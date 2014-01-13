Mac Pro'nun Avrupa yasağı kalktı

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Geçen yılın sonlarında satışa sunulan ancak Şubat ayı ortalarına kadar sevkiyat tarihi verilen Apple'ın yeni canavarı Mac Pro, yaklaşık bir yıl aradan sonra Avrupa'ya da adımını atıyor.
Bir önceki versiyonu ile 1 Mart 2013 tarihinde Avrupa'da satışa sunulan Mac Pro, Avrupa Komisyonu'nun fanlar ve elektrik portları için ekstra koruma gereksinimini sağlayamadığı için satış yasağına maruz kalmıştı.
Ancak yeni Mac Pro modelinin bu gereksinimleri yerine getirmesi neticesinde Avrupa'da satışı da başladı. Gelen ilk bilgilere göre Fransa'da Mac Pro siparişleri haftaya başlayacak. Diğer ülkelerde ise Şubat ayında sevkiyatların başlaması bekleniyor.
Mac Pro'nun iki konfigürasyonu bulunuyor. Baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. Fiyatı 7998 TL.
Üst modelde ise 3.5 GHz6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECCbellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor. Bu modelin fiyatı ise 10599 TL.
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not:oyun oynuyacak kişi gider 1400 gibi paraya xbox veya ps4 alır ama illa pc isterse yeni mac pronun yarı paraya katkat üstün sistem olur (8000tl olan model 1280 shader işlemcili hd 7870 iş için özel versiyonu ve crossfire ... 320-350usd şuan r9 280x tr pazarındaki fiyatı) ama bu pc iş amaçlı onuda unutmayalım gerçi amd fire pro serisi var isten onunlada işini yapar tercih meselesi
laptopunun içindeki aynı anakartı işlemcilerle farklı gibi satıyor.
ayrıca avrupa haklı çünkü apple in anakartları sıcaktan yanıyor(serviste staj yaptım da)
Cihazdaki amd firepro, ve nvidianın quadro ekran kartları 3d çizim/render/cad cam uygulamalarında performans için kullanılır, oyun için değil.
Mac bilgisayar alacak adam zaten oyun amaçlı almamalı, oyun için windows forever.
biraz ağır olmuş
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