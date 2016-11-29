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Google Öne Çıkan Fotoğraflar ekran koruyucusu Mac için yayınlandı

Bugüne kadar belirli cihazlarla sınırlı kalan ve hatta Chrome OS platformuna bile sunulmayan Öne Çıkan Fotoğraflar ekran koruyucusu, Mac kullanıcılarına bir sürpriz yapıyor.
2 yıl
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Öne Çıkan Fotoğraflar ekran koruyucusu Mac için yayınlandı

Google’ın kendi sosyal ağında paylaşılan en güzel resimlerden seçerek oluşturduğu ve sürekli tazelenen bir yapıya sahip Öne Çıkan Fotoğraflar ekran koruyucusu, Mac sistemleri için indirmeye sunuldu.

İlk Kez Mac Sistemlerde

Ekran koruyucusu daha önce Pixel telefonları, Chromecast cihazları ve Google Fiber hizmetine uyumlu mobil cihazlar üzerinde kullanılabiliyordu. Android tarafında ise duvar kağıdı uygulaması olarak bulunabiliyordu. Yani belirli cihazlar hariç Google ilk kez Mac sistemlerine özel bir yenilik getirmiş oldu.

Ekran koruyucu sayesinde Google+ kullanıcılarının en yüksek kalitede çektikleri fotoğraflar ekran kapandıktan sonra devreye giriyor ve görsel bir şölen yaşatıyor. Kullanıcılar isterse kendi fotoğraflarını Google+ üzerinden herkese açık olarak paylaşıyor ve ekran koruyucu içerisinde yer almasını sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Pixel İstilası: Sade ve zorlayıcı bir bulmaca oyunu"

Şimdilik sadece Mac sistemleri için geçerli olan ekran koruyucusunun Windows tarafına ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok. Yazılım Mac OS X 10.9 ve üzeri işletim sistemi kullanan cihazlar ile uyumlu.


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Creav 2 yıl en beğenilen
o nasıl bir başlık türkçem felç oldu.
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xmen121 2 yıl
Güzel
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atilasat 2 yıl
aman be google. ne uğraşıyorsun adamların ekranlarını güzelleştirmek için
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Creav 2 yıl en beğenilen
o nasıl bir başlık türkçem felç oldu.
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sdc55 2 yıl
harika
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TheCapedCrusader 2 yıl
no windows, no party
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karabatak35 2 yıl
muhteşem gerçekten muhteşem
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