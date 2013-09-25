Mac Productivity 5.0: 455 dolarlık 16 programı 40 dolara alın

Mac'inizin daha üretken olmasını istiyorsanız StackSocial'dan size iyi haber var. Geleneksel Mac Productivity paketlerinin 5. edisyonu, bir haftalığına %91 indirimle satışa sunuldu.

Toplam değeri 455 dolar olan hediyesiyle 16 programlık Mac Productivity 5.0, OS X'in üretkenliğini arttıracak birçok önemli yazılıma sadece 40 dolara sahip olmanızı sağlıyor. 415 dolarlık tasarruf yaptıran paketteki programlar şöyle:

StackSocial tarafından hazırlanan Mac Productivity 5.0 paketine buradan ulaşabilirsiniz.