Mac Productivity 5.0: 455 dolarlık 16 programı 40 dolara alın

Haber Editörü
Mac'inizin daha üretken olmasını istiyorsanız StackSocial'dan size iyi haber var. Geleneksel Mac Productivity paketlerinin 5. edisyonu, bir haftalığına %91 indirimle satışa sunuldu.
Toplam değeri 455 dolar olan hediyesiyle 16 programlık Mac Productivity 5.0, OS X'in üretkenliğini arttıracak birçok önemli yazılıma sadece 40 dolara sahip olmanızı sağlıyor. 415 dolarlık tasarruf yaptıran paketteki programlar şöyle:
- Data Recovery Guru for Mac (99 $) – Yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları kurtarmanızı sağlayan bir yazılım
- Email Archiver (24.99 $) – Elektronik postalarınızı otomatik olarak PDF tabanlı olarak arşivleyen başarılı bir üretkenlik yazılımı.
- Espionage 3 (30 $) – Gelişmiş bir master şifre ve güvenlik yazılımı
- GaragePay (25 $) – PayPal hesabınıza girmek zorunda olmadan PayPal işlemlerinizi yükleyin, inceleyin, arayın ya da arşivleyin
- Fast Toggles (9.99 $) – En çok kullandığınız toggle'lara OS X dock, launchpad, ya da masaüstünden erişin.
- Numerical Notes (9.99 $) – Hesaplarınızı kolayca saklayın ve paylaşın
- HDR Darkroom 2 (59 $) – Fotoğraflarınızı HDR'la daha da güzelleştirin.
- Bluenote (9.99 $) – Not alma, görevlerinizi takip etmek ya da şifre saklamak için basit ve kullanışlı bir yazılım
- MacSnapper (50 $) – Web sayfalarından ya da PDF'lerden açıklamalı ekran görüntüleri almanızı sağlayan yazılım
- Total Finder (18 $) – Gelişmiş dosya araştırma / bulma yazılımı
- iGlasses 3 (19.95 $) – Birkaç tıkla fotoğraflarınızı iyileştirin
- Live Interior 3D (49.95 $) – Güçlü bir sezgisel, iç ortam dizayn programı
- Texts (14.50 $) – İyi yapılandırılmış dökümanları hazırlayın, taslak metinlerinizi markdown ile saklayın ya da PDF, HTML, Word, ePub ortamlarına aktarın
- Mariner White (49.95 $) – Başarılı bir metin düzenleme programı
- MoneyWiz (24.99 $) - Tek bir merkezden paranızı yönetin; hesaplarınızı, bütçelerinizi, faturalarınızı kontrol edin.
- TaskPaper (24.99 $) – Oldukça becerikli yapılacaklar listesi programı
StackSocial tarafından hazırlanan Mac Productivity 5.0 paketine buradan ulaşabilirsiniz.
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Bu programa 25 dolar verdikten sonra paramı ciddi anlamda yönetemiyorum bir sorun var demektir. Yada o kadar çok parası vardır ki nereye harcayım diye bu programı almıştır alan kişi.
Yahu mobil mi bu. OS X yazilimi bunlar, Mac'ler icin.