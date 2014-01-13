Mac Pro'nun Avrupa yasağı kalktı









Geçen yılın sonlarında satışa sunulan ancak Şubat ayı ortalarına kadar sevkiyat tarihi verilen Apple'ın yeni canavarı Mac Pro, yaklaşık bir yıl aradan sonra Avrupa'ya da adımını atıyor.





Bir önceki versiyonu ile 1 Mart 2013 tarihinde Avrupa'da satışa sunulan Mac Pro, Avrupa Komisyonu'nun fanlar ve elektrik portları için ekstra koruma gereksinimini sağlayamadığı için satış yasağına maruz kalmıştı.





Ancak yeni Mac Pro modelinin bu gereksinimleri yerine getirmesi neticesinde Avrupa'da satışı da başladı. Gelen ilk bilgilere göre Fransa'da Mac Pro siparişleri haftaya başlayacak. Diğer ülkelerde ise Şubat ayında sevkiyatların başlaması bekleniyor.





Mac Pro'nun iki konfigürasyonu bulunuyor. Baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. Fiyatı 7998 TL.





Üst modelde ise 3.5 GHz6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECCbellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor. Bu modelin fiyatı ise 10599 TL.