Mac bilgisayarlar için hazırlanan kilit uygulaması Knock güncellendi

Apple'ın iOS 7 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri için geliştirilen uygulamalardan Knock, yeni özellikler ile 1.0.3 sürümüe güncellendi.

2011 sonrası MacBook Air, Mac Mini, 2012 sonrası Macbook Pro ve 2013 sonrası iMac modelleri ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kuran Knock, iOS cihazların ekranı üzerine yavaş bir şekilde vurulması ile uyumlu Mac bilgisayarların kilitlerini otomatik olarak açıyor ve böylece zaman kazandırıyor. Güvenlik noktasında ise 2048-bit RSA şifreleme kullanan uygulama, yayınlanan 1.0.3 sürümüyle ise artık hangi Mac bilgisayara ve hesaba bağlandığını gösterebiliyor ve bu sayede farklı karışıklıkların önüne geçebiliyor. Aynı zamanda bağlantı süreciyle ilgili oluşan bir sorundan kurtulan Knock, yeni bir simgeye de kavuşuyor.

6,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen kilit açma uygulaması Knock'a buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id692929970?mt=8