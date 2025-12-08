Mac kullanıcıları Apple Intelligence'ın çok alan kaplamasından şikayetçi

Apple Intelligence, normal bir uygulama gibi tamamen kaldırılamıyor. Apple, işletim sisteminin bir parçası olarak macOS’e entegre edildiğini söylüyor. Şirket, Apple Intelligence'ın yaklaşık 7 GB depolama alanına ihtiyaç duyduğunu, bazı durumlarda daha da fazla alan kullandığını belirtiyor.
Apple Intelligence gerçekte ne kadar alan kaplıyor?
Apple, Apple Intelligence'ı macOS Sequoia'nın temel bir parçası olarak görüyor. Apple uzmanları kullanıcıların bu düzeydeki sistem bileşenlerini kontrol edemeyeceğini, seçerek kaldıramayacaklarını açıklıyor. Özellikleri kapatmanın yolu olsa da performanstan ödün vermeden bunu yapabilmek zor. Sistem klasörlerini elle silmeye çalışırsanız, macOS’i basit bir yeniden yüklemenin çözemeyeceği şekilde bozma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Verilerinizi kurtarmanız da zaman alacaktır.
Öte yandan sosyal ağ platformlarında, kurtarma modundan Apple Intelligence model klasörlerini hedefleyen Terminal komutlarını görebilirsiniz. Bu betikler, "/System/Library/AssetsV2" içindeki yollarda "rm -rf" komutunu kullanıyor, bu da indirilen model varlıklarını kaldırabiliyor. Böyle bir komuttaki tek bir yazım hatası, kritik sistem dosyalarını silebilir ve Mac'inizin başlatılamamasına neden olabilir. Apple bu yöntemi belgelemiyor veya desteklemiyor; denerseniz de tüm risk sizin.
Siri'nin dilini değiştirmek veya fabrika ayarlarına sıfırlamak gibi diğer öneriler her zaman işe yaramayabiliyor. Sıfırlama, Apple Intelligence verilerini temizliyor ancak daha sonra her şeyi yedekten geri yüklemeniz ve uygulamalarınızı yeniden kurmanız gerekiyor. Çoğu kişi için en güvenli yaklaşım basit; Kullanmak istemiyorsanız, Apple Intelligence'ı kapatın ve ardından sistem AI dosyalarını silmeye çalışmak yerine eski uygulamaları, büyük boyutlu indirmeleri ve videolarınızı kaldırarak yer açın.Kaynakça https://www.macobserver.com/news/mac-users-wants-to-delete-apple-intelligence-to-save-space/ https://support.apple.com/en-in/121115 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ileri casusluk ekipmanı...