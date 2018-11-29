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Amazon’dan sürücüsüz model araba

Sürücüsüz araç teknolojilerine yönelik yeni projeler ortaya çıkarmak isteyen Amazon, sürpriz bir duyuru yaptı. DeepRacer model araba ile sürücüsüz teknolojiler evlerimize giriyor.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon’dan sürücüsüz model araba

Henüz gerçek manada sürücüsüz araçlar yollara çıkmış değil ve bunlardan bir tanesine sahip olmak şimdilik pek mümkün görünmüyor. Tesla gibi markalar kısmen de olsa bunu sağlamaya çalışıyor. Amazon ise oyuncak tarzında da olsa sürücüsüz arabaları evlerimize getiriyor.

Amazon DeepRacer özellikleri ve fiyatı

Amazon’un bulut altyapısı Web Services tarafından geliştirilen DeepRacer sürücüsüz araç 1/18 boyutlarda bu tecrübeyi yaşamanızı sağlayacak. Oyuncak kategorisinde tanımlanmasına rağmen DeepRacer daha çok makine öğrenme sistemleri üzerinde proje geliştiren programcıları hedefliyor.

4 çeker bir araba olan DeepRacer, WiFi ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Bir Intel Atom işlemciden gücünü alan araç Full HD algılama yapabilen 4MP çözünürlüğünde bir kamera barındırıyor. Kamera engelleri tespit edebilen bir ısı haritasına sahip.

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Amazon’un SageMaker adındaki yapay zekâ platformunu kullanan araç, takviye öğrenme algoritmaları ile kullanıcıların kendi programlarını geliştirmelerini sağlıyor. Takviye öğrenme algoritmaları aracın hata yaparak öğrenmesi temeline dayalı. Araç başarılı olduğu senaryolarda ödüllendiriliyor ve zamanla daha akıcı gitmeyi öğreniyor.

Geliştiriciler algoritmalar ile sürüş programlarını hazırladıktan sonra 3D olarak bizzat kendileri sanal ortamda deneyimleyebiliyor. Her şeyin tam olduğuna emin olunca da DeepRacer aracına programı yüklüyor. Sonrasında ise aracı öğrenmeye bırakıyor.

Bu noktada ortaya çıkacak sürüş programları standart sürücüsüz araç projelerine de uygulanabilecek. Zaten amaç sürücüsüz araç sektörüne yeni fikirler kazandırmak. Amazon ayrıca DeepRacer League adında bir yarış organizasyonu da düzenleyecek. Böylece en hızlı programı geliştiren kullanıcı yarışın galibi olacak.

DeepRacer sürücüsüz araç 249$ fiyat etiketiyle Amazon üzerinde ön siparişe başladı. Sevkiyatların ise gelecek yıl başlaması bekleniyor. Ön sipariş sonrasında fiyat 400$ olacak. Yarış organizasyonu da yine aynı dönemde düzenlenecek.  

 

https://techcrunch.com/2018/11/28/amazon-debuts-a-scale-model-autonomous-car-to-teach-developers-machine-learning/ Yorum Yaz
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