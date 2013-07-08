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Mac OSX sistemler için ICQ mesajlaşma uygulaması kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
395
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac OSX sistemler için ICQ mesajlaşma uygulaması kullanıma sunuldu
Bir zamanların en popüler sosyal mesajlaşma uygulaması olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılan ICQ, Android, iOS, Windows Phone, Windows masaüstü, Symbian ve Java işletim sistemlerinden sonra şimdi de Mac OSX sistemler için kullanıma sunuldu.
Ücretsiz olarak elde edilebilen ICQ Mac uygulaması, kişilerin metin mesajları ya da video servisi üzerinden sohbet edebilmelerine imkan veriyor. Ayrıca kullanıcıların Facebook, Google Talk ya da diğer sosyal ağlarda bulunan kişilerle de konuşmasını sağlayabilen ICQ uygulamasına, telefon numarası üzerinden giriş yapılabiliyor.
Sosyal mesajlaşma uygulaması ICQ'nun bütün sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.icq.com/tr Yorum Yaz
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