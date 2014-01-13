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Mac Pro'nun Avrupa yasağı kalktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,5b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Mac Pro'nun Avrupa yasağı kalktı


Geçen yılın sonlarında satışa sunulan ancak Şubat ayı ortalarına kadar sevkiyat tarihi verilen Apple'ın yeni canavarı Mac Pro, yaklaşık bir yıl aradan sonra Avrupa'ya da adımını atıyor.

Bir önceki versiyonu ile 1 Mart 2013 tarihinde Avrupa'da satışa sunulan Mac Pro, Avrupa Komisyonu'nun fanlar ve elektrik portları için ekstra koruma gereksinimini sağlayamadığı için satış yasağına maruz kalmıştı. 

Ancak yeni Mac Pro modelinin bu gereksinimleri yerine getirmesi neticesinde Avrupa'da satışı da başladı. Gelen ilk bilgilere göre Fransa'da Mac Pro siparişleri haftaya başlayacak. Diğer ülkelerde ise Şubat ayında sevkiyatların başlaması bekleniyor.  

Mac Pro'nun iki konfigürasyonu bulunuyor. Baz modelde 3.7 GHz Dört Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 12 GB 1866 MHz DDR3 ECC sistem belleği, her biri 2 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D300 grafik yongası ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama bulunuyor. Fiyatı 7998 TL.

Üst modelde ise 3.5 GHz6 Çekirdekli Intel Xeon E5 işlemcisinden gücünü alırken; 16 GB 1866 MHz DDR3 ECCbellek, her biri 3 GB GDDR5 VRAM belleğe sahip iki AMD FirePro D500 ve 256 GB PCIe tabanlı flash depolama birimiyle geliyor. Bu modelin fiyatı ise 10599 TL.

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viper17 5 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 5 yıl
ya arkadaslar yapmayin etmeyin. neden hemen karaliyonuz, apple genel anlamda mac pro lari sirket icin tasarliyor.pahali olmasina ragmen sirket ler bundan ekmek parasi kazaniyor. bu tür makinalarda oyun oynanmaz. sahsim adina söyliyorum. ben ise evde hem mac mini hemde üstün bilgisayar topladim (oyun).sirketimde (ea Almanyada köln) ise mac pro 2013 reklam videolari tasarliyorum.bizim sirkette 2014 modellerini siparis etti. ve bu maliyeti ea hic bir sekilde zorlamiyor. bu yüzden kendi durumunuzu kiyaslamayiniz.siz siz olun heves icin alacaksaniz imac 27" yada toplama bilgisayar alin derim.
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaş yazmış bf4 ultra açarmı açmaz mac için ea oyunları çıkmıyor gibi bir şey çokda üzülmedim üstüne yine windows kurulması lazım ama ne kadar düzgün çalışır ayrı konu yanlız resimde görüldüğü gibi tek ssd oluşu sıkıntı dvd zaten yok bu tasarım galiba çok tutmuyacak eski kasa tasarımı yine istenecek ama iki model olucak muhtamelen apple çok kurnaz bir firma kendi ürünlerine donanım yükseltme işlerini dışarı kaptırmak istemiyor alana hayırlı mı hıyarlı olsun siz karar verin
not:oyun oynuyacak kişi gider 1400 gibi paraya xbox veya ps4 alır ama illa pc isterse yeni mac pronun yarı paraya katkat üstün sistem olur (8000tl olan model 1280 shader işlemcili hd 7870 iş için özel versiyonu ve crossfire ... 320-350usd şuan r9 280x tr pazarındaki fiyatı) ama bu pc iş amaçlı onuda unutmayalım gerçi amd fire pro serisi var isten onunlada işini yapar tercih meselesi
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JoeyBane 5 yıl
Xeon'u görünce önce bir durup silkeleneceksin.
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onizuka_sensei 5 yıl
Malzeme kalitesi olsun dizaynı olsun harika bi alet. Tabi hitap ettiği kullanıcı kitlesi farklı. Prfosyonel anlamda piyasadaki diğer bilgisayarlardan çok çok daha üstün. Kesinlikle rakip tanımaz.
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Yossi Kohler 5 yıl
appleye hayranım.
laptopunun içindeki aynı anakartı işlemcilerle farklı gibi satıyor.

ayrıca avrupa haklı çünkü apple in anakartları sıcaktan yanıyor(serviste staj yaptım da)
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Pi 5 yıl
10 bin. Bi araba parasi / motor parasi / cok cok iyi bi pc parasi + son moda bi telefon parasi.
Sinirsiz param olsa alirmiydim? Hayir. Gecen gunki nvidia 4kli pc daha iyi
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cezeryerak 5 yıl
BF4'ü ultrada açar mı?
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Umutcan 5 yıl cezeryerak
cezeryerak

BF4'ü ultrada açar mı?

Cihazdaki amd firepro, ve nvidianın quadro ekran kartları 3d çizim/render/cad cam uygulamalarında performans için kullanılır, oyun için değil.
Mac bilgisayar alacak adam zaten oyun amaçlı almamalı, oyun için windows forever.
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viper17 5 yıl en beğenilen
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ergenius 5 yıl viper17
viper17
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biraz ağır olmuş
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