ihsanttk 6 yıl
videoları neden izleyemiyorum yardım edin ..flash playeri yüklüyorum ama açılmıyor
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matraxzalim 6 yıl
renesas,qualcomm gibi bir firma
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Mihrali Bey 6 yıl
Erdi Abi sen yine çok yorgunsun. Ender Abi de biraz öyle ama şu Mesut nerede..??
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DH Misafiri 6 yıl
Öfff bıktım şu çekirden espirisinden siz kullanın kullanmayın gelişimin önüne geçemezsiniz neye ihtiyacın varsa sen onu kullan yok kuruyemişçi yok 250 gr basit sulu espirilerden gına geldi
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talerk 6 yıl
bu renesas işlemci üreticisi mi
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