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MWC: Xiaomi MI-2 detaylarıyla bu videoda

6 yıl
3,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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2013 Mobil Dünya Kongresinde Çinlilerin iddiali üreticisi Xiaomi'nin anavatanında merakla beklenen telefonu MI-2'yi kullandık.
 

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DH Misafiri 6 yıl
Kahkahalara boğularak izledim :D videoyu hazırlayan, konuşan arkadaş hangi zihniyetle konuştu acaba :D piyasadan hiç haberi yok mudur nedir anlayamadım :D kasaya "kalitesiz" diyen, gitsin nokia ürünlerine göz atsın bide :D antutu sonuçlarına bak, sanki işlemciyi 100 mhz'ye downgrade etmiş de öyle test etmiş gibi :D ben şimdi test ettim 21000 küsür puan çıktı :D
Arkadaş, donanımhaber inceleme ekibinin yüzkarası olsa gerek... ya da uyku başına vurmuş :De
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DH Misafiri 6 yıl
herzamanki gibi yine taraflı ve saçma bir video. telefonu 2 aydır kullanıyorum.
dragontrail glass, f:2 90fps kamera, sharp ips lcd ekran ile tamamen üst düzey bir cihaz ve kasa kalitesi s3'e göre daha iyi.arkadaşların bahsettiği gibi safkan miui rom tamamen kusursuz.her cuma yeni ofiical ve custom rom çıkıyor.
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xrf 6 yıl
ya şu telefonu kullanmasam inanacağım anlatılanlara.bu kadar yanlış ve önyargılı bir değerlendirme görmedim.tepeden tırnağa palavra.yok market yokmuş yok takılmalar varmış.antutu puanı bile uydurma 14.000 nedir ya s3 bile 15.000 alırken benim telefondaki 21.577 ne acaba çok merak ediyorum.ben miui nin bukadar stabil çalıştığı bir cihaz görmedim.içinde xiaomi nin kendi ürettiği miui safkan yazılım var ve arkadaş stabilite eksikliğinden bahsediyor.benim elimdeki kesin başka bir telefon ozaman.neyse söylenecek çok şey var ama.....
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rabbitweed 6 yıl
telefonu inceleyen arkadas telefonlardan az anliyor anlasilan.Samsung Galaxy S3 donanimli 350-400$ ye satilan telefon boylemi incelenir.Gsmarena.com daki kullanici yorumlarini takip ederim,kullananipta memnun olmayan gormedim.
MIUI den de bi haber kendisi.Kilit ekranindan,muzik calarindan,rehberinden,ozel miui download centerindan ve dosya yoneticisinden bahsetmeden sadece playstore olmayisina deginmis.
Samsung galaxy 3 ume e Miui rom kurup kullandim.O android sikici arayuzunden sonra ilac gibi gelmisti.
Yurtidisinda satilmamasinin nedeni,kalitesizligi degil ki,xiaomi yurtidisinda hacimli satis yapmak istiyor. ama operatorler bu telefonuna guvenemiyorlar cunku miui hazir degil avrupa icin
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Donanımı çok iyi fakat neden avrupaya sevkiyat olmuyor?
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proaudio 6 yıl
açıkçası 1 aydır kullandığım telefonun tanıtım videosu rezalet
hata 1 play store var ama çinli üreticilerin iç piyasaya sürdüklerinde kendi marketinden indirisin ve kurarsın yeni google hesabı ile
hata 2 arka kapak değişebilen kapak normal kalitesi
hata 2 ön malzme kalitesi iphone 5 ten iyi
hata3 mıuı rom en iyi rom korede millet s3 e bu romu çakıyo düşünün
hata 4 test verileri ne göre dünyanın en hızlı telefonu ve dünyada ilk adreno 320 ve kraiti 1,5 i kullanan telefon testi yapan kişinin bu işten anladığını sanmam

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marmarisleee 6 yıl
bende bu telefonu geçici olarak 4 gündür kullanıyorum ( bir arkadaş için sipariş vermiştim ) , telefon hakkında inceleme yapan arkadaşa emeğinden dolayı teşekkürler fakat bu videoda yanlış bilgiler var,
öncelikle arka kapak konusu , ben s3 , s2 ve iphone kullandım , iphone u ayrı bir yere koyuyorum fakat arka kapağın s2 ile s3 den cok fazla farklı olduğunu düşünmüyorum ve öyle ucuz bir telefon hisside vermiyor
ikinci belirtmek istedigim şey, rom konusu.. miui rom bu telefon ile çok stabil çalışıyor ve pil ömrü çok iyi.. ayrıca Türkçe dil paketini rom ile gelen updater uygulaması ile 2 dk da çok kolay bir şekilde yükleyebiliyorsunuz.
diğer yanlış bilgi ise google market.. evet rom ile birlikte gelmiyor fakat miui market den play store u yükleyebiliyorsunuz ve google hesabınız ile problem olmadan kullanabiliyorsunuz..
ekran konusunda üstünkörü bir yorum yapılmış , youtube da bu telefonun ekranı ile alakalı birkaç video var izlemenizi tavsiye ederim..
miui tema yüklendiğinde geçişler sırasında yavaşlamalar olabiliyor denilmiş fakat ben kullanım süresince böyle bir problem ile karşılaşmadım..
kamera konusunda bence yorum yapmaya bile gerek yok, mükemmel
gps i mükemmel çalışıyor , bizza s3 ile karşılaştırmalı deneme şansım oldu..

