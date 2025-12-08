Mac kullanıcıları Apple Intelligence'ın çok alan kaplamasından şikayetçi

Tam Boyutta Gör Mac kullanıcıları, macOS Sequoia'ya güncelledikten sonra Apple Intelligence'ın GB'larca alan kapladığını fark ettiklerini bildirdi. Apple Intelligence, Apple’ın açıkladığından daha fazla alan kaplıyor. 256 GB SSD'li Mac’lerde bu bir sorun olabilir ki bazı kullanıcılar depolama alanını geri kazanmak için Apple Intelligence'ı silmenin yollarını aramaya başladı. Peki, Apple Intelligence’ı kaldırmak mümkün mü?

Apple Intelligence, normal bir uygulama gibi tamamen kaldırılamıyor. Apple, işletim sisteminin bir parçası olarak macOS’e entegre edildiğini söylüyor. Şirket, Apple Intelligence'ın yaklaşık 7 GB depolama alanına ihtiyaç duyduğunu, bazı durumlarda daha da fazla alan kullandığını belirtiyor.

Apple Intelligence gerçekte ne kadar alan kaplıyor?

Tam Boyutta Gör Sistem Ayarları - Genel - Depolama'yı açıp macOS’in yanındaki bilgi düğmesine tıkladığınızda Apple Intelligence’ın dahili sürücünüzde ne kadar alan kapladığını görebiliyorsunuz. Mac’te hangi yapay zeka özelliklerini açtığınıza ve modellerin tamamen indirilip indirilmediğine bağlı olarak diskte kaplayan alan değişebiliyor; 10 GB ve üstüne çıkabiliyor.

Apple, Apple Intelligence'ı macOS Sequoia'nın temel bir parçası olarak görüyor. Apple uzmanları kullanıcıların bu düzeydeki sistem bileşenlerini kontrol edemeyeceğini, seçerek kaldıramayacaklarını açıklıyor. Özellikleri kapatmanın yolu olsa da performanstan ödün vermeden bunu yapabilmek zor. Sistem klasörlerini elle silmeye çalışırsanız, macOS’i basit bir yeniden yüklemenin çözemeyeceği şekilde bozma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Verilerinizi kurtarmanız da zaman alacaktır.

Öte yandan sosyal ağ platformlarında, kurtarma modundan Apple Intelligence model klasörlerini hedefleyen Terminal komutlarını görebilirsiniz. Bu betikler, "/System/Library/AssetsV2" içindeki yollarda "rm -rf" komutunu kullanıyor, bu da indirilen model varlıklarını kaldırabiliyor. Böyle bir komuttaki tek bir yazım hatası, kritik sistem dosyalarını silebilir ve Mac'inizin başlatılamamasına neden olabilir. Apple bu yöntemi belgelemiyor veya desteklemiyor; denerseniz de tüm risk sizin.

Siri'nin dilini değiştirmek veya fabrika ayarlarına sıfırlamak gibi diğer öneriler her zaman işe yaramayabiliyor. Sıfırlama, Apple Intelligence verilerini temizliyor ancak daha sonra her şeyi yedekten geri yüklemeniz ve uygulamalarınızı yeniden kurmanız gerekiyor. Çoğu kişi için en güvenli yaklaşım basit; Kullanmak istemiyorsanız, Apple Intelligence'ı kapatın ve ardından sistem AI dosyalarını silmeye çalışmak yerine eski uygulamaları, büyük boyutlu indirmeleri ve videolarınızı kaldırarak yer açın.

