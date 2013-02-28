MWC: Xiaomi MI-2 detaylarıyla bu videoda

-mehmet- şimdi bu telefon avrupaya girmeyecek mi ? başka rom felan yüklerdik biz ona. bu arada sonunda o eski hantal mikrofondan kurtulmuşsunuz sanırım hayırlı olsun.
TheLastViking
Arkadaş, donanımhaber inceleme ekibinin yüzkarası olsa gerek... ya da uyku başına vurmuş :De
dragontrail glass, f:2 90fps kamera, sharp ips lcd ekran ile tamamen üst düzey bir cihaz ve kasa kalitesi s3'e göre daha iyi.arkadaşların bahsettiği gibi safkan miui rom tamamen kusursuz.her cuma yeni ofiical ve custom rom çıkıyor.
MIUI den de bi haber kendisi.Kilit ekranindan,muzik calarindan,rehberinden,ozel miui download centerindan ve dosya yoneticisinden bahsetmeden sadece playstore olmayisina deginmis.
Samsung galaxy 3 ume e Miui rom kurup kullandim.O android sikici arayuzunden sonra ilac gibi gelmisti.
Yurtidisinda satilmamasinin nedeni,kalitesizligi degil ki,xiaomi yurtidisinda hacimli satis yapmak istiyor. ama operatorler bu telefonuna guvenemiyorlar cunku miui hazir degil avrupa icin
hata 1 play store var ama çinli üreticilerin iç piyasaya sürdüklerinde kendi marketinden indirisin ve kurarsın yeni google hesabı ile
hata 2 arka kapak değişebilen kapak normal kalitesi
hata 2 ön malzme kalitesi iphone 5 ten iyi
hata3 mıuı rom en iyi rom korede millet s3 e bu romu çakıyo düşünün
hata 4 test verileri ne göre dünyanın en hızlı telefonu ve dünyada ilk adreno 320 ve kraiti 1,5 i kullanan telefon testi yapan kişinin bu işten anladığını sanmam
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öncelikle arka kapak konusu , ben s3 , s2 ve iphone kullandım , iphone u ayrı bir yere koyuyorum fakat arka kapağın s2 ile s3 den cok fazla farklı olduğunu düşünmüyorum ve öyle ucuz bir telefon hisside vermiyor
ikinci belirtmek istedigim şey, rom konusu.. miui rom bu telefon ile çok stabil çalışıyor ve pil ömrü çok iyi.. ayrıca Türkçe dil paketini rom ile gelen updater uygulaması ile 2 dk da çok kolay bir şekilde yükleyebiliyorsunuz.
diğer yanlış bilgi ise google market.. evet rom ile birlikte gelmiyor fakat miui market den play store u yükleyebiliyorsunuz ve google hesabınız ile problem olmadan kullanabiliyorsunuz..
ekran konusunda üstünkörü bir yorum yapılmış , youtube da bu telefonun ekranı ile alakalı birkaç video var izlemenizi tavsiye ederim..
miui tema yüklendiğinde geçişler sırasında yavaşlamalar olabiliyor denilmiş fakat ben kullanım süresince böyle bir problem ile karşılaşmadım..
kamera konusunda bence yorum yapmaya bile gerek yok, mükemmel
gps i mükemmel çalışıyor , bizza s3 ile karşılaştırmalı deneme şansım oldu..
sonuç olarak , hani derler ya adın çıkacağına canın çıksın diye.. işte çin malı diye vurdukça vuruyoruz... bu telefonun markası samsung olsaydı öve öve bitiremezdik :)
saygılar
başka rom felan yüklerdik biz ona.
bu arada sonunda o eski hantal mikrofondan kurtulmuşsunuz sanırım hayırlı olsun.
miui gibi bir romla başka rom kurmak istenmez sanırım :) avrupaya girmiyecek gibi görünüyor malzemele kalitesi alt seviyedeymiş..
ideosa devammı huawei sakini :)