sonuç olarak , hani derler ya adın çıkacağına canın çıksın diye.. işte çin malı diye vurdukça vuruyoruz... bu telefonun markası samsung olsaydı öve öve bitiremezdik :)
saygılar
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-mehmet- 6 yıl
şimdi bu telefon avrupaya girmeyecek mi ?
başka rom felan yüklerdik biz ona.
bu arada sonunda o eski hantal mikrofondan kurtulmuşsunuz sanırım hayırlı olsun.
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alainn 6 yıl -mehmet-
-mehmet-

şimdi bu telefon avrupaya girmeyecek mi ?
başka rom felan yüklerdik biz ona.

bu arada sonunda o eski hantal mikrofondan kurtulmuşsunuz sanırım hayırlı olsun.

miui gibi bir romla başka rom kurmak istenmez sanırım :) avrupaya girmiyecek gibi görünüyor malzemele kalitesi alt seviyedeymiş..
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tenghis 6 yıl
2 Yıl önce aldığım htc desire telefonumu htc unutalı çok oldu. Ama hala jelly bean miu rom bulabiliyorum. Sırf yazılım desteği için bile alınır bu telefonlar.
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Nuvo' 6 yıl
benim yazdığımdan ne anladın da neyin savunmasına geçiyorsun bakiyim sen? : )
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alainn 6 yıl Nuvo'
TheLastViking


ideosa devammı huawei sakini :)
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DH Misafiri 6 yıl
Huawei ile xiaomi'nin karşılaştırmasını yapmak bile abes Çin telefonu dediğiniz telefon ile diğer telefonların farkı ne motorola farklı bir yerden mi çıkıyor Iphone'u Amerikalılar mı yapıyor Çin malı telefon diye bir laf tutturmuş gidiyorsunuz o yorum yazdığınız notebookların markalarına bakıp Dell hp asus acer üretti sanıyorsunuz hayır clevo quanta gibi notebook üreten fabrikalarda üretildi yüzde yüz çin malı bileşenlerle üstelik. Kim diyor şimdi onların Amerikan malı olduğunu parasını Amerika ödeyip Çinde yaptırıp üç beş katına bize satınca mı Amerikan malı oluyor ve kaliteli oluyor. Huawei dediğiniz firma dandik bir firma değil dünyanın en büyük switch network ve Telekominikasyon alt yapı donanımları üreticisi avea vodafone bize bu iletişim alt yapısını kurarken hangi markayı kullanıyor sanıyorsunuz. Xiaomi ye gelince adamlar yazılımın gözünü çıkardılar miui romları geliştiren ekip sadece kendi telefonlarına değil dünyadaki her telefona custom rom geliştirdiler çoğu telefonun fabrika çıkışlı sorunlu firmwarelerinin üzerinde çalışıp ses sorunu, ağ başlanma sorunu, çekmeme sorunu, pil sorunu gibi sorunlarını çözen romlar çıkarttılar hatta her hafta güncelleyip daha iyisini yayınladılar kim yapar böyle birşeyi. Miui launcher'ı kurun deneyin biraz bence kullanılabilecek en işlevsel laumcher objektif bakın ve nasıl sade basit özelliklere nasıl yüzlerce farklı tema giydirebildiklerini buna rağmen go, adw gibi bilimum launcher'dan daha az ram tükettiğini kendiniz görün. Üretimde kullanılan ekranı baskı devreyi yapan firmalar belli Çin'deki fabrikalar üreticiler aynı tutup da kendi marka değerini yok edecek saçma sapan işlemciler bulup kullanmayacaklar elbetteki üstelik Çin'li telefon imajı yüzünden rekabetçi yüksek donanımlı ürünlerle biz daha iyiyiz demek zorundalar. Türkcell vodafone gibi firmalar zte, huawei gibi firmalara kendi dandik modellerini ürettiriyorlar üzerlerine de markalarını basıp t10, t20 diye satıyorlar bakarsak o fiyata göre ancak o olur diyoruz ama bu operatörler bu işten kar da ediyorlarsa demek ki ucuzun ucuzunu alıp sattıkları için kazanıyorlar kimse para kazanmadan satmaz hele ki Türkcell o ucuzluğun getirisi de elbette kalitedeki düşüklük oluyor adamlar elbetteki o fiyata armv7 v8 snapdragon işlemciler yerine armv6 v10 işlemcileri kullanıyor, ekran 3,2 veya 3,5 inch oluyor ram 512'de kalıyor pil 1500 mah kamera 5 mp oluyor herşeyin bir maliyeti var.
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