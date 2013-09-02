Mac Mini entegreli video kamera : Black Betty SI-2K Mini





Görüntüleme dünyasında pek çok yenilikçi fikre rastlarken, PC kasası entegre edilmiş bir video kamerası ise ender görülen durumlardan. Black Betty adlı sinema odaklı video kameralar üreten bir firma, gövdeye Apple Mac Mini eklediği SI-2K Mini adlı ilk video kamerasını duyurdu.





Video kamerada Silicon Imaging tarafından geliştirilen 16mm lens entegreli 2/3 inçlik 2K sensör yer alıyor. Bu sensör 127 Saat, Slumdog Millionaire gibi filmlerin çekiminde de kullanıldı. Sensör 30 kare/saniye hızında 2048x1080 veya 1920x1080 piksel çözünürlükte çekim yapabilirken, 160-500 aralığında ISO değeri sunuyor.





CineForm sıkıştırılmış RAW dosyaları ile 11 duraklamalı dinamik mesafe imkanı da sunan SI-2K Mini, bilgisayar kasasından ayrılarak tek başına da kullanılabiliyor.





Kamerada yer alan özel bir yuvaya oturtulmuş Mac Mini ise değiştirilebilir 2.5 inçlik SSD'lere kayıt yapılabilmesini sağlıyor. Ayrıca HDMI üzerinden bağlanmış 7 inçlik bir dokunmatik monitörden ise videoları düzenleme veya upload etme işlemleri de yapılabiliyor. Yaklaşık 5kg ağırlığındaki SI-2K Mini modeli şimdilik satışa sunulmayacak ve sadece kiralanacak.





http://blackbettycameras.com/first-camera/