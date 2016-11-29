Google Öne Çıkan Fotoğraflar ekran koruyucusu Mac için yayınlandı

Google’ın kendi sosyal ağında paylaşılan en güzel resimlerden seçerek oluşturduğu ve sürekli tazelenen bir yapıya sahip Öne Çıkan Fotoğraflar ekran koruyucusu, Mac sistemleri için indirmeye sunuldu.

İlk Kez Mac Sistemlerde

Ekran koruyucusu daha önce Pixel telefonları, Chromecast cihazları ve Google Fiber hizmetine uyumlu mobil cihazlar üzerinde kullanılabiliyordu. Android tarafında ise duvar kağıdı uygulaması olarak bulunabiliyordu. Yani belirli cihazlar hariç Google ilk kez Mac sistemlerine özel bir yenilik getirmiş oldu.

Ekran koruyucu sayesinde Google+ kullanıcılarının en yüksek kalitede çektikleri fotoğraflar ekran kapandıktan sonra devreye giriyor ve görsel bir şölen yaşatıyor. Kullanıcılar isterse kendi fotoğraflarını Google+ üzerinden herkese açık olarak paylaşıyor ve ekran koruyucu içerisinde yer almasını sağlıyor.

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Şimdilik sadece Mac sistemleri için geçerli olan ekran koruyucusunun Windows tarafına ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok. Yazılım Mac OS X 10.9 ve üzeri işletim sistemi kullanan cihazlar ile uyumlu.